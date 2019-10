Eröffnung und Verleihung des Jazznachwuchspreises im UT Connewitz

Leipzig

Oft ist es so, dass man den offiziellen Redeteil vor Ereignissen in erster Linie hinter sich bringen will. Bei der Eröffnung der 43. Leipziger Jazztage am Donnerstag im gut gefüllten UT Connewitz ist das nicht so. Als Oberbürgermeister Burkhard Jung am Mikro steht und beginnt mit: „Schön, dass ich hier sein kann …“, ist beim Schirmherrn des innovativsten Jazzfestivals weit und breit sofort Empathie übers Tagesgeschäft hinaus zu spüren. Er spricht von Experimentierräumen, die offengehalten werden müssen als Voraussetzung für eine offene Gesellschaft, gerade und erst recht als Reaktion auf die schrecklichen nur ein paar Kilometer entfernten Ereignisse tags zuvor.

„Exquisite Besetzung“

Dann übernimmt Bert Noglik: „Großartig, in einer Stadt zu leben, in der ein Oberbürgermeister eine solche Rede auf den Jazz hält.“ Als Juryvorsitzender für den mit 6500 Euro dotierten und von der Marion Ermer Stiftung mit 1000 Euro unterstützten Jazznachwuchspreis der Stadt Leipzig hat er das aus 16 Bewerbungen einmütig erkorene Trio Heuken/ Stadtfeld/Heigenhuber vorzustellen. Und es fällt ihm leicht, die Entscheidung zu begründen. Noglik lobt die „exquisite Besetzung“ mit Vibrafon, Schlagzeug Kontrabass, holt Heukens Instrument aus der traditionellen Ecke, wo es Lionel Hampton und Milt Jackson bedienten, und zieht eine Linie zu Bobby Hutcherson, Karl Berger und Christopher Dell. Er betont die Aktivitäten der Musiker innerhalb der Leipziger Szene, zumal alle drei, angezogen von der Vitalität des hiesigen Kulturlebens, hierher kamen, um an der Hochschule für Musik und Theater „ Felix Mendelssohn Bartholdy“ zu studieren und zu bleiben: Volker Heuken aus Nordrhein-Westfalen, Max Stadtfeld vom Bodensee, Lorenz Heigenhuber aus Bayern.

„Wir haben uns alle lieb“

In seinem Dank dann verwendet Heuken die alles zusammenfassende Vokabel „hammermäßig“, worauf Stadtfeld noch ein wenig spezifiziert, warum sie sich die neben Berlin und Köln dritte Jazzmetropole Deutschlands als Lebensmittelpunkt ausgesucht haben: „Wir haben uns alle lieb, weil es hier das Ellbogending nicht gibt.“ Was in Leipzig aus dem Miteinander von Stadt, Jazzclub, Hochschule und Clubszene erwächst, ist an diesem von viel Beifall durchzogenen Abend wie mit Händen zu greifen. Dann gibt es Musik.

Paritätisch und organisch

Klug verschränkte, sich aus gleichberechtigten Teilen addierende, fordernde, sich nicht aufdrängende, im Moment geborene, kammermusikalische, nicht den einfachen Weg gehende, groovende Musik. Allein, dass sich das disziplinierte improvisatorische Tun im Dreieck dieser Musiker so beschreiben lässt, ist bemerkenswert. „Das Vibraphon ist ein ungewöhnlich starres Instrument“, diagnostizierte Joachim Ernst Berendt in seinem Standardjazzbuch. „Seine harten Metallplatten scheinen sich auf besondere Weise dem Versuch zu widersetzen, den Ton zu individualisieren.“ Insofern entspringt die zunächst überraschende und dann immer mehr faszinierende Kunst dieses Trios einem Trotzdem. Paritätisch rollen hier organisch die Ereignisse ab.

Individuelle Sprache

Gerahmt wird der Reigen der ausgewogen ihre Dynamik entwickelnden Eigenkompositionen von je einem Stück des Pianisten Bobo Stenson und Sängerin Björk. Man hört und staunt, wie innig dieser Bandorganismus in den drei Jahren seiner Existenz zusammengewachsen ist, wie eine individuelle Sprache gefunden wurde, die diese Leipziger Band um den flirrenden Klang des Vibrafons zur futuristischen Schwester und zum unaufdringlichen Gegenentwurf zu den grassierenden Klaviertrios macht.

Angemessener Sternenhimmel

Viel Beifall. Dann erscheint Niels Klein mit seinem Quartett „Tubes & Wires“ (Rohre & Drähte), und die Jazztage bekommen einen ersten Höhepunkt. Auch die Band aus Köln hat in ihrem Mittelpunkt ein Instrument vom Rand: die Klarinette. Bandleader Klein verhehlt seine Star-Track-Begeisterung nicht, findet den Sternenhimmel, der die diesjährige Jazztage-Programmatik illustriert, für seine Musik „absolut angemessen“. Dann führt er seine Klarinettenfamilie aus durch einen Maschinenpark der Electronics, wie man das auf diesem Instrument noch nicht gehört hat, unterstützt von drängenden, rockenden, das Festivalmotto grundierenden Mitspielern. Mal schreitet Klein auch zum Theremin, und es wird richtig spacig, dann wieder grummelt er in tiefsten Tönen und steigert immer wieder den Druckpegel, ohne dabei die Kontrolle zu verlieren.

Furioser Start

Die Klarinette ist kein Instrument mehr von gestern: Die Zukunft hat begonnen. Was für ein furioser Start dieser Jazztage, die zwischen Stars und Geheimtipps bis zum 19. Oktober Horizonte aufziehen: Sun Ra Arkestra, John Hollenbeck und John McLaughlin, Philipp Gropper, Mette Henriette, Samuel Rohrer, Maciej Obara, Erika Stucky, Mouse on Mars, Claudio Puntin und und und.

Von Ulrich Steinmetzger