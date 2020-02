Erste Proben auf hoher See – Musical Flashdance kommt nach Leipzig

Kiel/Oslo

Der Anteil der Birkenstocksohlen ist hoch an Bord der „Colour Fantasy“. Im Kieler Oktoberlicht, das grau durch die Bullaugen sickert, wirkt die Einkaufspromenade mit ihren Souvenir-Shops und angestaubten Plastikpflanzen nicht ganz so luxuriös, wie es die ausliegenden Prospekte versprechen. Es herrscht Ankunftsstimmung. Während manche Gäste ihre Rollkoffer zielstrebig in die Kabinen schieben, trinken andere bereits ihr erstes Bier oder decken sich im Supermarkt mit Elchsalami und Erdnüssen zu Tankstellenpreisen ein.

In der Show-Lounge, dem bordeigenen Theatersaal mit Bühne und Zuschauerrängen, sperrt eine schwere Glastür das Stimmgewirr aus. Hier treffen sich Hauptdarsteller und Show-Verantwortliche des Musicals „ Flashdance“, das den gleichnamigen Tanzfilm auf die Bühne bringt. Zum einen um sich kennenzulernen und schon vor Beginn der Hauptproben ein paar Takte gemeinsam zu singen. Vor allem aber um ihr Musical dem halben Dutzend mitreisender Journalisten vorzustellen.

Flashdance – eine Ode an Legwarmer und die 80er

Ein Trick des Marketings, denn obwohl – oder weil – der Stoff längst Kultstatus hat, kann es schwierig sein, für Ankündigungs-Pressekonferenzen zu begeistern. Es ist ja bekannt, worum es bei „ Flashdance“ geht: um einen Film, der so 80er ist, dass er es geschafft hat, bei nachfolgenden Generationen ein Gefühl für ein Jahrzehnt zu prägen, das sie nicht selbst erlebt haben.

„ Flashdance“ ist eine Ode an Legwarmer, die auf deutsch so schnöde Stulpen heißen, ist „She’s a Maniac", ist Jennifer Beals’ nass zurückgeworfene Dauerwelle, ist die Nummer auf dem Stuhl. Weniger kultstatuswürdig ist dagegen der Inhalt. Weil der schnell erzählt ist, hier eine Zusammenfassung: Die 19-jährige Alex arbeitet als Schweißerin bei einem Stahlbetrieb, will aber Tänzerin werden. Mangels klassischer Ballettausbildung zeigt sie ihr Können nur abends in schwummerigen Bars. Dort trinkt auch ihr neuer Chef Nick, der so begeistert von ihr ist, dass er ihr fortan Schritt auf Tritt folgt.

Von der Stahlarbeiterin zur Tänzerin – „das klassische Arbeiterdrama“

Was heute als Stalking gelten würde, ging 1983 noch als romantisch durch, und Alex verliebt sich in ihn. Dann geht es noch ein bisschen um Loyalität und Freundschaft und so. Letztlich aber dreht sich alles um die Frage, ob Alex den Mut hat, sich bei einer renommierten Tanzschule vorzustellen. Also ja, man könnte auch sagen, dass sich „ Flashdance“ um Träume und deren Verwirklichung dreht. Aber das klingt so abgedroschen.

Musical-Regisseur Anders Albien bezeichnet den Stoff heute als das klassische „Arbeiter-Drama“. Dass die Story eher schlank ist, gesteht er ohne Umschweife, als er sich den Fragen der Journalisten stellt. Die „Colour Fantasy“ schwankt leicht, das Fährschiff ist auf dem Weg nach Oslo, von wo es nach einem vierstündigen Halt nach Deutschland zurückfährt.

Ira Theofanidis und Dennis Hupka bereiten sich auf ihre Rollen als Gloria und Jimmy vor. Quelle: Hanna Gerwig

Er wolle, erklärt Albien mit einem Blick auf seine Hauptdarsteller, versuchen, den Charakteren und ihren Beziehungen mehr Tiefe zu verleihen. Darunter fällt etwa die Freundschaft zwischen Alex und ihrer besten Freundin Gloria, die im Film Tina heißt und nach einer gescheiterten Beziehung in einem Stripclub endet.

