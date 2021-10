Leipzig

Was wird aus der Distillery? Diese Frage beschäftigt nicht nur weiterhin Betreiber Steffen Kache, sein Team und die Stammgäste des traditionsreichen Clubs in der Kurt-Eisner-Straße – sondern nun auch die Stadtverwaltung. Denn laut eines Antrags, der am 15. September im Stadtrat mit 41 zu 15 Stimmen beschlossen wurde, soll sie sich dafür einsetzen, den Mietvertrag des Clubs zu verlängern. Laut der Buwog Group, die vor Ort umfangreiche Baumaßnahmen durchführt, in deren Zuge die Distillery weichen soll, besteht jedoch wenig Hoffnung darauf. Dort soll ein kompletter Stadtteil mit rund 1600 Mietwohnungen enstehen.

Umzug auf Gleisdreieck „nicht vor Ende 2023“

Auslaufen sollte der Mietvertrag ursprünglich zum August 2021 und wurde vor einiger Zeit bis zum 31. März 2022 verlängert. Es war vorgesehen, dass die Distillery bis dahin umzieht, im Idealfall auf das Gelände des Projekts Gleisdreieck. Wegen Corona und Verzögerungen beim Projekt wird dies allerdings noch eine längere Zeit nicht möglich sein. Die Distillery spricht von „nicht vor Ende 2023“, Stadtratsmitglied Thomas Kumbernuß (Die Partei) geht gar davon aus, dass die Räume im Gleisdreieck nicht vor 2028 bereitstehen.

Die Distillery argumentiert, dass Baumaßnahmen, die das Clubgelände betreffen, durch eine Umplanung im Ablauf so weit verschoben werden könnten, dass der aktuelle Standort noch bis Ende 2023 erhalten bleiben könne, ohne das Bauvorhaben insgesamt zu verzögern. Die Buwog sei nun aufgefordert, einen Ablaufplan der bauvorbereitenden Maßnahmen bereitzustellen, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit.

Man befinde sich „in kontinuierlichem Austausch“, und die Stadt habe „wiederholt die Verlängerung des Mietvertrages auf dem Bestandsstandort bis zum Zeitpunkt der bauvorbereitenden Maßnahmen“ gefordert. Derzeit befinde sich die Buwog in Abstimmungen mit dem Amt für Stadtgrün und Gewässer sowie dem Amt für Umweltschutz. „Hier werden Maßnahmen vor Baubeginn fixiert.“

Buwog möchte keine Vertragsverlängerung

Seitens der Buwog heißt es zwar, dass dem Unternehmen die von der Distillery vorgeschlagene Option für die Abänderung des Bauablaufs bekannt sei, allerdings: „Abweichungen von den uns geplanten Erschließungsmaßnahmen, zu denen auch vorbereitende Natur- und Artenschutzmaßnahmen zählen, würden jedoch zu einer wesentlichen Verzögerung im Bauablauf des Quartiers mit teils preisgebundenem Wohnraum führen.“

Den Mietvertrag sei bereits einmal verlängert worden. Darüber hinaus habe sich das Unternehmen finanziell am Projekt Gleisdreieck beteiligt. „Nach aktuellem Stand ist ein Verbleib des Clubs über den März 2022 hinaus jedoch ohne maßgebliche Beeinträchtigung der zeitnahen Umsetzung des Quartiers nicht möglich.“

Trotz dieser Deutlichkeit geht Distillery-Chef Steffen Kache davon aus, „dass da noch nicht das letzte Wort gesprochen ist“. Es sei noch nicht abzuschätzen, was in Folge des Stadtratsbeschlusses geschehe, er hoffe weiterhin darauf, dass der Ablaufplan entsprechend abgeändert werden kann.

Bisher keine Interimslösung

Da das jedoch keinesfalls gesetzt ist, geht parallel dazu die Suche nach einer Interimslösung weiter. Auch dabei soll die Stadtverwaltung laut Antrag helfen. Hier favorisiert der Club selbst eine Übergangslösung auf dem Geländes des Gleisdreiecks, möglicherweise mit Containern. Doch auch das wird laut Distillery nicht vor Anfang 2023 möglich sein.

Die Stadt teilt dazu mit: „Es wurden diverse Interimsmöglichkeiten an verschiedenen Standorten vorgeschlagen und diskutiert. Diese fanden aus verschiedenen Gründen bisher keine Zustimmung durch die Distillery.“ Darunter auch den Kohlrabizirkus, bei dem es laut Steffen Kache aber Schwierigkeiten beim Brandschutz gibt.

Eine vertrackte Situation für alle Beteiligten also: Die Buwog sieht sich vertraglich im Recht und befürchtet bei einem alternativen Bauablauf Verzögerungen. Die Distillery hält mit einem Alternativvorschlag dagegen und sieht auch die Stadt in der Pflicht, die sich in einer Ratsversammlung 2014 zum Erhalt des Clubs bekannte. Und die wiederum muss nun als Vermittler agieren – mit offenem Ausgang.

Von Christian Neffe