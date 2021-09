Leipzig

Nein, Kinder haben sie nicht. Am Spielplatz tauchen sie dennoch auf. Er, „um die Eltern an ihren Kindern leiden zu sehen“ und sich in seiner Kinderlosigkeit bestätigt zu fühlen. Sie mit einer privaten Langzeitstudie über menschliches Verhalten: „Vom Kleinen aufs Große schließen.“ Und so begegnen sie sich, er aus der Schweiz, sie aus Deutschland. Das ist der hübsche Rahmen für das satirische Lesetheater „Wollen Sie wippen?“ von Elisabeth Hart und Rhaban Straumann, die auch im echten Leben aus den beiden Ländern kommen. Sie aus Leipzig, er aus Olten. Ein deutsch-schweizerisches Duo, das die kulturellen Gegensätze aus eigener Anschauung zur Genüge kennt – und zu einem zentralen Element macht der rund 70-minütigen Premiere im Horns Erben.

Es ist ein Lesetheater, das munter zwischen gelesenen Stück und den vermeintlich privaten Scharmützeln der beiden Schauspieler hin und her springt. Wenn sich der Spielplatzgänger zur Beobachterin in „gebührendem Abstand“ auf die Bank setzt, streiten Hart und Straumann darüber, was denn nun „gebührend“ ist. Von da aus ist es nicht weit zu Begrüßungsritualen. Straumann echauffiert sich über „militante Umarmungs-Milizen“.

Gewürzt mit schwyzerdütschen Vokabeln, Gigampfi für die Wippe etwa, auf der sich die beiden bald wiederfinden, öffnen sie die Klischee-Kisten, stoßen auf deutsche Überheblichkeit und Schweizer Neutralität. Dabei bleiben sie aber an der Oberfläche und haken wie im Kabarett sprunghaft ihre Themen ab, streifen die Sexismus-Debatte oder die Frage, wie man sich gegenüber dem Nazi-Nachbarn verhält. So rollt der Abend zwar mit Tempo dahin, wirkt aber recht beliebig. Das Duo streift dabei allerlei Missverständnisse, die aus kulturellen und sprachlichen Unterschieden erwachsen und löst sie sofort in kurzen Gags auf. In die Story fließt das komödiantische Potenzial, das in solchen Missverständnissen steckt, kaum.

Dabei kalauert sich Straumann von Matterhorn zu Mani Matter, dem legendären, schon 1972 verstorbenen Schweizer Liedermacher. Ein gutes Stichwort für alle, die bei „Wollen Sie wippen?“ Lust bekommen haben, tiefer in schweizerdeutsche Mundart und charmanten Witz einzutauchen.

Von Dimo Rieß