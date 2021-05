Leipzig

„Es war gegen Ende der Woche, es war kaum jemand in der Hochschule, wir haben uns für die Konsultation in seinem Büro getroffen, allein. Wir saßen uns gegenüber, ich habe ihm meine Projekte gezeigt. Er hat irgendwann angefangen zu schreien, ist aufgestanden und hat einen Stuhl in dem Raum geworfen. Ich hatte so eine Angst, ich war schockiert, wie gelähmt. Dann bin ich weggegangen.“

So beschreibt Sofia M. (Name geändert, aber der Redaktion bekannt) einen Vorfall bei einem Gespräch im Büro des Typografie-Professors Ludovic Balland an der Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) gegenüber der LVZ. Anfang Mai hatte die HGB bekanntgegeben, dass man dem seit Januar 2018 an der Hochschule lehrenden Balland nach Vorwürfen von Studierenden fristlos gekündigt habe. Ende Oktober 2020 hätten die Hochschulleitung „mehrere detaillierte Beschwerden über das Verhalten von Ludovic Balland“ erreicht. „Aufgrund der Dimension dieser Beschwerden haben wir uns entschlossen, ihn fristlos zu entlassen“, sagte Rektor Thomas Locher Anfang Mai der LVZ. Balland habe die Kündigung akzeptiert und bereits im November 2020 die Hochschule verlassen. Die Rede war von Machtmissbrauch und Grenzüberschreitungen. Genaueres war zunächst nicht zu erfahren. Locher hatte auf ein noch laufendes Verfahren verwiesen. Man sei verpflichtet, Persönlichkeitsrechte zu wahren – die der betroffenen Studierenden wie auch die des entlassenen Professors.

Hochschulleitung in Erklärungsnot

Der Bericht der Studentin könnte die Hochschulleitung in Erklärungsnot bringen, da sich der beschriebene Vorfall bereits im Sommersemester 2018 ereignete. Studierende hatten schon 2017 die Integrität von Balland bezweifelt und ihre Sorge über eine mögliche Berufung ausgedrückt. Belastbare Informationen hätten sich damals jedoch nicht gefunden, hatte die HGB mitgeteilt.

Zurück ins Sommersemester 2018: Einige Wochen nach dem Vorfall habe sie der damaligen Gleichstellungsbeauftragten davon berichtet, sagt Sofia M. Diese habe ihre Beschreibung ernst genommen und ihr versichert, dass sie sich kümmern wolle. Von der Hochschule hörte sie jedoch nichts. „Niemand von der Leitung hat mit mir Kontakt aufgenommen.“ Die Situation habe sie fertiggemacht. „Ich hatte das Gefühl, wertlos zu sein.“

Anfang Mai gab die Hochschule für Grafik und Buchkunst bekannt, dass sie dem Typografie-Professor Ludovic Balland fristlos gekündigt habe. HGB-Rektor Thomas Locher (l), Pressesprecherin Meike Giebeler und Prorektor Benjamin Meyer-Krahmer bedauern die Vorfälle und lassen keinen Zweifel daran, dass die HGB ein Ort des respektvollen Umgangs sein soll. Quelle: André Kempner

Die Hochschulleitung bestätigte am Freitag auf LVZ-Anfrage schriftlich, dass der Vorfall von der Gleichstellungsbeauftragten an sie weitergeleitet worden sei. „Die Beschwerde ist der Hochschulleitung anonymisiert übermittelt worden; so ist es auch üblich.“ Man sei der Sache sehr zügig nachgegangen und habe Balland unmittelbar zum Personalgespräch geladen. „Herr Balland stellte den von der Studentin beschriebenen Vorfall als Missverständnis dar. Er versicherte glaubhaft, sich künftig an die Leitlinien der Hochschule zu halten und dass sich ein solcher Fall nicht wiederholen würde.“

Hochschulleitung: „Wir haben die Situation falsch eingeschätzt. Das bedauern wir zutiefst“

Erst als Ende Oktober 2020 weitere offenbar noch schwerwiegendere und detailliert protokollierte Beschwerden eingegangen waren, wurde in der Folge die fristlose Kündigung ausgesprochen. „Auch wenn die Aufarbeitung noch nicht abgeschlossen ist, stellen wir fest, dass es nicht ausreicht, formal alles richtig zu machen, um Machtmissbrauch und andere Formen übergriffigen Verhaltens zu verhindern. Wir haben die Situation falsch eingeschätzt. Das bedauern wir zutiefst“, so die Hochschulleitung am Freitag.

Die jetzt öffentlich geäußerte Entschuldigungen der Hochschule findet Sofia M. „nicht so aufrichtig“. Bei ihr habe sich niemand entschuldigt. In der Balland-Klasse, sagt sie, habe sie damals nicht bleiben können. „Ich musste und wollte meinen Abschluss machen, und es war nicht einfach, weil der Wechsel des Professors im letzten Semester Konsequenzen für mich hatte. Es war furchtbar, ich war noch von Ludovic Balland abhängig, er musste noch meine Leistungen bestätigen, und ich musste nach einem anderen Professor suchen, aber es gab keine andere Typografie-Klasse.“ Der Assistent der Klasse habe ihr geholfen, einen anderen Professor zu finden, der ihre Betreuung pro forma übernahm. „Er hatte aber kaum Zeit und Interesse, war außerdem nicht fachlich in der Lage, dies zu tun.“ Ihre Situation als Ausländerin, ein Gefühl der Isolation, ständiger Spannung und Angst hätten sie psychisch niedergeschlagen.

Sexuelle Anspielungen

Der 1973 in Genf geborene Ludovic Balland, der in Basel das „Ludovic Balland Typography Cabinet“ betreibt – unter anderem für Buchdesign und Art Direction, ließ eine erneute Anfrage der LVZ zu den Vorwürfen unbeantwortet. Er hatte 2018 die Typografie-Klasse von Günter Karl Bose übernommen, in dessen Klasse auch Sofia M. war. Mit Balland sei die Atmosphäre im Lauf der Zeit immer angespannter geworden, berichtet sie. „Sein Verhalten war etwas seltsam, latent aggressiv. In Einzelkonsultationen hat der Professor mir gegenüber oft mehrdeutige Bemerkungen gemacht. Als er zum Beispiel Fotos von meiner Mutter gesehen hat, hat er sexuelle Anspielungen gemacht und gestisch in Richtung meines Körper gezeigt, den Formen meines Körpers.“ Sie sei darauf nicht eingegangen. „Seine anfängliche Freundlichkeit und positive Einstellung mir und meiner Arbeit gegenüber änderte sich, er begann sie immer mehr zu kritisieren und sich mir gegenüber aggressiv zu verhalten.“

Studentin: „Nichts und niemand kann mich davon abhalten zu träumen“

2019 schaffte Sofia M. ihr Diplom an der HGB. Danach wollte sie so schnell wie möglich weg aus Leipzig. „Ich war psychisch stark belastet. Die Erfahrung in der HGB ist für mich eine schreckliche Erinnerung geblieben.“ Sofia M. kehrte in ihre Heimat zurück. „Ich benötigte Trost, Unterstützung. Meine Eltern und eine Psychotherapie haben mir geholfen.“ Ihre Krise habe sie inzwischen überwunden. „Ich habe einige Berufserfahrungen gesammelt, bilde mich weiter. Nichts und niemand kann mich davon abhalten zu träumen.“

Von Jürgen Kleindienst