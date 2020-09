Erst testen, dann tanzen: euro-scene Leipzig plant zwölf Gastspiele aus ganz Europa

Leipzig

Bis etwa März soll es Pressekonferenzen zu Kulturveranstaltungen gegeben haben, die ohne das Wort Gesundheitsamt auskamen. Das ist inzwischen nicht mehr so. Auch Ann-Elisabeth Wolff, Festivaldirektorin der euro-scene Leipzig, kommt daran nicht vorbei, als sie die 30. Auflage des Tanz- und Theaterfestivals im Intercity-Hotel vorstellt. Immerhin: Im Gegensatz zu vielen anderen Festivals kann die euro-scene vom 3. bis 8. November über die Bühne gehen. Wie geplant mit zwölf Gastspielen aus sieben Ländern, vor allem mit Künstlern, die bei der euro-scene schon beeindruckt haben. Mit Nikolaus Habjan vor allem, der mit vier Stücken präsent ist, oder mit dem Tanzklassiker„May B“, 1981 uraufgeführt, 1999 erstmals in Leipzig.

Die Compagnien reisen mit rund 90 Personen aus ganz Europa an. Auch aus Risikogebieten. Ein negativer Test vorausgesetzt, „dann wird nach heutigem Stand alles gut“, sagt Wolff. Übernommen werden die Hygiene-Konzepte der Spielstätten mit Sitzabständen. „Deshalb haben wir 40 Prozent weniger Plätze zur Verfügung“, sagt Wolff. Um Verluste einzugrenzen, gibt es deshalb in diesem Jahr nur Einheitspreise und keine Festival-Pässe. Viele Vorstellungen des traditionell ohnehin meist an der Vollauslastung kratzenden Festivals dürften schnell ausverkauft sein. Karten gibt es ab 26. September.

Neben Wolff sitzt Thomas Engel auf dem Podium, Direktor des Deutschen Zentrums des Internationalen Theaterinstituts (ITI). Einerseits um zu verkünden, dass die ITI-Jahrestagung im Rahmen der euro-scene stattfindet und dem Rahmenprogramm die Debatte „Hybridität und Gleichberechtigung“ beschert. Ein sperriger Titel zwar, der aber aktuelle Debatten um Machtasymmetrien in transnationalen Kooperationen und postkolonialen Kontexten thematisiert. Andererseits um den Bogen zu schlagen zu den Anfängen der euro-scene: „Es kamen zwei Leute mit einem kühnen Konzept für ein internationales Festival zu uns“, erinnert sich Engel. In einer Zeit, in der kaum jemand an ein solch ambitioniertes Projekt im deutschen Osten glaubte. Einer war Matthias Renner, dem es 1991 tatsächlich gelang, die euro-scene zu etablieren. Damals wurde diskutiert, ob Avantgarde wirklich sein müsse, sagt Engel. „Die euro-scene hat das inzwischen 30 Mal mit ja beantwortet.“

Wobei inzwischen auch ehemalige Avantgarde dazugehört. Entweder wie 2017, als vor allem Tanzrekonstruktionen gezeigt wurden. Oder, wie in diesem Jahr, zum 30. Festival-Geburtstag und Abschied der langjährigen Festivaldirektorin, um in einer Art Rückblick wichtige Wegbegleiter erneut zu zeigen. Den Puppenspieler Habjan etwa, der zum Auftakt den Kreisler-Abend „Alles nicht wahr“ singt, erstmals mit seinem Lehrer, der Puppenspiel-Legende Neville Tranter, auftritt („The hills are alive“), nach 2016 erneut das erschütternde Doku-Theaterstück „ F. Zawrel“ über Nazi-Verbrechen zeigt und schließlich den Krimi „Was geschah mit Baby Jane?“ inszeniert hat. „Er ist unglaublich vielseitig und damit prädestiniert für unser Festival, das nicht auf eine Sparte festgelegt ist“, sagt Wolff. „Eine Ausnahme-Erscheinung wie Alain Platel.“ Auch Platel hätte sie gern wieder im Programm gehabt. Er ist mit der Filmaufzeichnung zu „C(h)oeurs“ im Rahmenprogramm zu sehen.

Neben „ F. Zawrel“ und „May B“ hat Wolff erneut Nils Freyers Tanz-Rekonstruktionen „ Vogelsang meets Hoyer“, das visuell eindrückliche Tanzstück „ Sideways Rain“ und Paolo Nanis hinreißende Solo-Komödie „Brevet“ eingeladen. Neu bei der euro-scene sind nur die Compagnie Berlin aus Antwerpen mit dem Doku-Theaterstück „ True Copy“ um einen Kunstskandal und die ungarische Tänzerin Rita Góbi, die im Duett mit Ferenc Fehér auftritt. Außerdem zeigt Pierre Rigal sein Tanzsolo „Press“ und Philippe Saire das Kinderstück „ Hocus Pocus“ mit zwei Tänzern sowie spannenden Licht- und Schatteneffekten.

www.euro-scene.de

Von Dimo Rieß