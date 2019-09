Erste Europäische Kammermusikakademie Leipzig endet mit großem Teilnehmerkonzert.

Leipzig

Zum Auftakt waren sie glücklich, beim Abschlusskonzert im proppenvollen Großen Saal der Hochschule sind sie schlichtweg sprachlos. „Ein solcher Zuspruch bestärkt uns in dem Willen, die Europäische Kammermusikakademie fortzuführen“, gibt deren Direktor Hanns-Martin Schreiber zu Protokoll. Und sein Kollege Caspar Frantz betont: „Möglich geworden ist der Erfolg nur durch Teamwork“, wofür er stellvertretend für viele helfende Assistentenhände die EKAL-Koordinatorin Julia Kopczak auf die Bühne bittet. Besonders freuen sich die Macher der Kammermusikakademie, dass die Idee, verschiedene Konzertorte in ganz Mitteldeutschland von studentischen Ensembles bespielen zu lassen, offenkundig sofort ein Stammpublikum gefunden hat. Will heißen: Musikenthusiasten aus Leipzig machten sich beispielsweise auch auf den Weg nach Weißenfels ins Heinrich-Schütz-Haus, wo das niederländische Blockflötenquintett „Five Spices“ Werke der Renaissancezeit zum Besten gab. Aus der Riege der Alten Musik war es das einzige der insgesamt elf teilnehmenden und in ihrer künstlerischen Entwicklung unterschiedlich weit fortgeschrittenen Ensembles, die zu entsenden den europäischen Partnerhochschulen des Leipziger Instituts vorbehalten war.

Besetzung mit Seltenheitswert

Ähnlichen Seltenheitswert hinsichtlich der instrumentalen Besetzung hat das Budapest Tuba Quartet. Eine Formation, die allein schon durch ihr Erscheinungsbild gegen einen Hang ins Groteske nicht gefeit ist. Aber was die vier Ungarn aus den „Dances“ von John D. Stevens herausholen, widerlegt das Klischee vom derben Spaßmacher unter den Blechblasinstrumenten, zeugt im Gegenteil von klanglichem Feinsinn und virtuoser Wendigkeit, der anverwandten Posaune respektive Trompete verblüffend ähnlich. Vier ihrer Art haben sich auch beim Color Clarinet Quartet aus Krakau zusammengeschlossen, die einen schneidigen unverbrauchten Astor Piazzolla abliefern.

Überhaupt: Wollte man anhand dieses Programms des Abschlusskonzertes ein Ranking der an europäischen Musikhochschulen beliebtesten Kammermusik-Komponisten erstellen, Brahms und der argentinische Tango-Verfertiger, sie stünden weit oben.

Libertango als Klaviertrio

Ob man den Libertango unbedingt in Klaviertrio-Besetzung hören muss, wie vom Trio des Lumières aus Leipzigs Partnerstadt Lyon dargeboten, sei einmal dahingestellt. Mehr Freude bereiten da Repertoire-Perlen wie das 1910 entstandene „Phantasy Quartet“ von Frank Bridge, dem Lehrer Benjamin Brittens. Das Fitzroy Piano Quartet aus Birmingham adelt dessen postromantische Klangsprache, indem es süffige Schwelgerei und sensible Zurücknahme geschmackvoll in Balance bringt. So gewinnt auch die Musik eines als Eklektiker verschrienen Komponisten der dritten Reihe.

Angenehme Kurzweil bieten hingegen die Trouvaillen französischer Herkunft von Philippe Gaubert (Trio Sørlandet aus dem norwegischen Kristiansand) und Jacques Ibert (Holzbläser-Quintett Fluminis aus Porto). Das Kammermusikrepertoire des großen Brahms erschließt sich das Trio de Staël aus Brüssel mit dem spätem Klarinettentrio a-moll Opus 114, wunderbar ländlerselig das Andantino grazioso und dezent pastellfarben das abschließende Allegro, dem das Molique Quartett aus Stuttgart den Kopfsatz aus dem zweiten Streichquartett a-moll Opus 51 folgen lässt.

Seltenes aus dem Norden

Bei deren Kollegen wiederum, dem Leipziger Gylfeldt Quartett, ist Carl Nielsens Gattungsbeitrag in f-moll Opus 5 bestens aufgehoben. Schön, dass sich das Hochschul-Ensemble um den norwegischen Primarius August Magnusson so vehement für hierzulande selten gespielte Streichquartette nordischer Komponisten stark macht.

Auch das lag den Organisatoren der EKAL ja am Herzen: Nicht nur die Vernetzung junger Musiker mit historischen Konzertstätten voranzutreiben, sondern auch den gegenseitigen Austausch zu befördern. Ein Impuls, der hoffentlich bis zur nächsten Kammermusikakademie in zwei Jahren trägt.

Von Werner Kopfmüller