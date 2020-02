Engels’ Zungen: Wuppertal übernimmt Schuld am Kommunismus

Leipzig

Der 28. November 1820 war ein Dienstag. Doch ein anderer Umstand sollte die Bewohner von Barmen noch lange beschäftigen. Und nicht nur sie. Denn an jenem Tag erblickte Friedrich Engels das Licht der Welt. Die blickte recht schnell zurück, und es folgte eine Mission, die später als historisch bezeichnet wurde.

Am 28. November 2020 wird das 200 Jahre her sein – Anlass genug für ein fesches Fest. Weil in Deutschland neuerdings ausschließlich komplette Festjahre gefeiert werden, hat bereits am Wochenende in der Stadt Wuppertal, zu der Barmen inzwischen gehört, „ Engels 2020“ begonnen, was mehr als 100 Veranstaltungen nach sich ziehen wird.

In der Schwebe

Da horchen Menschen, die die Karl-Marx-Feierlichkeiten in der DDR noch am eigenen Leib erfahren haben, auf. Für die Jüngeren: Marx war der Babo von Engels. Vielleicht auch umgekehrt. Zusammen haben sie den Kommunismus ausgeheckt.

„Er prägte unsere Stadt, und sie prägte ihn“, sagt der Wuppertaler Bürgermeister über den Fabrikantensohn und Vater der Revolution, so dass Wuppertal nun offiziell eine Mitschuld am Kommunismus trägt. Vermutlich um das zu relativieren, hat man Engels-Plakate dort an Waggons der Schwebebahn befestigt sowie an den Autos der Müllabfuhr.

Da Engels im Gegensatz zu „Beethoven2020“, über dessen 250. Geburtstag ebenfalls monatelang jubiliert wird, kaum als Komponist aufgefallen ist, muss der aufgeschlossene Gratulant ihn vor allem in seinen Schriften aufsuchen. „Zur Wohnungsfrage“ böte sich an. Oder „Dialektik der Natur“. Ganz zu schweigen von „Zur Kritik des sozialdemokratischen Programmentwurfs“.

.

Von Janina Fleischer