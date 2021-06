Leipzig

Eine große Ankündigung folgt der nächsten. Hieß es Dienstag noch, Herbert Grönemeyer komme 2022 für ein Stadionkonzert nach Leipzig, kündigte Mawi Konzerte am Mittwoch den Besuch einer weiteren Musiklegende an: Elton John wird auf seiner vierjährigen „Farewell Yellow Brick Road: The Final Tour“ in zwei deutschen Städten Halt machen. Am 27. Mai zunächst in Frankfurt und am 29. Mai in Leipzig.

Spielstätte wird die Red-Bull-Arena sein, wo der Musiker seinen letzten Deutschlandauftritt im Rahmen der Tournee bestreitet. „Die Shows, die ich heute ankündige, werden meine letzten Tourdaten in Nordamerika und Europa sein. Ich werde mich auf die größtmögliche Art und Weise verabschieden, indem ich mein Bestes gebe, mit der spektakulärsten Produktion, die ich je hatte, und an Orten spiele, die mir in meiner Karriere so viel bedeutet haben“, teilte Elton John mit.

Vorverkauf ab 30. Juni

Der Vorverkauf beginnt am 30. Juni, 10 Uhr als exklusiver Pre-Sale via www.eventim.de. Ab dem 2. Juli, 10:00 Uhr, sind Karten auch bei allen anderen bekannten Vorverkaufsstellen verfügbar, etwa der Ticketgalerie unter tel. 0800 2181 050.

Von CN