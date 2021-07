Endlich einmal wieder eine Uraufführung an der Oper Leipzig: Gerd Kührs „Paradiese“

Leipzig

Am 9. Juli feiert die Oper Leipzig die Uraufführung eines Werkes, das sie selbst in Auftrag gegeben hat: „Paradiese“ von Gerd Kühr auf ein Libretto von Hans-Ulrich Treichel. Es ist lange her, dass dies zum letzten Mal geschah: Rund 21 Jahre liegt die Uraufführung der Oper „Dmitri oder der Künstler und die Macht“ von Luca Lombardi und Hans-Klaus Jungheinrich zurück und beendete damit ein goldenes Zeitalter der Moderne in Leipzig.

Der Komponist Gerd Kühr. Quelle: Christian Modla

Man kann es sich kaum noch vorstellen, aber im letzten Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts war die Oper Leipzig tatsächlich die wichtigste Uraufführungsbühne Deutschlands, ja Europas. Für den damaligen Intendanten Udo Zimmermann gehörte mindestens ein neues Werk in jede Saison. Darum erteilte er mit vollen Händen Aufträge und landete damit immerhin sicher in den großen Feuilletons. Denn wenn am Augustusplatz Stockhausen Wochentage aus Licht der staunenden Öffentlichkeit vorstellte, musste man einfach dabei sein. Nicht anders verhielt es sich, wenn Ruth Berghaus Jörg Herchets „Nachtwache“ aus der Taufe hob.

Die Suche nach der unbestreitbar großen Oper

Dennoch war naturgemäß viel Fragwürdiges unter dem guten Dutzend Auftragswerke der Ära Zimmermann, der selbst am Ende seiner Leipziger Zeit auf die Frage, was wohl bleiben werde von diesen Werken, antwortete: „Ich vermute, wenig. Eine Oper von so unbestreitbarer Größe wie „Die Soldaten“ von Bernd Alois Zimmermann, die, wenn schon nicht ins Repertoire, so doch ins kollektive Bewusstsein eingedrungen ist, hat es in den letzten 20 Jahren nicht gegeben.“

Dennoch gehört es zu den wichtigsten Intendanten-Aufgaben, nach ihr zu suchen. Und wenn Opernhäuser keine Aufträge mehr erteilen, wird sie gar nicht erst geschrieben. Zwar hatten Leipzigs derzeitiger Intendant Ulf Schirmer und sein Vorgänger Henri Maier gute Gründe für ihre diesbezügliche Zurückhaltung, denn, auch das gehört zur Wahrheit, Zimmermann hat mit seiner Repertoire-Politik die Oper leergespielt. Aber die letzten 20 Jahre müssten gereicht haben, beim Publikum wieder ein gewisses Grundvertrauen aufzubauen.

Im Kartenverkauf für die heutige Uraufführung und die Folgeaufführungen am Wochenende hat sich das noch nicht niedergeschlagen. Von den wenigen Plätzen, die die Oper wegen der Corona-Abstandsregeln besetzen darf, sind noch sehr viele zu haben. Dabei versprechen diese „Paradiese“ in der Inszenierung Barbora Horàkovàs einen und bildgewaltigen Theaterabend. Und Kührs komplizierte Musik ist auch in den besten Händen: Ulf Schirmer kümmert sich am Pult des Gewandhausorchesters höchstselbst darum.

„Paradiese“ in der Oper Leipzig: Uraufführung: 9 Juli, 19.30 Uhr, Vorstellungen: 10. Juli, 19 Uhr, 11 Juli,, 18 Uhr. Karten unter Tel. 0341 1261261, an der Opernkasse oder auf www.oper-leipzig.de

Von Peter Korfmacher