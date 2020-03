Leipzig

Sie konnten seine Schmerzensschreie nicht mehr ertragen. Und auch nicht den Gestank seiner eiternden Wunde. Also ließen die griechischen Kämpfer um Odysseus im trojanischen Krieg ihren Meisterschützen Philoktetes auf einer verlassenen Insel zurück.

Verhärtung des Mitgefühls

Während momentan viele Europäer lieber nicht so genau hinschauen wollen, wie es Kriegsflüchtlingen in der Ägäis stranden, bringt das English Theatre Leipzig eines der weniger bekannten Sophokles-Dramen im Neuen Schauspiel auf die Bühne, das ebenfalls von der Verhärtung des Mitgefühls handelt – bis sich in einem der Akteure doch das Gewissen meldet.

Das Ensemble spielt das Stück auf Englisch in einer aktualisierten Fassung von Übersetzerin und Regisseurin Abigail Akavia. Premiere ist am Donnerstag, 20 Uhr, weitere Vorstellungen am Freitag und Sonnabend sowie 20. und 21. März.

Von LVZ