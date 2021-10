Leipzig

Vom 31. Oktober bis zum 10. November feiert Leipzig die Mendelssohn-Festtage. Ihr Herz schlägt im Mendelssohn-Haus, in der Wohnung, in der der größte aller Gewandhauskapellmeister am 4. November 1847 starb. Und dessen gute Seele ist Elena Bashkirova, geboren 1958 in Moskau, als Pianistin auf der ganzen Welt gefragt und seit 2020 Präsidentin der Leipziger Mendelssohn-Stiftung. Peter Korfmacher sprach mit ihr.

Zur Person Elena Bashkirova wurde 1958 in Moskau als Tochter des Pianisten Dmitri Bashkirov geboren. Sie studierte am Tschaikowski-Konservatorium in der Meisterklasse ihres Vaters. 1978 reiste sie aus der Sowjetunion aus und übersiedelte nach Paris. 1998 gründete sie das International Jerusalem Chamber Music Festival, für dessen Gestaltung sie als Künstlerische Leiterin verantwortlich zeichnet. Gastspiele in Berlin, Paris, London, Wien und New York machen das Festival weltweit bekannt. 2012 gründete sie in Berlin dazu das Kammermusikfestival Intonations im Jüdischen Museum. Seit 1988 ist Elena Bashkirova mit dem Pianisten und Dirigenten Daniel Barenboim verheiratet, mit dem sie zwei Söhne hat. Zuvor war sie mit dem Geiger Gidon Kremer verheiratet.

Ist Mendelssohn tatsächlich noch unterrepräsentiert im Musikleben?

Schon dass Sie diese Frage stellen, zeigt, dass er unterrepräsentiert ist. Wobei man das differenzieren muss: Seine Musik kommt ja vor im Konzertleben. Einige Werke, Sinfonien, Konzerte, Oratorien, auch die Lieder ohne Worte werden sogar sehr häufig aufgeführt.

Anderes hört man fast nie – obwohl es auch nicht schlechter ist, wie die Variations serieuses Woran liegt das?

Zum Beispiel daran, dass sie sehr schwer sind.

Das sind Beethovens Sonaten, Chopins Balladen, Liszts Etüden auch …

… ja – und da kommen Moden ins Spiel. Das Repertoire von Musikern verläuft in Wellen. Im Moment spielen zum Beispiel alle Pianisten Schubert. Wohin Sie blicken – überall die letzten drei Schubert-Sonaten. Als ich studierte, wurden die Variations serieuses noch oft gespielt. Überhaupt spielte Mendelssohn für sehr begabte Jugendliche eine große Rolle. Weil viele seiner Werke so virtuos sind und so hell und zugänglich. Ich denke: Mendelssohns Musik ist mittlerweile fest im Bewusstsein von Musikern und Publikum verankert. Und das wird sich auch nicht mehr ändern.

Aber?

Seine Persönlichkeit findet zu wenig Beachtung. Felix Mendelssohn Bartholdy war nicht nur ein fantastischer Musiker, ein großer Komponist, fabelhafter Pianist und Dirigent. Er hat die Fundamente gelegt für unser Musikleben. Nicht nur in Deutschland. Sein Wirken war international. Er war einer der ersten Europäer im Kulturleben. Grenzen spielten für ihn keine Rolle. Und so half er nicht nur der Musik, die Grenzen zu überwinden, sondern auch seiner Moral und seiner Ethik. Mendelssohn war ein Mann mit großem moralischem Anspruch, dem er selbst auch gerecht wurde. Er war für alle da, hat unglaublich vielen Kollegen geholfen, wo er nur konnte. Denn es ging ihm um die Musik – nicht um seine Musik. Da war er ganz anders als Richard Wagner.

Haben Sie eine Erklärung dafür, dass Mendelssohn Wirken zu selten ganzheitlich gewürdigt wird?

Das hängt mit der Nazi-Zeit zusammen, als alles versucht wurde, den Menschen Mendelssohn und das Werk in Vergessenheit geraten zu lassen. Er wurde nicht vergessen, sondern beiseitegeschoben. Aber ein Vorurteil haben die Nazis doch in die Köpfe bekommen.

Welches?

Dass seine Musik zu leicht sei, zu unbeschwert, zu undeutsch in dieser Leichtigkeit. Weil die wahre, die große, die deutsche Musik schwer zu sein habe und erhaben. Das ist zwar in jeder Beziehung Unsinn, aber als Mythos hat es sich hartnäckig festgesetzt.

