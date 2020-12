Ernst bis humorvoll: Buch aus Leipzig über psychische Belastungen

Leipzig

Geplant waren maximal 388 Seiten, weil bei der die Seitenzahl-Grenze bei der bisherigen Druckerei lag. Und dann kam es doch anders. Satte 600 sind es geworden, auf denen das Leipziger Studio „Glücklicher Montag“ sein unter anderem durch Crowdfunding finanziertes Buchprojekt „Nicht gesellschaftsfähig“ ausbreitet. Der Umfang lag an der Vielfalt wie auch an der Offenheit und Auskunftsbereitschaft der am Projekt Beteiligten – zu einem Thema, das noch immer der Tabuisierung unterliegt: psychische Belastungen wie Depressionen und Ängste.

Die Herausgeber – Grafiker Thomas Meitsch alias Schwarwel und seine Produzentin und Managerin Sandra Strauß – haben es geschafft, Schilderungen, Analysen, Betrachtungen und gesellschaftliche Einordnung in einer feinen Balance aus Eindringlichkeit und gewisser Leichtigkeit zwischen zwei Paperback-Deckeln zu vereinen. Unbekannte wie Promis berichten von psychischen Achterbahnfahrten, die sie bei sich oder anderen erlebt haben und erzählen von Hilfestellungen.

Wie man damit umgehen kann

Schwarwel selbst berichtet von der bedrohlichen Melange aus Angst, Hypochondrie, Panik und Zwanghaftem, die seine Depression füttert, und über seinen Umgang damit. „Ich weiß inzwischen halbwegs, wo ich nicht dabei sein muss und was mir an Input gut tut und was nicht“, so der 52-Jährige. Sein Beispiel zeigt, wie man damit umzugehen lernt.

Geradezu umwerfend komisch und selbstironisch seziert Comedian Torsten Sträter das Erleben seiner Depression samt Nebenwirkungen von Medikamenten und drückt das Ganze durch den Fleischwolf seines rustikalen Humors. Sein Fazit: „Mir geht es sehr viel besser. Mittlerweile leiden die Depressionen unter mir.“

Statements neben Comics

Zwischen solche Beiträge haben Strauß und Schwarwel Grafiken aus seinen Bänden „Seelenfresser“ oder „Gevatter“ sowie Statements gestreut, unter anderem von Promi-Kriminalbiologe Mark Benecke, Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel, Danger Dan (Antilopen-Gang) oder Sängerin Lucy van Org. Sehr hilfreich auch die Not-To-Say-Liste, die Depressiven so ganz und gar nicht hilft. Schubladen-Hilflosigkeiten wie „Komm, lach doch mal“, „Morgen scheint auch wieder die Sonne“ oder „Dein Leben ist doch prima. Was hast du denn?“.

Verarbeitung von Suizid, das Leben mit Phobien und Panik, Anpassungsstörung, Zwang – alles kommt zur Sprache. Zu einer Sprache, die erklärt, einordnet, aber auch unterhält. Wissenschaftliche Beiträge dröseln beispielsweise die Darstellung psychischer Erkrankungen im Film auf („Psycho“, „Das Schweigen der Lämmer“) oder in der Musik, man denke nur an Kurt Cobain von Nirwana, der mit 27 den Druck in seinem Kopf nicht mehr aushielt.

Bunte Entlarvung

Den Schluss bilden vor allem Hilfsangebote, die teilweise unter Eindruck des neuen Gegners namens Corona entstanden; auch dieser Teil ist durchbrochen von Bildern, Interviews, Berichten. „Nicht gesellschaftsfähig“ – ein ungewöhnliches Buch, das ernst, bunt, witzig und klug die ungesunde Unsinnigkeit von Tabuisierung einer weit verbreiteten Krankheit entlarvt. Und das absolut gesellschaftsfähig ist.

„Nicht gesellschaftsfähig“ erscheint am 16. Dezember und kann bereits über die Seite www.gluecklicher-montag-shop.de bestellt werden – für 29,90 Euro in Druckform und für 15 Euro als Digital-PDF-Datei.

Von Mark Daniel