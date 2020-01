Erste Leipziger Liedernächte auf drei Bühnen der Stadt

Leipzig

Lieder brauchen keinen Anlass. Sie reagieren unvermittelt auf die Welt, wie sie ist. So ist es geradezu selbstverständlich, dass sich die Leipziger Liederszene, die in den 1980er-Jahren große Zeiten erlebt hatte und danach eine Weile auf Sparflamme gedreht war, nun wieder neu formiert.

Um wirksamer öffentlich aufzutreten, ist dazu ein Verein gegründet worden. Vor allem aber geht es um Lieder und nicht um Retro-Gedanken. Genauer gesagt um neue Lieder. Deshalb haben die Älteren die Jüngeren der Gilde eingeladen, ihre Stücke vorzustellen. Mehrmals haben sie sich vergangenes Jahr im Horns Erben zum gemeinsamen Singen und Austauschen getroffen.

Huldigung des Woodstock-Festivals

Das aber reicht nicht aus. Lieder brauchen Publikum. Und so haben sich die Leute mit der Leidenschaft zum Singen mit Musiker und Veranstalter Uli Doberenz zusammengetan, um die „Leipziger Liedernächte“ ins Leben zu rufen. Drei sind es, in der ersten stellen die Altvorderen der Leipziger Szene am Donnerstag in der naTo das legendäre Woodstock-Festival nach. Zur „ Woodstock Session Band“ gehören unter anderem Susanne Grütz, Wolfgang Rieck, Conny Plänitz sowie Beckert und Wolff vom Duo Sonnenschirm.

Am zweiten Tag, dem Freitag, ist im Horns Erbendie Kölner Band „The Sephardics“ zu erleben, in deren Musik auf beeindruckende Weise Lieder jüdisch-spanischer Tradition mit Mitteln von Jazz und Rock in die Gegenwart geholt werden. Am Samstag erhält dann der jüngere Teil der Leipziger Szene im Werk 2 sein Podium.

Ein Überraschungsgast wird erwartet

Darunter Nadine Maria Schmidtmit ihrer reizvoll erzählenden Stimme, die mit Vorliebe auf Texte von Dichtern zurückgreift, von denen man heute kaum noch spricht. Ebenso Moloch & Nadiya, sie mit ukrainischer Folklore, er mit E-Gitarre, sowie den Sounds von Rock und Jazz. Dann tritt das Rischa Trio auf, das Liedformen aus Spanien, Syrien und Argentinien zusammenbringt. Schließlich die Sängerin Khanh mit ihrem Crossover aus Rap, Soul und modernem Songwriting und zu allem noch ein Überraschungsgast.

All diese Lieder sind sehr unterschiedlich, gleichen sich aber in einem Punkt: Sie meiden die Mode zwar nicht ganz, bleiben aber eigensinnig und suchen nach neuen Wegen, sich mitzuteilen. Mal handfest, mal zart, da sind Zeitzeugen und Schwärmer am Werk.

Termine Donnerstag, 20.30 Uhr, naTo, Karl-Liebknecht-Straße 46, 15/11 Euro Freitag, 20 Uhr, Horns Erben, Arndtstraße 33, 15/12 Euro Samstag, 20 Uhr, Werk 2, Halle D, Kochstraße 132, Vorverkauf 23 Euro

Von Harald Pfeifer