Enttäuschung über gescheitertes Filmkunsthaus auf der Feinkost – und neue Aussichten

Die Katerstimmung bei der Cinémathèque war intensiv, das Scheitern des Projekts „Filmkunsthaus“ auf dem Feinkostgelände hat weh getan. Nun aber richtet der Verein wieder den Blick nach vorn. Es gilt, ein neues Domizil zu finden und noch 2020 Fakten zu schaffen.

Vor über einem Jahr sah alles noch prächtig aus: Der Haushaltsausschuss des Bundestags hatte rund 10,5 Millionen Eurofür den Bau eines Filmkunsthauses in der Feinkost bewilligt. Auf Landesebene sollte der Freistaat noch einmal die gleiche Summe beisteuern. Geschäftsführerin Angela Seidel, deren Verein seit nun sieben Jahren für ein Filmkunsthaus kämpft, jubelte damals: „Das ist überwältigend und kaum zu fassen.“

Drei Kinosäle waren geplant

Mit insgesamt 21 Millionen Euro also sollte eine neue und besondere Kultureinrichtung entstehen – mit zwei großen Kinosälen und einer Gesamtkapazität von 240 Plätzen, einem dritten Kinosaal à 30 bis 50 Plätzen, mit Gastronomie und Ausstellungsflächen.

Im vergangenen Dezember dann verkündeten Cinémathèque und die Feinkost-Genossenschaft nach einem „langen Entwicklungs- und Diskussionsprozess“ das Aus. Maßgeblicher Grund: Die Feinkost als Eigentümerin der Liegenschaft hätte durch die Grundschuldeintragung ins Grundbuch das Haftungsrisiko übernommen. Das „hätte bedeutet, dass alle 30 ansässigen Unternehmen und deren Angestellten in die alleinige Haftung für die Verwendung der Fördermittel für das Filmkunsthaus gegangen wären“, sagt Mitglied Anke Müller. Da die Genossenschaft für ihre Mitglieder soziale Verantwortung trage, sei dieses Risiko zu hoch gewesen.

Leichter Unmut schwingt mit

Leichter Unmut schwingt in einer Bemerkung mit: „Leider konnten auch Cinémathèque sowie die Stadt Leipzig nach Prüfung hierfür keine Lösung finden“. Die Cinémathèque hält sich offiziell zurück, aus dem Umfeld ist jedoch Kritik an dem späten Rückzug zu hören. Eigentlich sollte dieses Jahr gebaut werden.

Die Genossenschaft erklärt, ihr sei bis Mitte 2019 nicht bekannt gewesen, dass die Fördermittel von 21 Millionen mit dem Eigentum der Genossenschaft besichert werden sollten. „Bis zu diesem Zeitpunkt wurde weder von Seiten der Stadt noch von den Fördermittelgebern über eine Absicherung dieser Summe gesprochen“, sagt Anke Müller.

Bedauern bei der Kulturbürgermeisterin

Sarina Lacaf, in der Cinémathèque zuständig für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, berichtet: „In das Vorhaben sind viel Herzblut, Kraft und finanzielle Mittel geflossen. Dass alle Mühen umsonst waren, ist furchtbar schade“. Auch aus der Sicht von Skadi Jennicke: „Ich bedauere sehr, dass die Cinémathèque ihr seit langer Zeit vorbereitetes Projekt nicht auf dem Gelände der Feinkost realisieren kann“, so die Kulturbürgermeisterin ( Die Linke). „Wir als Stadt haben die Realisation über viele Monate außerordentlich intensiv unterstützt und begleitet, sowohl in der Zusammenarbeit mit den beiden Trägern als auch mit den Fördermittelgebern.“

Nicht zum ersten Mal ist der Plan für ein Kulturgroßprojekt auf der Feinkost gescheitert. 2004 plante der damalige Eigentümer, die TLG, einen Dreigeschosser für die naTo mit Kino-Etage und Konzertsaal; zunächst konnten sich die IG Feinkost und die TLG nicht einigen, später kam es immerhin zu einer Annäherung. Doch dann entbrannte zwischen Gewerbetreibenden und dem Kulturmacher-Bündnis aus naTo, Lofft, Cinémathèque und Tanztheater ein Streit über die Gastronomie-Rechte sowie das Nutzungskonzept. Ende 2006 war das Projekt endgültig vom Tisch.

Serie aus Nackenschlägen

Glücklich wurde die Cinémathèque auch in der Skala in der Gottschedstraße nicht, für die sie das Filmkunsthaus plante. 2017 ergab ein neues Verkehrswertgutachten einen deutlich höheren Kaufpreis als zuvor, und der sprengte den Finanzierungsplan der Kinomacher.

Eine Serie aus Nackenschlägen, doch „jetzt gilt es, für das Projekt einen geeigneten alternativen Standort zu finden, um es gemeinsam mit Bund und Land zu realisieren“, sagt Jennicke und sichert Unterstützung zu. Die Zeit dafür ist begrenzt: Die besagten 21 Millionen Euro sind nur für das laufende Jahr bewilligt. Drei Objekte im Leipziger Zentrum und Südosten hat die Cinémathèque im Blick. Konkret möchte Sarina Lacaf noch nicht werden, solange nichts fixiert ist. Gespräche mit der Stadt jedenfalls laufen.

Neue Filmreihe startet

Vorerst zeigt der Verein sein Programm also weiter in der naTo. Dort startet am Dienstag die Reihe „copy>paste – Filme und ihre Remakes“ mit Alberto Rodriguez’ „La isla mínima“ (2014) um 19 Uhr. Fünf Jahre später hat Regisseur Christian Alvart für „Freies Land“ die thematisierte Transformation von Gesellschaften aus der spanischen Post-Franco-Ära ins Ostdeutschland der 90er-Jahre verlegt – zu sehen am Donnerstag um 19 Uhr.

