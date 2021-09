Electro-Swing auf der Leipziger Moritzbastei: Friedrich Rau stellt neues Album bei Konzert vor

Leipzig

Der Swing ist seine Leidenschaft: Freidrich Rau, geboren in Jena, aufgewachsen in Zwickau und seit einigen Jahren nun in Leipzig beheimatet, präsentiert am Freitag erstmals sein für Dezember angekündigtes Album bei einem Konzert auf der Moritzbastei. Der 38-Jährige stammt aus einer musikalischen Familie und kam vor über zehn Jahren „auf Umwegen“ ins Musikgeschäft, wie er selbst sagt: Dem dritten Platz bei der Castingshow „Ich Tarzan, du Jane“ folgte mehrere Engagements als Darsteller in diversen Musicals in Zwickau und darüber hinaus. Zudem war Gründer der Acapella-Band Voxid, nach deren Auflösung im Jahr 2019 beschloss er, den langgehegten Traum vom Soloalbum endlich zu verwirklichen.

Rau versammelte weitere Musiker und Musikerinnen um sich, bei einer Crowdfunding-Kampagne kamen innerhalb weniger Tage 16.000 Euro als Starthilfe für die Platte zusammen, seit Anfang 2021 befindet sie sich in der Produktion. Die für die gesammelte Summe nötige Anhängerschaft erarbeitete sich der Musiker unter anderem mit seinen inzwischen mehr als 100 sogenannten „Wunschzimmerkonzerten“ via Stream und YouTube: „Als Corona kam, hatte ich keine Lust zu warten, bis das vorbei ist“, erklärt Rau, wie es zu der Videoreihe kam, bei der er für ein wenig Trinkgeld Wunschlieder spielte und damit seine Einbußen durch abgesagte Musicals kompensierte.

Inspiriert von Roger Cicero

Im Gegensatz dazu besteht „Lass uns ein bisschen Swingen“, Raus Debüt-Soloalbum, aus ganz neuen Stücken, die er im Genre des Electro-Swing verortet. Inspiriert von Roger Cicero will er dessen charmanten, deutschsprachigen Swing mit seiner Individualität und Vielfalt um zeitgenössische, poppige Elemente erweitern und damit etwas Neues schaffen, Klassisch und Modern vermischen. Zu hören gibt es das erstmals und live am Freitag auf der Terrasse der Moritzbastei, inklusive der Premiere des ersten Musikvideos.

Friedrich Rau und Band live am 24. September um 20 Uhr auf der Moritzbastei – bei schlechtem Wetter wird das Konzert nach innen verlegt. Karten für 19,80 Euro im Vorverkauf unter tixforgigs.com oder 22 Euro an der Abendkasse. Es gilt die 3G-Regel.

Von Christian Neffe