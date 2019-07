Leipzig

Ein Sommerabend, mild und wie gemalt. Dazu eine Musik, die mit ihren ganz bestimmten Klangfarben das Ihre zum stimmungsvollen Idyll beiträgt. Und ein Ort, an dem sich das dann insgesamt aufs Angenehmste entfalten kann: „Klezmer With Friends“ nennt das soziokulturelle Zentrum Budde-Haus eine Veranstaltungsreihe, die in loser Folge zu einschlägigen Konzerten in die Räumlichkeiten der Gohliser Villa einlädt – oder in den lauschigen Biergarten vor dieser. So auch am Freitag, zum Open-Flair-Klezmer-Sommerkonzert unter freiem Himmel und bei freiem Eintritt.

Familiäres Getümmel

Darüber zu spekulieren, inwiefern vor allem auch letzterer Umstand dazu beigetragen hat, dass der Budde-Haus-Garten mit Publikum so ausgesprochen gut gefüllt ist, wäre nun nicht nur recht müßig, sondern auch ziemlich kleinlich. Das hübsche Getümmel auf dem Terrain ist jedenfalls im besten Sinne familiär und im wahrsten Sinne generationsübergreifend.

Entspannte Atmosphäre

Hier nippen ein paar gut aufgelegte Seniorinnen am Wein, dort lesen zwei Jungs beeindruckend unangefochten von Musik und Welt in „ Harry Potter“-Büchern. Die Stühle und Bierbänke sind gut gefüllt, ohne dass man gequetscht sitzen muss. Schließlich ist auch noch Platz auf der Wiese und unterm weit ausladenden Ginkgobaum, wo sich Pärchen neben Familien mit Kleinkindern ausstrecken. Tief entspannt und freundlich ist die Atmosphäre. Selbst in der latent langen Warteschlange vorm Bierwagen. Manchmal quietscht draußen eine S-Bahn, manchmal eine Straßenbahn laut durch die Musik. Auch das nimmt man mit Gelassenheit.

Auf die etwaige Frage nach dem prozentualen Anteil echter Klezmer-Fans unter den Anwesenden, kann man also allein aus diesen Gründen getrost gleichmütig mit den Achseln zucken und drauf pfeifen. Bevorzugt natürlich eine hübsche Melodie. Wovon dann auch Trilemma Taraf, die erste von zwei Bands die den Abend bestreiten, einige im Angebot haben.

Trilemma Taraf: Gleichmaß, Ruhe und Klarheit

Trilemma Taraf ist ein Trio, das eine Deutsche am Akkordeon, einen Franzosen an der Geige und einen Japaner am Kontrabass vereint. Und das einen rein instrumentalen Mix, eine stilistisch weniger wilde als vielmehr milde Melange aus Klezmer und Balkan-Folk darbietet. In ihrem Gleichmaß, ihrer Ruhe und Klarheit mutet diese Melange wie Kaffeehausmusik osteuropäischen Zuschnitts und natürlich längst vergangener Zeiten an. Dass die manchmal mehr, manchmal weniger vehemente, gleichwohl immer präsente Wehmut dieser Musik, sich auch dem Umstand schuldet, dass sie wie Strandgut einer untergegangenen Welt in unsere Gegenwart herüber gerettet wurde, lässt sich hier durchaus gut hören.

Auch dann noch, wenn für einen Gastauftritt der in Leipzig lebende Musiker Giuseppe Sciarrata an der Klarinette das Trio verstärkt und die Dynamik etwas aufpeitscht. Was zugleich schon auf das zweite Konzert des Abends vorausweist. Dem Leipziger Frauen-Quartett Tumbacaria gehört da die Bühne und in der Selbstauskunft erklärt es gleich zu Beginn was zu erwarten ist: „Wir mixen ganz frech alles, was uns in die Finger kommt. Grenzen gibt’s nicht, zumindest nicht in der Musik.“

Tumbacaria : Auf den festen Wegen der Tradition

„Frech“ oder auch nur überraschend grenzüberschreitend ist es dann aber eher nicht, was die vier Frauen an Klarinette, Geige, Blumentopf-Bass, Akkordeon und Schlagzeug so darbieten. Mag die musikalische Reise auch vom „ Ararat Blues“ über die „Titanik-Polka“ bis rüber nach New York gehen (mit dem ja bei einschlägigen Konzerten irgendwie unvermeidlichen „Bei mir bistu shein“), so bleiben Tumbacaria doch immer fest auf den festen Wegen der Tradition. Zu der dann eben auch seit jeher schon gehört, etwa ein russisches Roma-Lied mit einem Klezmer zu mixen.

Dass das an einem Abend wie diesem seinen Zweck erfüllt, steht freilich außer Frage. Es geht eben nicht um neue, sondern um vertraute Klangfarben. Es geht um eine kleine Reise durch diesen musikalischen Kosmos und jenes Flair zwischen Lebensfreude und Wehmut, Nostalgie und Behagen, Vitalität und Verlorenheit, das ihm eigen ist. Und das sich dann auch zu diesem Konzert im Garten des Budde-Hauses gut spüren ließ.

Von Steffen Georgi