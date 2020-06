Leipzig

Ein bisschen spannend wird es am Ende doch, ein zweiter Wahlgang ist nötig, in dem Helga Schubert sich dann aber durchsetzt gegen Lisa Krusche und als Gewinnerin des Ingeborg-Bachmann-Preises feststeht. Eine große Überraschung kann das nicht sein nach diesen 44. Tagen der deutschsprachigen Literatur, bei denen von Donnerstag bis Samstag 14 Autorinnen und Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ihre Texte gelesen und sich damit um den mit 25 000 Euro dotierten Hauptpreis sowie vier weitere Auszeichnungen beworben haben.

Dass Helga Schubert gewinnt, ist auf vielen Ebenen gerecht. Vor allem natürlich wegen der literarischen Qualität ihrer Geschichte „Vom Aufstehen“, in der die 80-jährige Ich-Erzählerin liegenbleibt und in Erinnerungen fällt an eine Mutter-Tochter-Beziehung, die belastet war von Krieg und Flucht. An Kriegskindheiten und ostdeutsches Erwachsensein. Mit feiner Ironie gelinge es Schubert, Lebensgeschichte in Literatur zu verwandeln, sagt in ihrer Laudatio Jurorin Insa Wilke, auf deren Einladung die 80-Jährige am Wettbewerb teilgenommen hat.

„Schutzengelmäßige Schicksalswendung“

Ihr „ganzer Stolz“ sei, sagt die Autorin, dass niemand bemerkt zu haben schien, dass ihr Text Ingeborg Bachmann gewidmet ist. Ursprünglicher Titel:„Das achtzigste Jahr“. Doch wollte sie sich „nicht an die Jury ranschmeißen“. Schubert zitiert den Schluss aus Bachmanns Erzählung „Das dreißigste Jahr“: „Ich sage dir: Steh auf und geh! Es ist dir kein Knochen gebrochen.“

So ist „Vom Aufstehen“ eine Verbeugung vor der österreichischen Schriftstellerin – und die Entscheidung der sieben Juroren auch eine vor der deutschen, die 1980 schon einmal eingeladen war, aber nicht aus der DDR ausreisen durfte. Später saß sie in der Jury, und sie nennt es eine „schutzengelmäßige Schicksalswendung“, dass „ich nicht nach Klagenfurt musste. Weil ich meinen Mann pflege.“

„Fast schon dramatisches Ereignis“

Wegen der Corona-Pandemie haben die Tage der deutschsprachigen Literatur erstmals ausschließlich virtuell stattgefunden, das heißt: Die Lesungen waren aufgezeichnet, Autoren und Jury zugeschaltet – im ORF-Studio zusammengehalten von Moderator Christian Ankowitsch. Dem attestiert Hubert Winkels zum Abschluss Geschwindigkeit, Witz und Charme, bevor er sich als Juryvorsitzender verabschiedet. Ohne große Worte, nur mit Verweis auf die digitale Form, die „ein spannendes,fast schon dramatisches Ereignis“ für die Literatur ermöglicht habe.

Dabei wirkten gerade die Jurydiskussionen wie eingehegt von den Gesetzen der Technik, wurde deutlich, wie das Kommunizieren mit einem Bildschirm die einen zu bremsen, andere zu entfesseln scheint. Es schlägt sich in der Argumentationsmühe nieder, ob die Autoren, über deren Texte zu streiten ist, ein paar Meter entfernt sitzen oder irgendwo. Ob ein Publikum so oder so reagiert.

„Kriechendes Schönpolster“

In der Literatur heißt der Gegenspieler Fiktion. „Ab wann sind wir bereit, so etwas wie Realität überhaupt zu unterstellen?“, fragt Winkels am Beispiel des Textes des von ihm eingeladenen Matthias Senkel. Der in Leipzig lebende Autor hat es mit „Warenz“ auf die Shortlist jener sieben Autoren geschafft, unter denen die Jury weitere drei Preise vergibt (siehe Infokasten). Neben ihm und Schubert waren das Laura Freudenthaler, Hanna Herbst, Lisa Krusche und Egon Christian Leitner.

Der am Vorabend online gekürte Publikumspreis geht an Lydia Haider. Das überrascht wenig, hatte Haiders Lesung am Samstag doch das Zeug zum Aufreger. Nicht weil die Wienerin wohl der feministischen Burschenschaft Hysteria angehört, sondern weil nach der Performance über Gewalt und Sprache Neu-Juror Philipp Tingler von der Autorin verlangt, ihren Text zu erklären.

Einigkeit herrscht darüber, dass die Themen in diesem Jahr Politik, Beziehungen oder Geschichte waren, dass klassische Spurensuche auf sprachliches Experiment traf. Und dass die häufig eingeblendet Topfpflanze im ORF-Studio „Kriechendes Schönpolster“ heißt.

Alle Preise und Gewinner Ingeborg-Bachmann-Preis (25 000 Euro): Helga Schubert ( Deutschland) Deutschlandfunk-Preis (12 500 Euro): Lisa Krusche (D) Kelag-Preis (10 000 Euro): Egon Christian Leitner ( Österreich) 3sat-Preis (7500 Euro): Laura Freudenthaler ( Österreich) BKS-Bank-Publikumspreis (7000 Euro): Lydia Haider ( Österreich) Informationen, Texte, Videos, Dokumentationen: bachmannpreis.eu