Erste Proben auf der Überfahrt nach Norwegen

Gloria-Darstellerin Ira Theofanidis nickt. Sie verkörpert diese Rolle schon in der zweiten Saison – diesmal allerdings als Erstbesetzung. Überzeugt hat sie unter anderem mit ihrer Stimme. Den Song „Gloria“ von Laura Branigan schmettert sie bereits gekonnt. Ihren männlichen Mitstreitern dagegen merkt man an, dass sie noch am Anfang stehen. Nicky Wuchinger, der den Nick mimt, und Dennis Hupka, der Glorias Freund Jimmy gibt, wackeln ein bisschen in den Höhen und halten sich an ihren Skripten fest. Kein Wunder allerdings – die offiziellen Proben sollen erst in der Woche darauf in Hamburg beginnen, nicht allzu lange vor der Premiere Anfang Dezember.

Erstes Zusammentreffen auf der Fahrt nach Oslo: v.r.n.l.: Nicky Wuchinger, Maria Bansen, Regisseur Anders Albien, Ira Theofanidis, Dennis Hupka. Quelle: Hanna Gerwig

„Wir haben nicht viel Zeit, aber ich bin guter Dinge“, sagt Produzent Kasper Holmboe. Der 46-jährige Däne trat lange selbst als Musicalsänger auf, mittlerweile leitet er mit „2 Entertain Germany“, den deutschen Ableger des gleichnamigen schwedischen Entertainment-Konzerns. Seine Fassung weicht von der schwedischen Version ab, die seit 2014 in Stockholm aufgeführt wird. Die fünf Kulthits des Musicals, darunter „Maniac“ und „Manhunt“ werden im englischen Original gesungen, Dialoge und „Erzählsongs“ in deutscher Sprache. „In Skandinavien sind die Zuschauer ein wenig offener, flexibler“, erzählt Holmboe. In Deutschland müsse alles viel präziser sein – ohne viel Raum für Neuinterpretationen. Schließlich rufe bereits der Titel „ Flashdance“ Erwartungen hervor. Holmboe macht das nichts aus.

Anspruchsvolle Tanzszenen ohne Doubles

„Es ist auch die Musik, der Tanz, auf den es wirklich ankommt“, sagt er. „Es soll einfach Spaß machen – und ich denke, das schaffen wir auch.“ Besonders froh sei man über die Besetzung der Alex durch Maria-Danaé Bansen. „Es ist selten, dass man jemanden findet, der den goldenen Dreiklang aus Gesang, Tanz und Schauspiel beherrscht. Maria kann das“, beteuert Holmboe. Die 29-Jährige, die an der Berliner Universität der Künste ihr Handwerk gelernt hat, spricht von einer „riesen Herausforderung“. Im Gegensatz zu Jennifer Beals stehen ihr keine Doubles für die anspruchsvollen Tanzszenen zur Verfügung. „Das ist schon viel Druck,“ sagt sie mit Seitenblick zu ihrem Regisseur. „Ich muss körperlich und stimmlich immer fit sein. Sobald ich nur Halsschmerzen bekomme, kann ich nicht mehr schlafen.“

Am Abend der Rückfahrt ändert sich die Atmosphäre an Bord. Souvenir-Tüten werden zu Abendtaschen, der Anteil der Gesundheitsschuhe sinkt exponentiell zum Wachsen der Absatzhöhen. Die Shopping-Promenade wirkt im warmen Kunstlicht viel edler, in den Restaurants werden Hummer und Kaviar serviert. Für die Darsteller gibt es in der Theater-Lounge Pizza und Cola.

Die Bühne fungiert in dieser Nacht als Kinoleinwand. Gezeigt wird, natürlich, „ Flashdance“. Und während sämtliche Knie im Saal zu „What a Feeling“ wippen, fühlt es sich ein bisschen an wie ein Besuch bei sehr alten Freunden. Die Geschichten sind weder neu noch originell. Aber es macht Spaß, zuzuhören.

Von Hanna Gerwig