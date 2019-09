Entspannend bis stürmisch: Lofft startet in die neue Spielzeit

Leipzig

Frischer Wind im neuen Haus. Am Samstag beginnt im Lofft die aktuelle Theatersaison. Überschrieben mit einem lässig trockenen „Back to Work!“, was eine echt gute Alternative zur Manie angestrengter Spielzeitmotti ist. Und mit einer Einladung zum Tag der offenen Tür, bei dem Interessierte den sprichwörtlichen „Blick hinter die Kulissen“ der freien Bühne in der Baumwollspinnerei werfen dürfen – parallel zum Galerie-Rundgang. Ein kleines Novum in der Lofft-Historie: klassische Kundenbindung mit Kaffee und Kuchen an einem gern als elitär wahrgenommenen Theaterort.

Neue Formate

„Einfach mal Türen und Tore weiter aufmachen!“ nennt das Sebastian Göschel, für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Inhaltlich und ästhetisch bleibt sich die Bühne auch in der neuen Spielzeit treu – Neujustierungen, bestimmte Öffnungen hin zu neuen Formaten über den „Tag der offenen Tür“ hinaus schließt das indes nicht aus. Denn die sind zum einen notwendig, zum anderen geradezu zwangsläufig, in Anbetracht einer neuen Spielstätte an exponiertem Ort (Eröffnung war Ende März 2018), der mit Anne-Cathrin Lessel eine neue Leiterin vorsteht.

Für neue Klientel

Es ist der Versuch Bewährtes und Neues, das sich erst noch bewähren soll, in einen Einklang zu bringen. Die „BetaKonferenz zur Kreativwirtschaft“ die am 25. Oktober hier stattfindet, mag dafür ein Beispiel geben: „Das öffnet Raum auch für eine neue Klientel“, erklärt Göschel. Ausgerichtet ist die Konferenz vom Sächsischen Zentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft „Kreatives Sachsen“: „Gemeinsam blicken wir über den Tellerrand und zelebrieren die Kunst der Kooperation“, so der hübsche und durchaus auch exemplarische Satz, der dazu auf der Lofft-Webseite zu lesen ist.

Stück über den Klimawandel

Nicht, dass das Haus in der Kunst der Kooperation unerfahren ist. Ihr verdankt sich die Gala zur Verleihung des mit 10 000 Euro dotierten Sächsischen Tanzpreises am 21. Oktober ebenso wie das parallel zur „Designers Open“ platzierte interdisziplinäre „Zukunftslabor Textil“ (26. 10.); eine neue Produktion von Sebastian Weber („Touch“, Premiere am 27. 9.) ebenso wie Tobias Rauschs vorerst letzte Arbeit für die freie Szene, bevor der Künstler die Bürgerbühne Dresden übernimmt. „Tornado“ heißt das Stück, ein „Klima-Theater-Desaster“ im Windkanal der nur allzu möglichen Apokalypse, vor deren Herabkunft man (und nicht nur im Theater) wie paralysiert, wie gefangen in einem alptraumartigen Phlegma verharrt – Premiere am 1. November. Mit welchem Theaterbilder-Sturm Rausch darauf reagiert, dürfte eine der spannendsten Fragen der anstehenden Leipziger Theatersaison überhaupt sein.

Musik plus Übernachtung

Die hebt im Lofft erst einmal alles andere als stürmisch an. Geht doch mit „Sononami“ (Samstag) die Reise erst einmal in das bekanntermaßen stille Auge des Sturms. Auch das ein Novum, eine neue offene Tür: Das Lofft macht Musik – und lässt die Leute dazu übernachten. Denn „Sononami“ bietet explizit Klangkunst in exklusivem Setting – und von exzessiver Dauer. Eine ganze Nacht lang, für ganze zwölf Stunden im weiträumigen, mit Glas überdachten Foyer des Lofft. Ein bemerkenswertes Projekt und reizvolles Experiment. Monika Krajka, Mitarbeiterin am Lofft, hat es initiiert. Eine Nacht der Kontemplation, bestimmten Impulsen der Ambient-Bewegung der 80er Jahre nachfolgend, die ihrerseits oft von weit älteren Traditionen musikalischer Meditationen inspiriert wurde.

Bilder und Träume im Kopf

Von der Möglichkeit einer „körperlichen Erfahrung bis hin zu einem Gefühl der Entkörperlichung“ spricht Krajka. Bässe, Tapes, Klangschalen: Sechs bis sieben Sets aus Klangkunst verfügen sich zu einem ununterbrochenen Fluss, lösen sich ab, überlagern sich, breiten sich aus: „Das ist erstaunlich, wie lange die Töne stehen können. Sinustöne, die den kompletten Raum in Vibration bringen, die einen einhüllen und durchdringen können. Lässt man sich darauf ein, kann man geradezu in sich schauen und sehen, wie sich Bilder und Träume über diese Musik konstruieren.“

Einschlafen ist kein Problem

Natürlich, gibt Krajka zu, kann man das auch zu Hause machen; sie ist zugleich überzeugt, dass das live und gemeinsam in diesem speziellen Setting noch einmal eine ganz andere Intensität hervorruft: „Schuhe ausziehen, bequem machen. Lauschen!“ Und einschlafen ist auch kein Problem: „Die Bar ist in jedem Fall geöffnet, das Licht gedämpft, Kissen und Decken liegen bereit.“ Doch: Man ahnt, wie dabei dieser stille Klangwind der Kontemplation diese und jene Tür zum Unterbewussten öffnen mag. Auch das ist jetzt also im Lofft möglich.

www.lofft.de

Von Steffen Georgi