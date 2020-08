Er hielt die Puhdys-Maschine am Laufen: Ein Nachruf auf den Bassisten Harry Jeske

Wismar

Er war der Mann mit den tiefen Tönen und den dichten Locken. Er war der, der immer hinten stand. Oder am Rand. Das Schicksal aller Basser im Rock. Dabei war Harry Jeske derjenige, der über drei Jahrzehnte die Puhdys-Maschine am Laufen hielt.

Ein stiller Typ. Einer, der überlegt und ruhig redete. Einer, der nicht viel Aufhebens machte. Dabei war es Harry Jeske, der Auftritte organisierte, der Equipment und die Instrumente, auch aus dem Westen, besorgte, der Ersatzteile beschaffte, wenn mal eines der Autos nicht mehr mitmachte. Das ist ein Talent. Dieses Talent machte den Oranienburger für die Puhdys unersetzlich.

Die Rampe überließ er anderen

So zuverlässig Harry Jeske sich um all das kümmerte, was die Puhdys zu DEN Puhdys machte, so zuverlässig stand er auf der Bühne. Er war kein Einheizer wie Dieter Birr, aber einer, der den Sound grundierte – und der auch dafür sorgte, dass der Irrtum der ersten Jahre aufgegeben wurde. Die Puhdys waren keine Hardrock-Band. Die Puhdys waren die Truppe für einen wunderbar melodischen Rock. Dabei überließ Harry Jeske Mikro und Rampe anderen. Erst nach der Wende sang er hin und wieder auch mal. „Halbzeit“ ist sicher sein bekanntester Song.

Etwas anderes als Musiker war Harry Jeske nie. In jenen Jahren, da die Welt auf Gitarre umstellte, spielte er erst mal Klarinette und Saxofon bei „Karo-As“. Als dann der Bassist ausfiel, lernte er Bass, stieg bei der Uwe-Wendel-Combo ein und lernte nebenbei drei Jahre zur Musikschule Berlin. Er traf bei Uwe Wendel auf Peter Meyer und Dieter Hertrampf, ging für einige Zeit zur Band von Ex-Sputnik-Drummer Henry Kotowski, bis 1969 endlich jenes Quintett zusammen kam, das ihrer Band einen Namen aus den Anfangs-Buchstaben der Mitglieder-Vornamen gab: Puhdys. Erster Auftritt: 19. November 1969 im „Tivoli“ in Freiberg.

Harry Jeske zupfte stoisch seinen Bass und kümmerte sich rührig um all die Dinge, die eine Band am Laufen halten. Die Puhdys, das war Harry Jeskes Leben. Nur mit ihm standen die wahren Puhdys auf der Bühne. So wie die wahren Stones ohne Bill Wyman nicht denkbar sind.

Vor der Rockerrente in den Ruhestand

Harry Jeske war bei allen Erfolgen dabei. Wie schwer muss es ihm da gefallen sein, lange vor der Rockerrente in den Ruhestand gehen zu müssen?! Schon 1986, mit 49 Jahren, hatte er einen Blackout. Diagnose: Ménièrische Krankheit, eine Störung des Innenohrs, gegen die es keine Hilfe gibt. „Mein Innenohr ist kaputt. Der Stress, die Hektik, die Lautstärke die ganzen Jahre, das ist schon eine schlimme Mischung – und dann kommt noch meine Diabetes hinzu“, hat er mir im Juni 1997 erzählt. Harry Jeske musste aufhören. 80 bis 100 Konzerte im Jahr, das war nicht mehr durchzuhalten. So trat er am 5. Oktober 1997 von der Bühne ab. Schweren Herzens, gedrängt von Vernunft und der Liebe.

Fünf Jahre zuvor nämlich hatte er m Urlaub auf den Philippinen Erma kennengelernt und geheiratet. Nun zog Harry Jeske in den warmen Inselstaat, lebte in Cebu-City, konnte ausschlafen, schwimmen, aß gesund und brachte seinen Zucker im warmen Klima auf die Hälfte runter. Außerdem entdeckte er einen Hang zu Bambusmöbeln, entwarf eigene, rustikale, trotzdem luftig wirkende Stücke und verkaufte sie einige Zeit auch in Deutschland, unter anderem in einem Geschäft in Dresden.

Zwischen Lapu-Lapu und Wismar

Im Sommer jettete Harry Jeske regelmäßig mit Erma nach Hause, wo er sich bei Wismar einen Bungalow zugelegt hatte. So blieb über die Jahre in Kontakt, obwohl er sich offiziell 1997 mit der Solo-CD „... und tschüss“ (eigene Songs und Puhdys-Stücke) verabschiedet hatte.

Wer nie etwas vom Komponisten und Texter Harry Jeske gehört hatte, obwohl er Lieder für Tina („Taktgefühl“), Petra Zieger („Rock’n Roll Show“), Ralf Bursy, Achim Mentzel („Stimmung in der Alten Försterei“) und andere schrieb, der horchte auf, als „Haiko, der Haifisch“ erschien. Ein Pop-Märchen um einen munteren, aufmüpfigen kleinen Hai, der Fahrrad fährt und Sonnenbrille trägt, voll von eingängigen Liedern. Mit Erma nahm er die Maxi-Single „Kerzenlied“ auf. Harry Jeske Solo war noch einmal 2007 auf einer Scheibe zu hören: ein Porträt zu seinem 70. Geburtstag. Selbstbewusster Titel: „Das alles bin ich“.

Beim 50. der Puhdys tauchte er noch einmal auf

Danach wurde es still um den Ex-Basser der Puhdys. Er zog mit Erma von der Insel Lapu-Lapu in seinen Bungalow bei Wismar und lebte einen Ruhestand im Rollstuhl, durch Diabetes gesundheitlich angeschlagen. Im November 2019, zur Feier 50 Jahre Puhdys in Rostock (ohne Dieter Birr), tauchte er noch einmal auf. Am Donnerstag nun ist Harry Jeske gestorben – mit 82 Jahren.

Von Norbert Wehrstedt