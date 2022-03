Ensemble 23: Leipziger Theatergruppe arbeitet an Dokumentarfilm

Leipzig

Ein alles andere als normaler Mittwoch in der Peterskirche, Leipziger Zentrum-Süd: Sämtliche Stühle und Bänke sind abgeräumt, stattdessen präsentiert sich eine große freie Fläche vor dem Altar. Das Gotteshaus wirkt wie leergefegt, wäre da nicht ein knappes Dutzend Menschen, die wahlweise in hautengen schwarzen Anzügen stecken oder mit Filmausrüstung hantieren. Sebastian Mandla, schulterlanges schwarzes Haar, Bart und ein roter Pullover, gibt den schwarz Gekleideten Anweisungen: „Arbeitet mal“ und „Nehmt Michis Impuls auf, aber imitiert ihn nicht“, sagt er bedächtig. Währenddessen laufen die Angesprochenen umher, verbiegen sich, rollen und tänzeln auf dem Boden herum. Man fühlt sich ein wenig an Yoga-Übungen erinnert.

„Wir machen hier kein betreutes Theater.“

Was genau passiert hier? Ist es ein Theaterstück oder – darauf lässt das Equipment schließen – sind es Filmaufnahmen? Beides ist korrekt: Das Ensemble 23, wie die Truppe heißt, probt hier für sein neues Stück „Halali & Halleluja“ – das aber nie vor Publikum zu sehen sein wird. Bereits im November habe man sich aufgrund der Unsicherheit durch Corona für eine rigorose Absage jeglicher Aufführung entschieden. Schon beim ersten Lockdown sei das mit einem anderen Stück passiert, erklärt Regisseur und Ensembleleiter Mandla, damals sei ein Hörspiel entstanden. Diesmal also ein Film? „Nein, wir wollten keine weitere Corona-Ersatzvariante und einfach das Stück abfilmen“, so der 44-Jährige. Stattdessen entstehe nun ein Dokumentarfilm, der sowohl die Proben zu „Halali & Halleluja“ beleuchtet als auch die Truppe selbst einer breiteren Öffentlichkeit vorstellt.

In der Mitte: Michael „Michi“ Quasdorf; um ihn herum: Helena Schamne, Verena Noll und Soheil. Quelle: André Kempner

Die Kernkompetenz des Ensembles 23: die Zusammenarbeit mit Menschen mit Behinderungen. Allerdings, betont Sebastian Mandla, treffe man sich stets auf Augenhöhe, als Kollegen: „Wir machen hier kein betreutes Theater.“ Ziel sei „eine völlige Normalität im Miteinander“, zumal Menschen mit Behinderungen „oft in sehr geschlossenen Kreisen leben“, die das Ensemble vergrößern möchte. Aktuell umfasst die Truppe elf Menschen mit Behinderungen und vier ohne.

Treffen sich ein paar Seelen in der Kantine...

Einer, der zu ersterer Gruppe gehört, ist Michi, der mit einer spastischen Lähmung geboren wurde und an der Idee zu „Halali & Halleluja“ mitgewirkt hat: Ein Stück über den Tod solle es werden, erklärt Mandla, zu dem ja aber auch das Leben gehöre. Die Prämisse: Die Figuren sind Seelen, die zwischen den Leben springen und sich hier wie in einer Kantine treffen.

Der Schwere des Themas soll mit einer spielerischen Leichtigkeit konterkariert werden, und obwohl der religiöse Schauplatz gut dazu passe, solle es kein religiöses Stück werden, so der Regisseur. Was ebenfalls passt: Beim Ensemble 23 lassen sich persönliche (und völlig symbolische) Ablassbriefe in vier Preisklassen von 10 bis 2500 Euro erwerben, um die Gruppe zu unterstützen. Crowdfunding der kreativeren Art.

Filmvorführung in der Peterskirche geplant

Mittlerweile sind die Filmaufnahmen abgeschlossen, nun folgt der Schnitt. Im Mai soll der Dokumentarfilm dann fertig sein. Die Peterskirche habe sich schon bereiterklärt, ihn vor Ort zu zeigen, auch gebe es Interesse seitens der naTo und der Schaubühne Lindenfels, so Mandla. Man wolle sich aber keinen Druck machen und schauen, was sich in der Postproduktion ergebe. „Wir machen das mit aller Professionalität und Leidenschaft, die wir aufbringen können“, sagt der Regisseur.

Beides bringt an diesem Mittwoch auch Michael „Michi“ Quasdorf auf. Er arbeitet, soweit es ihm möglich ist, mit voller Kraft mit, folgt den Regieanweisungen und lässt zwischendurch immer mal wieder ein angestrengtes, aber auch zufriedenes Stöhnen erklingen. Als zur Mittagspause der Fahrdienst erscheint, um ihn abzuholen, heben ihn seine Schauspielkollegen in den Rollstuhl, kleiden ihn an und bringen ihn nach draußen. Ob es heute für ihn vielleicht zu anstrengend gewesen sei, fragen sie ihn vorher. Mit vollem Elan und einem Lächeln entfahren ihm lediglich drei Wörter: „Für die Kunst!“

Weitere Infos zum Ensemble, dem Dokumentarfilm und den Ablassbriefen auf www.ensemble23.de.

Von Christian Neffe