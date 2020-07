Leipzig

Am Sonntag spielt Anke Stoppa nochmal „Regarding the Bird“, wird Hannah, das Mädchen mit Asperger-Syndrom. Jürgen Zielinski hat das Theater-Solo vor zwei Jahren inszeniert. Damit trudelt sie aus, die Saison am Theater der Jungen Welt, die Mitte März von Corona aus der Bahn gekippt wurde – und Zielinski den Abschied vermasselte. Vom geplanten Sommertheater blieb eine Schrumpfvariante. Das Abspielen des halben Repertoires fiel aus. Welch bitteres Ende nach 18 Jahren Intendanz. Einer Intendanz, die tiefe Spuren hinterlassen hat.

„Es wird nicht leicht, sich aus dem Schatten Jürgen Zielinskis herauszubewegen.“ Das hat Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke jüngst bei einer Pressekonferenz Zielinski-Nachfolgerin Winnie Karnofka mit auf den Weg gegeben. Aber Schatten, das zeigt der Sommer, ist wertvoll. Zielinski, Jahrgang 1953, der vor seinen Leipziger Jahren am Landestheater Tübingen und in Hamburg auf Kampnagel die Jugendtheater-Sparten aufbaute, hinterlässt ein gut aufgestelltes Haus, das längst zurück ist in der ersten Liga der Kinder- und Jugendtheater. Das sich am Puls der Zeit bewegt. Das international vernetzt arbeitet. Das eine Auslastung vorweist, auf die andere Häuser mit Neid schauen können. Das mit neuen Probenräumen und dem lange vom Lofft genutzten zweiten Saal endlich verbesserte Arbeitsbedingungen besitzt.

Vor allem aber hat Zielinski die oft skeptische Sicht auf Kinder- und Jugendtheater verändert, auch und gerade bei städtischen Entscheidungsträgern. Weil er nicht akzeptiert, dass es als künstlerisch zweitrangig betrachtet wird. Gutes Theater ist gutes Theater, egal auf welcher Bühne. Wer dabei zuschauen will, wie Zielinski die Galle aufsteigt, kann ruhig mal das Gegenteil behaupten.

Auf einen ungeduldigen Ruhrpottler hatte niemand gewartet

Als Zielinski kam, hatte das TdJW nicht einmal ein Haus. Gespielt wurde nach einem Brand im Zirkuszelt. Kurzzeit-Intendant Tilo Esche, der für Aufbruchsstimmung gesorgt hatte, wurde wegen einer publik gewordenen Verpflichtungserklärung für die DDR-Kriminalpolizei aus dem Amt gekantet. Es gab Frust in der Belegschaft. Auf einen gradlinig ungeduldigen Ruhrpottler mit großen Visionen hatte niemand gewartet.

Im „ Dornröschenschlaf“ habe das Theater gelegen, sagt Zielinski rückblickend. Geweckt hat er es unsanft. Seine erste Saison bescherte dem Haus ein Plus von 10 000 Besuchern. Das Ensemble spielte 500 statt 400 Vorstellungen. Mancher musste gehen, mancher ist geflohen vor einem Theatermacher, der sein Umfeld oft überforderte – sich selbst aber auch.

Künstlerisch ist sich Zielinski über die Jahre treu geblieben, aber er tritt gelassener auf, lässt seinen Schauspielern mehr Freiheiten bei den Proben. „Er weiß, was er geleistet hat. Das hat ihn verändert“, sagt Reinhart Reimann. Der Schauspieler hat die 18 Zielinski-Jahre miterlebt und erinnert sich noch lebhaft an die Eröffnungsrede des neuen Chefs. „Wir DDR-Schauspieler mussten eine neue Sprache, ein neues Denken lernen. Wir wussten ganz genau, hinter seiner Fröhlichkeit steht Härte und eine gewisse Gnadenlosigkeit. Aber hätte er die nicht gehabt, wäre das Haus nicht geworden, was es heute ist. Er hat es durch schwere Zeiten geführt.“

Zeiten, in denen Fusionsdebatten tobten. In denen die Spielfähigkeit am seidenen Faden hing. 250 000 Euro luchste Zielinski der damaligen Kulturstaatsministerin Christina Weiss für die Zuschauerpodesterie ab. Gleichzeitig gelangen ihm anregende ästhetische Setzungen, die überregional aufhorchen ließen. Er holte Vivienne Newport für eine choreografisch-tänzerische Theatersprache. „Kinder des Holocaust“ ließ Historie auf heutige Sichtweisen von Jugendlichen prallen. Eine mutige Auseinandersetzung, die ein Gastspiel in Israel wagte. In „ Hotel Babylon“ legte er das Publikum in Betten und ließ Leipziger mit Migrationshintergrund ihre Geschichten erzählen. „Da dachten einige, ich bin verrückt geworden“, sagt Zielinski. Die Kulturstiftung der Länder dachte das nicht und verlieh den „Kinder zum Olymp“-Preis. Die erste von vielen Auszeichnungen. 2015 erhielt das Haus den Theaterpreis des Bundes. Ein Jahr später den Sonderpreis des Sächsischen Förderpreises für Demokratie.

