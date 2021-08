Erinnerung und Besinnung: Am Dienstag wird die Malerwitwe Brigitte Tübke-Schellenberger 90

Leipzig

Sie ist Ur-Leipzigerin. Geboren und aufgewachsen in Connewitz. Auf eine behütete Kindheit folgte bald Kriegszeit. Der Großvater, der eine Bierkneipe betrieb, kam am 4. Dezember 1943 beim Luftangriff auf Leipzig ums Leben. Die Mutter suchte mit den Kindern Sicherheit in Bad Lausick. „Wir liefen dorthin und kamen bis Kriegsende bei einer Tante unter“, berichtet Brigitte Tübke-Schellenberger und zeigt auf das in ihrer Wohnung hängende Tübke-Gemälde „Landschaft bei Bad Lausick“ (1956), ein Bild, das sie immer mal wieder an damals erinnert.

Zum Geburtstag reist die Familie aus der halben Welt an

Am Dienstag wird die Malerwitwe 90. Die Last des Alters geht auch an ihr nicht ohne körperliche Blessuren vorbei, doch der Geist ist wach. Die große Familie wird der Mutter, Oma und Uroma die Referenz erweisen, man reist aus Kalifornien und aus Stockholm an, ist aber auch ganz nah in Leipzig daheim.

1976 heiratete die Anwältin für Familien- und Strafrecht den Maler Werner Tübke. 2004 starb er. Seither sind Besuche am Grab zu dessen Geburtstag am 30. Juli ihr persönliches Ritual. Auch in diesem Jahr war es so. Obwohl es wie aus Kannen goss, suchte Brigitte Tübke „bei ihm“ Besinnung und Erinnerung.

Sie regelte „den Betrieb“

Sie war für ihn als Lebenspartnerin unverzichtbar, hielt ihm den Rücken frei, sei es im normalen Tagesablauf, wenn er sich am Morgen in sein Unterm-Dach-Atelier verabschiedete, um sich zur Mittagszeit pünktlich wieder unten einzufinden. Sie regelte „den Betrieb“, die Finanzen sowieso, organisierte und wurde zur gewissenhaften Verwalterin des Werks. Auch Werner Tübkes Wunsch einer Stiftung konnte sie ihm postum dank der ihr eigenen Unnachgiebigkeit erfüllen. Die Stiftung gibt es jetzt seit 15 Jahren. Nach der Corona-Pause sind nun auch wieder jeden Samstag die Atelierräume in der einstigen Tübke-Villa in der Leipziger Springerstraße zu besichtigen. Mit Michael Triegel als Stiftungsratsvorsitzenden weiß Brigitte Tübke das Erbe ihres Mannes in guten Händen.

Neues Buch mit Briefen Werner Tübkes

Sie ist überzeugt von Tübkes Kunst: „Er wird in der Kunstgeschichte weiterleben.“ Und sie erinnert sich an die gemeinsamen Jahre, an große Ausstellungen wie in Paris, an Reisen nach Italien und an den Lieblingsort Capri, aber auch an ihr spätes Erfolgserlebnis, dass es gelang, das Wandbild „Arbeiterklasse und Intelligenz“ aller ideologischen Querschüsse zum Trotz wieder dauerhaft an der Leipziger Universität zu präsentieren. Voraussichtlich Ende September erscheint im Wallstein Verlag das Buch „Wer bin ich? Briefe an einen Freund“. Der Maler teilte seine Selbstbefragungen mit dem Kunstkritiker und Freund Eduard Beaucamp. Die nun zu großen Teilen erstmals veröffentlichten Texte lesen sich wie eine persönliche Konfession, sie umfassen Tübkes Ringen um die Fertigstellung des Bauernkriegspanoramas in Bad Frankenhausen ebenso wie seine persönlichen Reaktionen auf die Ereignisse 1989/90.

Besonderes Geburtstagsgeschenk

„Das Buch betrachte ich als besonderes Geburtstagsgeschenk“, sagt die Malerwitwe und steckt sich eine Zigarette an. Vom Rauchen will sie nicht lassen. „Warum denn? Lesen Sie den Spruch, den mir mal Freunde mitbrachten: „Hier würde Helmut Schmidt auch rauchen.“ Wenn sie genießerisch am Tisch sitzen kann, scheint sie trotz manch aktueller Mühsal glücklich: „Das können Sie ruhig schreiben, vielleicht schenkt mir jemand eine Schachtel …“

