Roger Liesaus ist immer noch begeistert: „Unglaublich, was da alles geflogen ist.“ Dort, das ist der Fliegerhorst Brandis-Waldpolenz, gebaut 1935 als Blindflugschule mit 1800 Meter langer, 80 Meter breiter Start- und Landebahn. Nach seiner Trilogie über die vergessene Leipziger Rüstungsindustrie („Mimo“, „Erla“, „Hasag“), hat der Tauchaer nun mit „Brandis, der Fliegerhorst Waldpolenz und der Bombenkrieg“ seine vierte Doku fertig. „Auf dem Flugplatz ist so viel passiert, das musste ein Extrafilm werden.“ Der offene Doppeldecker Ho 229 war dort stationiert, der Raketenjäger Me 163 und andere Flugzeugtypen, die in Brandis auch erprobt wurden.

Für den Film, der 140 Minuten lang ist, ließ Roger Liesaus vor seiner Kamera elf Zeitzeugen erzählen – von Flugzeugen, vom Alltag auf dem Fliegerhorst, von Erlebnissen am Rande, vom Bombenkrieg. Heimatgeschichte in Geschichten. „Ich habe nur Anstöße gegeben und sie reden, auch ausreden lassen. Da kommt mehr raus als bei genauem Fragen“, sagt Roger Liesaus.

Sammelaktion

Als zehnminütigen Bonusfilm gibt es dazu auf der DVD „Muna Altenhain“, der Gerüchten um die Ex-Heeresmunitionsanstalt der Nazis, später dem Munitionslager der sowjetischen Armee nachgeht, das von tiefem Schweigen umgeben war.

Das Problem bei den filmischen Erinnerungen von Roger Liesaus ist allerdings: Er arbeitet ohne jede Förderung, also auf eigene Kosten. Damit die DVD über Waldpolenz auch tatsächlich erscheinen kann, braucht er mindestens 6000 Euro. Noch bis zum 15. November läuft die Sammelaktion. Wer also will, dass die DVD erscheint, der sollte bei www.ROG-Film.de nachsehen, welches der angebotenen Pakete finanziell für ihn interessant ist.

