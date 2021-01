Er machte Jan Josef Liefers zum Star: Defa-Regisseur Rainer Simon wird 80

Leipzig

Kann einer Film-Regisseur werden, der als Kind Kino für Kasperletheater hält? Der angeödet ist, wenn er mit der alleinerziehender Mutter in Hainichen den Nachkriegskitsch sieht? Er kann. Denn irgendwann, da war er 14, sah Rainer Simon Christian-Jaques Solidaritätsdrama „Wenn alle Menschen der Welt“ – und „Die Kraniche ziehen“. Ab jetzt will er nach Babelsberg, auch wenn er bereits zum Studium in der Sowjetunion (Mathe und Physik) zugelassen ist. Er schafft es, muss aber erst mal zwei Jahre zur Armee, bis er 1961 sein Studium an der Filmhochschule beginnt.

„Ich glaubte an den intelligenten Zuschauer“

Er hat Idole: Antonioni, Fellini, Visconti, Truffaut, Andrzej Wajda, Tschuchrai, Italiens Neorealisten. Er hat Ideale: die Wirklichkeit ohne Schönfärberei zeigen. Er hat Ideen: „Ich glaubte an den intelligenten Zuschauer.“ Die Ernüchterung kam mit dem 11. ZK-Plenum: fast eine komplette Defa-Jahresproduktion ging in den Panzerschrank. Auch „Ritter des Regens“, Projekt seines Freundes Egon Schlegel, traf es: verboten.

Anzeige

Vorgeschmack auf jene Kämpfe, die Rainer Simon im Defa-Studio begleiten sollten. Immer wieder sterben Projekte, an zu wenig Geld („Kreuzzug der Kinder“), an ideologischen Bedenken („Die Moral der Banditen“ nach Horst Bastian, „Stefan“ über eine jüdische Kindheit unter den Nazis).

Beeindruckende Filmographie

Die Filmografie ist nach zwei Regieassistenzen („Der verlorene Engel“, sechs Jahre verboten, „Ich war neunzehn“, für Rainer Simon „eine einzigartige Erfahrung“) trotzdem beeindruckend – von „Wie heiratet man einen König?“ (etwas derb), „Männer ohne Bart“ (dokumentar-realistisch), „Sechse kommen durch die Welt“ (Hauptrolle: der daheim seit 1968 geächtete Oscar-Gewinner Jiri Menzel aus Prag), die Klamotte „Zünd an, es kommt die Feuerwehr“ und „Das Luftschiff“ (sehr poetische Geschichte eines kauzigen Erfinders) bis zur Chronik „Wengler & Söhne“, der epischen Familiengeschichte bei Carl Zeiss Jena. Die hat Simon nicht sehr geschätzt (dialoglastig), obwohl dieses Album sicher einer seiner besten Arbeiten ist.

Im Kosmos von Rainer Simon steht anderes weit oben: „ Till Eulenspiegel“ etwa, der von zwei (elf Millionen Mark waren zu viel) auf einen Teil gestutzte Version seiner zeitweiligen Schwiegereltern Gerhard und Christa Wolf. Da irrt der Regisseur sicher: zu plump, zu lärmend, getragen von einer schlampigen, verzoomten Bildsprache. Trotzdem gingen 1975 über 700 000 ins Kino.

Goldener Berlinale-Bär 1985

Mit Preisen überschüttet (Goldener Berlinale-Bär 1985) wurde „Die Frau und der Fremde“, die Geschichte einer Frau, zu der nach dem Krieg ein falscher Mann zurückkehrt, der sagt, er sei der erwartete – bis der wahre kommt. Ein intensiv inszeniertes Dreier-Kammerspiel. Da lag jenes Kinostück, mit dem Rainer Simon gern verbunden wird, noch im Tresor:„Jadup und Boel“, die Geschichte um Schuld und Sühne eines Kleinstadt-Bürgermeisters, Mut zur Wahrheit und Zweifel an sozialistischen Werten. So marode und moralisch mürbe sah die DDR im Kino selten aus. Bereits 1980 gedreht, kam er erst 1988 in die Kinos. Dann zieht Rainer Simon nach Ecuador und dreht sein Humboldt-Epos „Die Besteigung des Chimborazo“ ( Jan Josef Liefers wird zum Star), womit eine jahrzehntelange Beziehung zu dem fernen Land und seinen Ureinwohnern begann.

Noch zwei Arbeiten („Der Fall Ö.“, „Fernes Land Pa-isch“), dann endete – viel zu früh – 1993 das Spielfilmwerk von Rainer Simon. Am Montag wird er 80 Jahre alt.

Von Norbert Wehrstedt