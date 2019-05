Altenburg

Ein visionäres Unterfangen: Nur drei Jahre nach dem Ersten Weltkrieg lud Bauhausdirektor Walter Gropius 75 Vertreter der Avantgarde ein, sich mit Druckgrafik an der großangelegten Mappenfolge Neue Europäische Graphik zu beteiligen.

Das beispiellose transnationale Vorhaben zielte nicht nur auf den frischen Geist europäischer Kunst, sondern hatte durchaus auch pragmatische Gründe. Es sollte dem finanziell schlecht aufgestellten Bauhaus in Weimar monetär Auftrieb geben. Doch der ehrgeizige Plan hatte seine Schwachstellen und ließ sich auch wegen politischer Ressentiments nicht wie geplant umsetzen.

Orientierung am Handwerk

Pekuniär blieb das Projekt in der politisch-wirtschaftlichen Nachkriegssituation, die in der Hyperinflation 1923 gipfelte, ein Verlustgeschäft. Nur drei Sammlungen verfügen in Deutschland über die vier erschienenen Mappen, die jeweils in einer stattlichen 110er Auflage vertrieben wurden.

Im 100. Bauhaus-Jahr unternimmt es das Lindenau-Museum Altenburg, diesem erstaunlichen Konvolut aufs Podium zu verhelfen. „Im Kleinen spiegelt sich im Medium dieser Druckgrafik wider, was dem Bauhaus widerfahren ist, sein Scheitern in Weimar 1925“, betont Kurator Benjamin Rux.

Die kosmopolitische Bildungsstätte mit ihrer Orientierung am Handwerk stieß an der Ilm auf Ablehnung. Die antibürgerliche Attitüde, die unverhohlene Sympathie der Studierenden zu sozialistischem, anarchistischem, spirituellem oder feministischem Gedankengut sorgten in der konservativen Residenz für Reibung.

Die Grafik „Der Narr“ von Erich Heckel aus dem Jahr 1917 Quelle: Martin Schutt/dpa

Am ersten Exemplar der Mappenwerke beteiligten sich alle acht Meister, um für die Bauhaus-Idee Reklame zu machen. Dabei war nur der US-Amerikaner Lyonel Feininger als Leiter der Druckwerkstatt passionierter Grafiker. Er steuerte in seiner vom Kubismus inspirierten Handschrift den Holzschnitt „Villa am Strand“ bei, eine in Form und Licht prismatisch zerlegte Landschaft.

Der Reiz dieser ersten Blätter offenbarte sich im experimentellen Zugriff auf Drucktechniken, die für einige der Beteiligten noch Neuland waren. Oskar Schlemmer lotete menschliche Figur im Verhältnis zum Raum aus und Lothar Schreyer koppelte seine Arbeiten mit gestalterischen Ideen für sein Bühnenspiel „Kindsterben“.

Metaphern und Symbole

Paul Klee hob mit seiner Lithographie auf eine Märchenszene aus E.T. A. Hoffmanns Erzählungen ab und spielte auf farbig subtil organisiertem Quadratgefüge Zeichnerisches aus. Gerhard Marcks, eigentlich Bildhauer, spürte betont räumlich narrativen Episoden um Katzen und Vögel nach.

Georg Muche, der spirituell-esoterischen Weltsicht der Anthroposophie zugewandt, jongliert in der filigranen Linienführung seiner Ätzradierungen – wie auch in der separat gezeigten Folge Ypsilon – mit Metaphern und Symbolen, die sich eindeutigen Zuordnungen entziehen.

Johannes Itten machte mit einem kalligrafischen Spruch von Otto Hanisch auf sich aufmerksam. Das war der umstrittene Gründer der Mazdaznan Bewegung, einer Lehre zwischen Lebensreform, fernöstlicher Mystik und Religion, die der Schweizer Itten am Bauhaus einführte – was zum Zerwürfnis mit Gropius und 1923 zu Ittens Abschied führen sollte.

