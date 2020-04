Erst kotzen, dann küssen: Leipziger Verleger Andreas Heidtmann legt Debütroman vor

Leipzig

Häufig muss man im Leben schwerwiegende Entscheidungen treffen. Erledigt man die Hausaufgaben mit einem Pelikan- oder einem Geha-Füller, beispielsweise. Inhaliert man den Duft der Freiheit mit einer Camel oder findet man das biedere HB-Männchen ulkig. Und vor allem: ABBA oder Stones. Das ist die Grundfrage, die ins Existenzielle hineingreift.

Andreas Heidtmann: Wie wir uns lange Zeit nicht küssten, als ABBA berühmt wurde. Roman. Steidl; 352 Seiten, 22 Euro Quelle: Steidl Verlag

Es ist Sommer 1974 in einem Nest namens Lippfeld am Rande des Ruhrgebietes. Ben Schneider kann nicht begreifen, dass dieses schwedische Pop-Quartett den europäischen Trällerwettbewerb gewonnen hat. Schlimmer ist ja höchstens Christian Anders. The Times They Are a-Changin’, aber anders, als er sich das vorgestellt hat. Seine Helden sind eben Mick Jagger – sofern er nicht „Mona“ singt – Hendrix, Joplin und so weiter.

Erst kotzen, dann küssen

Der vierzehnjährige Ben ist verliebt in die ein Jahr jüngere Susanna. Erobern muss er sie nicht – halb zog sie ihn, halb sank er hin, auch wenn sich der erste Kuss etwas verzögert. Dieser passiert erst nach einer Kotzattacke Susannas auf der Aussichtsplattform des Kölner Domes. Er ist ein cooler Typ. Wenn es Widerstände gibt, dann höchstens zwischen seinem „handelnden und hörenden Ich“. In der Schule ist er vorderes Mittelfeld. Doch obwohl sein Vater „Malocher“ ist, der sich breitbeinig aufstellt und mit dem Zollstock klappert, schafft Ben mühelos die Aufnahme ins Essener Konservatorium.

Debütroman erscheint nicht im eigenen Haus

Es schimmert viel Autobiografisches durch in Andreas Heidtmanns Debütroman, den er mit fast 60 herausbringt. Er stammt aus dieser Gegend, hat Klavier und Germanistik studiert. Sein wirklicher Erstling ist es allerdings nicht, Prosa hat er schon lange veröffentlicht. Vor fast 20 Jahren erwuchs aus seinem Internetportal Poetenladen in Leipzig der gleichnamige Verlag, der vor allem auf Neuentdeckungen aus ist. Aber sein Buch ist nicht im eigenen Haus, sondern beim kleinen, doch renommierten Göttinger Verlag Steidl erschienen.

In Lippfeld ist die Kirmes mit dem Autoscooter ein Höhepunkt des Jahres. Bens Freund Mick Palmer ist der Rebell der Kohorte, doch außer seinem Luftgitarrespiel ist der nächtliche Einbruch in Olschewskis Trinkhalle zum Besorgen von Getränkenachschub der Höhepunkt an Rebellion. Dorfpunks gab es 1974 noch nicht.

Coming of Age-Roman

Dieser Ben Schneider ist eigentlich zu durchschnittlich, um ein literarischer Held in so einem klassischen Coming of Age-Roman zu sein. Aber trotz seiner durch und durch proletarischen Herkunft liest er Nietzsche und Whitman, Brinkmann und Ginsberg. Und der musikalische Horizont besteht neben den Rocklegenden eben auch aus Bartok, Berg und Chopin.

Für ostdeutsche Leser dieser Generation besteht der Reiz im Vergleichen. So viele Unterschiede entdeckt man da gar nicht. Zumindest wer vom Westfernsehen nicht ganz abgeschnitten war, hörte die gleiche Musik, führte die gleichen Geschmacksdispute. Nur die Plattenschränke waren dürftiger bestückt. Der Unterschied zwischen Lippfeld und Essen mag gravierender gewesen sein als zwischen Köln und Leipzig. Nett zu lesen, dass auch im Westen manche Mütter ihren Söhnen Bügelfalten in die neuen Blue Jeans einstanzten. Nur die Geschlechtertrennung im Gymnasium muss hier befremdlich erscheinen.

Gelegentliche Ausflüge ins Klischee

Der sich an Songtiteln entlanghangelnde Roman liest sich zügig weg. Je nach Alter der Lesenden mag das Gefühl zwischen sanfter Nostalgie und gewisser Distanz variieren. Andreas Heidtmann hat trotz der Bezeichnung Debütroman hohe schriftstellerische Routine. Punktuell gleitet diese aber in Klischees ab. Wenn da steht „dass sich mein Blut in Magma verwandelte“ oder „schwebten wir ohne Gefühl für Zeit und Raum durch Galaxien“ hätte spätestens das Lektorat einen roten Stift ergreifen sollen. Das ist kein Rock´n Roll. Vielleicht hätte nicht einmal Agnetha Fältskog solche Zeilen intoniert. Höchstens Christian Anders.

Von Jens Kassner