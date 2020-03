English Theatre Leipzig bringt die Vielgesichtigkeit der Schuld auf die Bühne

Leipzig

Welcome to the island of Lesbos – nein, kein hübsches Urlaubsdomizil. Die Insel, die gegenwärtig mit ihren Flüchtlingslagern Schlagzeilen macht, ist auch der Verbannungsort des Philoktetes. Zehn Jahre zuvor wurde er mit einer schwärenden Schlangenbisswunde ausgesetzt, an der zu leiden ihn die Götter auf ewig verdammt haben.

So beginnt „Philoctetes“ nach Sophokles, inszeniert vom English Theatre Leipzig, das am Donnerstag im Neuen Schauspiel Leipzig Premiere feierte. Nach der englischsprachigen Textvorlage von Abigail Akavia, die auch Regie führte, spielen drei Darsteller sowie ein siebenköpfiger Chor auf einer Bühne, deren karge Requisiten nur Fels und Ödnis andeuten. Die Darsteller stecken dazu passend in sandfarbenen Kostümen.

Unglaublich authentisch

Nach einem Orakel kann Troja erst fallen, wenn Philoktetes mit seinem wundertätigen Bogen dabei mitwirkt. Odysseus will Philoktetes nach Troja bringen, um die Belagerung endgültig für die Griechen zu entscheiden. Er sinnt auf eine List, die der Kampfgefährte Neoptolemos in die Tat umsetzen soll. Der gerät aber, nachdem er sich Philoktetes’ Vertrauen erschlichen hat, in einen Gewissenskonflikt.

Entscheide dich: smart or noble, verlangt der skrupellose Odysseus (zeigt auch in der Nebenrolle einen starken Charakter: Laura Shann). Egal, wie du entscheidest, du nimmst immer Schuld auf dich. Man sieht Neoptolemos (überzeugend im Ringen um Redlichkeit: Emily Wessel) seine inneren Kämpfe austragen, tief bewegt von Philoktets Schicksal, das ihm schier unmenschliche Schmerzen aufgebürdet hat. Felix Kerkhoff als Philoktetes hat wohl den schwersten Part übernommen: Wie er stöhnt und sich vor Qualen windet, wirkt unglaublich authentisch.

Nicht Götter, sondern Menschen machen das Ende

Im Hintergrund oder ringsherum steht der Chor, der sowohl Kommentator ist als auch die Schiffsbesatzung verkörpert, die schließlich zur Eile drängt und den weiter zaudernden Neoptolemos an das durch die Götter verhängte Schicksal erinnert. Der Chor singt mal lyrisch, mal laut, in letzterem Fall überdröhnt leider die eindringliche Begleitmusik oft den Text.

Den unauflösbaren Konflikt zwischen persönlicher Moral und dem Interesse der Gemeinschaft, sprich: des griechischen Heeres, löst am Ende kein Deus ex machina wie in der antiken Vorlage, es gibt ein unprätentiöses Ende – nicht von Göttern, sondern von Menschen gemacht. Das passt. Eine wohltuend ernsthafte und ringsum runde Inszenierung, die gespannt auf weitere macht.

Weitere Vorstellungen am 6., 7., 20. und 21. März, jeweils um 20 Uhr, im Neuen Schauspiel, Lützner Straße 29, Eintritt 13/9 Euro

Von Juliane Lochner