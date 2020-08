Entspannte Hiebe: Torsten Sträter begeistert sein Publikum auf der Leipziger Parkbühne

Leipzig

Der letzte Satz ist wichtig. Der vorm großen Abgang (Hamlet: „Der Rest ist Schweigen.“ Goethe: „Mehr Licht“) ebenso wie der am Ende einer Kurzgeschichte. Um dann auch schon bei Torsten Sträter und einem tollen letzten Satz zeitgenössischer Kurzprosa zu sein: „Eine Woche später war das Geld auf dem Konto“, lautet dieser. Am Donnerstag wurde er auf der Parkbühne vorgetragen. Von Sträter, der dort im Rahmen des LVZ-Kultursommers mit seinem Programm „Schnee der auf Ceran fällt“ für drei Stunden plaudernd und lesend das Publikum begeisterte.

„Schön, dass sie es einrichten konnten in der Apokalypse“

Natürlich sind nicht nur letzte, sondern auch erste Sätze wichtig, sind die doch die Offerte zum Dabeibleiben. Sträter meistert das mit einem schlurfig tiefenentspannten „Guten Tag. Schön, dass sie es einrichten konnten in der Apokalypse.“ Danach geht’s erst einmal, tiefenentspannt schlurfend, zur Kaffemaschine am Bühnenrand. Ein Tässchen einschenken, in aller Ruhe, es hetzt einen ja nichts. Dass die Show spätestens um 22 Uhr vorbei sein soll, bereitet schon zu deren Beginn weniger Zeitdruck als vielmehr die Vorlage für einen Running Gag.

Sträter ist Autor und Komiker, ein Ruhrpott-Kumpel-Typ, der nach vielen Bühnenjahren die Haltung bäriger Gleichmut derart perfektioniert hat, dass selbst die deftigste Zote zotteligen Charme verbreitet. Und die gelegentlichen satirischen Prankenhiebe auch deshalb gut treffen, weil sie eben aus der Deckung dieser Gleichmut heraus verteilt werden.

Was soll man jetzt noch essen?

Und zugleich kräftige Schwinger sind: „Ich esse wegen Attila Hildmann kein Gemüse mehr und wegen Tönnies kein Fleisch. Andrerseits kann man aber jetzt auch nicht jeden Tag 30 Hanuta fressen“, bringt er ein echtes Dilemma auf den Punkt. Eins, das ungefähr in der gleichen Liga spielt wie der verzweifelte und natürlich vergebliche Versuch, während einer Zugfahrt den weltanschaulichen Ausführungen eines Impfgegners zu entkommen.

Eine Anekdote, die Sträter, wie es seine Art ist, ausgiebig ausreizt. Als Satiriker ätzt er nicht, sondern knetet und zerpflückt. Sprachlich ist das wie dicker Honig, manchmal etwas zäh, aber es schmeckt dann doch ganz gut. Wobei Sträter, ganz toleranter Bär, ja nicht einmal gewisse Meinungen als solche nerven, sondern vorrangig das nervig aufgeregte Mitteilungs- und Agitationsbedürfnis gewisser Meinungsverfechter.

Es ist ein tief verinnerlichtes Nichternstnehmen all derer, die sich gern so furchtbar ernst nehmen, was hier für jenen entlarvenden Witz sorgt, der einst auch schon Sträters Erziehungsberechtigten gegen den Strich ging: „ Torsten, man kann mal einen Scherz machen, aber nicht immer!“, war die wohlmeinend pädagogische Ansage des Vaters. „Aber wer bestimmt das denn?“ fragt da der Torsten: „Der Witze-Nazi, oder was?“

Die dann vor Sträters Humor ebenso wenig sicher sind wie – Fans des Komikers wissen es – dessen eigener Sohn oder Vater („Mein Papa kam mit einem Bein aus dem Krieg – wir wissen bis heute nicht, wem es gehört.“) Und allen voran natürlich Sträter selbst.

Schlurfig entspannte Zugabe

Wie menschenfreundlich der dann zugleich ist, mag sich in Leipzig auch daran zeigen, dass er mit Mayberg einen hier lebenden, noch jungen und weitgehend unbekannten Liedermacher für zwei Songs auf die Bühne bittet. Und mit wie viel offensichtlichen Spaß an der Sache er sein Publikum bespaßt – und mit wie viel Ausdauer auch. Besagter letzter Satz, Kulminationspunkt einer von Sträter herrlich weitschweifig vorgetragenen Geschichte reinster Absurdität, ist schon lange verklungen, als gegen 22.40 Uhr nach einer selbstredend schlurfig entspannten Zugabe samt erneutem Mayberg-Auftritt, der große Abgang kommt, das Bühnenlicht ausgeht, der Applaus verklingt. Ja, der Mann hat sich sein Geld redlich verdient.

Von Steffen Georgi