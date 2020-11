Er schrieb „Lady in Black“: Ken Hensley mit 75 gestorben

London

Zu banal war dem damaligen Uriah-Heep-Sänger David Byron jener Song, der ihm im Herbst 1970 angeboten wurde. Geschrieben hatte ihn der Keyboarder Ken Hensley, also sang er „Lady in Black“ selbst. Es wurde der erfolgreichste Song von Uriah Heep. Jetzt ist der Band-Mitbegründer im Alter von 75 Jahren gestorben. Ken Hensley sei am vergangenen Mittwoch nach kurzer Krankheit friedlich eingeschlafen, teilte sein Management am Freitag mit. Der Gitarrist, Keyboarder, Sänger und Songschreiber soll in Spanien beerdigt werden, wo er mit seiner Frau Monica auf einer Farm lebte. Sie war auch an seinem Sterbebett, wie Hensleys Bruder Trevor auf Facebook berichtete.

Er war die treibende Kraft von Uriah Heep, prägte die Klangfarbe durch seine Kompositionen und seine Keyboards. Aus seiner Feder stammen auch Klassiker wie „Easy Livin’“ „The Wizard“ oder „Look at Yourself“. Der in London geborene Musiker hatte zwischen 1970 und 1980 bei Uriah Heep gespielt, aber auch mit Bands wie Blackfoot, W.A.S.P. und Cinderella zusammengearbeitet und eine solide Solokarriere hingelegt.

Branchenüblich lief nicht alles glatt im Leben des Rockstars. Nach 20-jähriger Pause und einem Drogenentzug kehrte er im Alter von 62 Jahren als überzeugter Christ auf die Bühne zurück. „Ich bin vorsichtig geworden. Denn folgende Dinge können deine Sinne vernebeln: Geld, Ruhm und Drogen.“

„Lady in Black“ wird unvergessen bleiben. „Ich soll geschätzte 50 Millionen Pfund alleine mit den Tantiemen eingenommen haben“, sagte Hensley mal. Und weiter: „Kann schon sein, aber 51 davon habe ich ausgegeben.“ Das Lied widerlegt das Vorurteil, Rockmusiker bräuchten für einen guten Song nur drei Akkorde. Es genügen zwei: „Lady In Black“ besteht aus a-moll und G-Dur. Generationen von Gitarrenschülern lieben das Lied schon allein deswegen. Und einmal gehört, geht es nie wieder aus dem Ohr.

Es entführt in eine Fantasy-Welt: Ein Krieger begegnet an einem winterlichen Sonntagmorgen einer Dame in Schwarz und bittet sie um Unterstützung im Kampf. Sie weigert sich – Gewalt erzeuge nur Gegengewalt – aber verspricht, an seiner Seite zu bleiben. Sie wird bei ihm sein

