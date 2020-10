Erfolgsmodell Hybrid? Wie das DOK Leipzig 2020 neue Wege geht

„Wozu Filmfestivals?“ lautete das Motto eines Panels beim Filmfest Hamburg 2017. Medienwissenschaftlerin Tanja Krainhöfer hatte darauf eine Antwort: „Die Filmwirtschaft abseits des Mainstreams kann ohne Filmfestivals gar nicht mehr auskommen.“ Das gilt auch in einem Ausnahmejahr wie 2020, gleichwohl die Branche derzeit viel massivere Probleme hat. Krainhöfers Argumentation: Filmfestivals hätten einerseits eine kuratorische Funktion, andererseits würden sie das Kino als sozialen und politischen Raum fördern. Kurz: die kollektive Erfahrung befeuern.

Ist ein digitales Festival noch ein Festival?

Nun ist das Kollektive in Corona-Zeiten eine schwierige Angelegenheit. Zu Beginn der ersten Welle waren Festival-Absagen die konsequente Folge. Einige reagierten, indem sie rein digitale Wege gingen, als eines der ersten etwa die österreichische Diagonale. Mehr als Notlösungen waren das nicht. Ist ein Filmfestival ohne Kino, direkten Austausch und Rahmenprogramm noch ein Festival – oder doch nur eine Video-Playlist?

Das DOK Leipzig 2020 stellt in diesem Kontext ein Novum dar: Es ist das erste Festival mit internationalem Renommee, das den hybriden Weg einschlägt. Analog und digital Seite an Seite, Kinovorstellungen und Streaming Hand in Hand. Ein riskantes Vorhaben angesichts der zweiten Corona-Welle, vor der von Beginn an gewarnt wurde – und gerade rechtzeitig vor einem zweiten Lockdown. Am Ende war es wohl schlicht Glück. Vor allem aber: genau der richtige Weg.

Durchwachsener Andrang bei den Vorführungen

Denn dass Kinovorführungen stattfinden, hält den Festivalcharakter überhaupt am Leben – und sei dem Team deshalb auch so wichtig gewesen, betonte Leiter Christoph Terhechte mehrmals. Auch unter den Besuchern, die man fragt, herrscht Konsens: Sehr gut, dass das Festival überhaupt und dann in dieser Form stattfinde, online wie im Kino. Auch wenn Letzteres angesichts ausgedünnter Reihen (auch die Veranstalter sprechen davon, dass die Vorführungen bisher eher durchwachsen angenommen würden) eher symbolischer Natur ist. Bei den digitalen Fragerunden mit den Filmschaffenden gebe es zwar reges Interesse, doch auch sie können den Verlusts des analogen Flairs, des physischen Beisammenseins nur notdürftig kompensieren.

Die breite Masse will man jedoch ohnehin per Streaming erreichen, das geht schließlich bundesweit.

Technisch solide, Probleme mit Untertiteln

Angesichts der kurzen Vorbereitungszeit, die technischen Voraussetzungen zu schaffen, ist die Umsetzung auch gelungen. Die Übersicht auf der Webseite könnte zwar besser sein, mancher Nutzer berichtet von winzigen und nicht anpassbaren Untertiteln. Das Konzept geht jedoch auf – und der Preis von 50 Euro für das Komplettpaket (132 Filme immerhin) ist beinahe ein Schnäppchen. Das Zwischenfazit des DOK-Teams vom Mittwoch: Das Online-Angebot werde bisher sehr gut angenommen, „wir bekommen dafür auch positive Rückmeldung vom Publikum. Besonders erfreulich ist, dass wir bisher schon zahlreiche Online-Dauerkarten verkauft haben.“

Kein Einfluss auf Jury-Arbeit

Festivalleitung und Zuschauer scheinen sich also mit den Umständen abgefunden und das Beste aus ihnen gemacht zu haben. Und die Jurys? Die arbeiten diesmal, erwartbar, unter ebenfalls anderen Umständen. Martin Klindtworth, freiberuflicher Fotograf und im vierten Jahr Mitglied der Jury des ver.di Preises, sieht seine Arbeit von den Gegebenheiten jedoch unbeeinflusst.

Dass er ob der geringen Anzahl an Kinovorstellungen sämtliche Filme online schaue, wirke sich nicht auf Wahrnehmung und Bewertung der Filme aus. Allerdings: Die Festivalatmosphäre, die kollektive Erfahrung, den direkten Austausch – all das vermisse er deutlich. „Im Kino haben alle die gleichen technischen Möglichkeiten. Man hört, spürt und sieht, wie das Publikum reagiert.“ Auch die Jury treffe sich in diesem Jahr ausschließlich zu Videokonferenzen, samt technischer Fallstricke, die aber nach und nach behoben würden.

Dass das DOK aber überhaupt stattfinde, sei aus einem simplen Grund wichtig: „Mit dem Festival bekommen die Filme eine Reichweite, die es dieses Jahr eigentlich gar nicht gibt, weil alles auf ein Minimum runtergefahren ist“, so der 50-Jährige. Mit Spannung blickt er auf das nächste Jahr – einerseits darauf, wie die Filme dann das Thema Corona widerspiegeln, andererseits auf das, was aus diesem Jahr beibehalten wird, etwa das Online-Angebot, laut Klindtworth „technisch die beste Veränderung aus diesem Jahr“. Wie die Film- und Kinolandschaft dann aber überhaupt aussehen wird, steht noch in den Sternen. Es steht schließlich nicht gut um die Kulturbranche.

Von Christian Neffe