Protagonisten des deutschen Expressionismus

Die für 1922 voll Zuversicht angekündigte zweite Ausgabe mit Kunst romanischer und slawischer Länder blieb unveröffentlichtes Fragment. Gropius hatte 21 französische Künstler, darunter Georges Braque, Henri Matisse und Pablo Picasso, zur Mitarbeit aufgefordert. Lediglich vier, darunter Fernand Léger, sandten schließlich Arbeiten ein.

Protagonisten des deutschen Expressionismus wie Franz Marc, August Macke und Heinrich Campendonk bot die dritte Mappe auf. Das Personal des Konvoluts rekrutierte sich im Bannkreis von Herward Waldens revolutionärer Zeitschrift Sturm und seiner gleichnamigen Galerie, in der europäische Avantgarde im Fokus stand. Gesicherte Positionen hatten dabei auch eine ganze Reihe von Frauen wie die Niederländerin Jacoba van Heemskerck.

Nur zwei Künstlerinnen

Am Grafik-Projekt des Bauhauses, wo Frauen von Gropius lieber in Weberei oder Keramikwerkstatt gesehen wurden, ist sie bezeichnenderweise nur eine von zwei Künstlerinnen, die sich unter 49 Akteuren beteiligten. Sie zeigte eine von rhythmischen Schwüngen dominierte Komposition, die ganz in dem abstrakt-expressiven Duktus steht, den die meisten Blätter der Folge aufnahmen.

Die zweite Frau, Natalia Gontscharowa, war in der vierten Mappe präsent, die russischen und italienischen Künstlern galt. Hier zeigten sich Marc Chagall, Alexej von Jawlensky und der inzwischen der Abstraktion folgenden Wassili Kandinsky, aber auch Giorgio de Chirico und Gino Severini, die in neoklassizistischem Stil erstaunten, während Gontscharowa in einer kubistischen Halbfigur geometrische Formen im Raum untersuchte.

Porträts und Großstadtszenerien

Ganz von der Darstellung des Menschen geprägt, erschien 1923 die Mappe V. Sie vereinte Künstler wie den Österreicher Oskar Kokoschka und mit Karl Schmidt-Rottluff, Max Pechstein, Ernst Ludwig Kirchner und Erich Heckel Vertreter des deutschen Expressionismus. Die Holzschnitte, Lithographien und Radierungen widmeten sich dem Porträt oder zeigten Szenerien großstädtischen Amüsements oder selbstgewählter Einsamkeit.

Eine Bereicherung erfährt die Schau im Lindenau-Museum durch zwölf Holzschnitte Feiningers. Die Blätter, die den Künstler als fulminanten Holzschneider ausweisen, zeigen exzellente Stadtansichten, Strandszenen, Vulkane, Brücken und prismatisch aufgebrochene Architekturen.

Kraftvolle Illustrationen

Aspekte der Situation am Bauhaus spiegeln auch zehn kraftvolle Illustrationen wider, die Gerhard Marcks zum Wielandslied der älteren Edda in überzeugend vereinfachter Formensprache schuf. Marcks hatte in Dornburg als Formmeister von 1920 bis 1924 die Keramikwerkstatt des Bauhauses etabliert. Mit dem Holzschnitt-Zyklus kritisierte er Gropius’ Maxime der Schaffung von Prototypen für die industrielle Produktion, die für ihn einer Abkehr von der ursprünglichen Besinnung auf das Handwerk gleichkam.

Die schöne Ausstellung, die Besucher auch mit einem Bauhaus-Kabinett auffordert, selbst kreativ zu sein, wird von einem umfangreichen und vielschichtig aufbereiteten Katalog begleitet.

Das Bauhaus, Grafische Meisterwerke von Klee bis Kandinsky, bis 19.5., Lindenau-Museum Altenburg, Altenburg, Gabelentzstraße 5, geöffnet Di bis Frei 12–18 Uhr, Sa, So und feiertags 10–18 Uhr

Am 9. Mai, 18.30 Uhr, widmet sich unter dem Titel „ Bauhaus und Tanz“ ein Filmabend dem Wirken Oskar Schlemmers am Bauhaus

Von Ingrid Leps