Deutliche Zeichen gegen Rassimus

Zielinskis Intendanz hat auf und neben der Bühne deutliche Zeichen gegen Rassismus gesetzt. Mit Inszenierungen wie „Mein Kampf“ von George Tabori, damals, als noch das NPD-Büro in der Odermannstraße stand. 2016 mit „Brennpunkt X“ von Nuran David Calis, jenem außergewöhnlichen, die Perspektiven wechselnden Theatererlebnis mit Geflüchteten. Vor wenigen Wochen mit der Enthüllung eines Kästner-Zitats an der Fassade.

Schulen beißen an wie hungrige Hechte, wenn das TdJW Schulstoff hinhält, Klassiker aus dem Lehrplan. Wichtiger sind Zielinski meist Produktionen, die noch unmittelbarer an der Lebenswirklichkeit des Publikums andocken. Schule braucht Ergänzung, und Theater kann sie bieten, das ist eine seiner Grundüberzeugungen. Nicht im Sinne der Lehrplanerfüllung, sondern als angstfreier Erfahrungsraum, der persönliche Entwicklung, Toleranz und demokratisches Verständnis fördert.

„Wenn ich früher an Schauspielhäuser ging, erschien mit das Theater zu selbstreferenziell, dem Zuschauer Bildungslücken gewahr machend“, sagt Zielinski. Teilhabe und gesellschaftliches Engagement fehlten ihm. „Deshalb habe ich mir das Kinder- und Jugendtheater gesucht.“

Aus dem engen Spartenkorridor begann sich das TdJW in den 90er Jahren vorsichtig zu befreien. Zielinski hat das Spektrum weiter geöffnet, spielt gern mit dem Begriff „Volkstheater“. Schon Zweijährige erfahren jetzt ein altersgerechtes Theatererlebnis, ein ernstzunehmender Abendspielplan ist entstanden, Familientheater bringt die Generationen zusammen. Bereits 2007 schrieb die LVZ: „Längst sind Erwachsene nicht mehr ausschließlich als Begleitpersonal da.“

„Volkssport meets Volkstheater“

Der bekennende Borussia-Dortmund-Fan hat dabei immer wieder mit Fußball-Themen den Blick auf gesellschaftliche Probleme gelenkt. „Volkssport meets Volkstheater“ verkündete er, als er „Juller“ inszenierte, ein Auftragswerk über den jüdischen Fußballer Julius Hirsch, ein Opfer der Nazis. Die Produktion hat mit der DFB-Kulturstiftung eine respektable Gastspiel-Serie hingelegt und reichlich theaterfernes Publikum erreicht. Zugleich erzählt die Inszenierung viel über ihren Regisseur. Über sein Interesse an jüdischen Themen, das sich nicht zuletzt in regelmäßigen Kooperationen mit israelischen Theatermachern zeigt. Und über seine herausragende Fähigkeit, das Theater zu vernetzen.

Vielleicht handelt es sich nur um eine dieser Theaterlegenden, aber am TdJW erzählt man sich, dass Zielinski Vernetzung sogar ohne Worte gelingt. Dimitri Khvtisiashvili, Leiter des georgischen Jugendtheaters, traf er bei einem Festival in der Raucherpause. Ohne gemeinsame Sprache war am Ende die Koproduktion „Splikifant“ vereinbart.

Juller“ ist eines der Stücke, die abgespielt werden sollten. Das geplante Finale hat die Pandemie verhindert. Im Frühjahr zwingt sie den Theater-Chef ins Homeoffice. Beim Video-Interview springt ein grauer Corona-Bart ins Auge. Und dann erzählt er von Shakespeares „Wintermärchen“, das er kurz vor der Schließung noch verabschieden konnte. „Es wurde so frei und intensiv gespielt, dass es mich echt erwischt hat.“ Der Mann mit dem Nikotin-Bass räumt Tränen ein. Hätte das Abspielen stattgefunden, es wären wohl einige hinzugekommen.