Ja: Das Bild, dass sich die Nachwelt von ihm macht, ist das eines jungen, energiegeladenen, tatkräftigen Mannes aus bestem Hause. Mendelssohn stellt man sich nicht als genialischen Grübler wie Beethoven vor.

Weil er ja auch nur sein halbes Leben gelebt hat. Als er starb, mit 38 Jahren, war er noch ein junger Mann. Kaum auszudenken, was er der Welt hätte schenken können, wäre ihm die zweite Hälfte seines Leben auch vergönnt gewesen.

In der Hälfte, die er hatte, war Mendelssohn ein geselliger Mensch. In seinem Musiksalon waren beinahe immer Gäste – und die bildeten das Publikum kammermusikalischer Aufführungen.

Ja, diese Salonkultur des 19. Jahrhunderts, das war schon etwas sehr Besonderes, und dafür war Leipzig ein frühes Zentrum. Man staunt nur, wer bei Mendelssohn ein- und ausging. Und es waren nicht nur Musiker, es waren Philosophen, Maler, Schriftsteller – hier traf sich die geistige Elite der Zeit, tauschte sich aus, inspirierte sich gegenseitig.

Und da wollen Sie Mendelssohn-Haus wieder hin?

Da wird man nicht wieder hinkommen. Die Zeit ist nicht mehr danach, die sozialen Verhältnisse sind nicht mehr danach, die kulturellen Rahmenbedingungen und auch die Persönlichkeiten. Aber wir wollen doch wenigstens versuchen, den Blick wieder zu weiten, und Menschen ins Gespräch zu bringen, die über den Tellerrand der Musik hinausweisen. Darum gibt es zu den Mendelssohn-Festtagen auch Gespräche, wie das mit Michael Naumann und Rolando Villazón in diesem Jahr. Zwei sehr vielschichtige Persönlichkeiten, die im Kultur- und Geistesleben unserer Zeit eine wichtige Rolle spielen und die vielleicht nicht nur ihren eigenen Horizont weiten sondern auch den des Publikums.

Im musikalischen Programm kommen Solisten mit vollem Terminkalender, mussten Sie viel Überzeugungsarbeit leisten, sie ins Mendelssohn-Haus zu holen?

Nein. Wer Zeit hat, macht mit. Wegen Mendelssohns Musik und der Chance, sie in familiärer Atmosphäre in seinem Musiksalon spielen zu können. Musiker lieben seine Musik, für sie gilt tatsächlich: Felix macht glücklich.

Heißt das, dass die Kolleginnen und Kollegen die entsprechenden Werke ohnehin im Repertoire haben?

Manche ja, andere nein. Darum ist es wichtig, langfristig zu planen, damit die Kollegen die Stücke erst lernen können und dann auch noch genug Zeit zum Proben bleibt. Denn ohne ausreichende Probenzeit mit Mendelssohns Werken vor ein Publikum zu treten, das wäre unethisch, das wäre gegen den Geist Mendelssohns. Darum planen wir jetzt schon für 2022 – das Jubiläumsjahr, in dem das Mendelssohn-Haus seinen 25. Geburtstag feiert.

Höhepunkte der Leipziger Mendelssohn-Festtage 31. Oktober, 19 Uhr, Mendelssohn-Haus: Eröffnungskonzert; Julia Hagen und Igor Levit 4., 5., 7. November, 20, 20, 11 Uhr, Gewandhaus: „Elias“; MDR-Chor, Gewandhausorchester, Andris Nelsons 4. November, 21 Uhr, Mendelssohn-Haus: Konzert zur Todesstunde Mendelssohn Bartholdys; Mojca Erdmann, Elena Bashkirova, Martina Gedeck 5. November, 18 Uhr, Mendelssohn-Haus: „Lob der Einsamkeit“, Salongespräch mit Elena Bashkirova, Michael Naumann,Rolando Villazón 6. November, 19 Uhr, Mendelssohn-Haus (Gartensaal): Kammermusik mit Karl-Heinz Steffens, Marc Bouchkov, Adrien La Marca, Eckart Runge, Elena Bashkirova 6. November, 20 Uhr, Gewandhaus: „O Täler weit, o Höhen“ – Gewandhaus-Jugendchor, Frank-Steffen Elster. 7. November, 11 Uhr, Mendelssohn-Haus: Sonntagsmatinée 7. November, 18Uhr, Gewandhaus: Gewandhaus-Quartett Karten und Infos: www.mendelssohn-stiftung.de

Von Peter Korfmacher