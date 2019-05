Kultur Regional „How to sell Drugs online (fast)“ - Erster Trailer zur Leipziger Netflix-Serie veröffentlicht Am 31. Mai startet die Netflix-Produktion „How to sell Drugs online (fast)“, die auf einem Leipziger Kriminalfall basiert. Nun ist der offizielle Trailer erschienen, der ein hohes Tempo, viel Humor und eine einfallsreiche, farbenfrohe Inszenierung verspricht.

Maximilian Mundt in der Netflix-Produktion "How to sell Drugs online (Fast)", die auf einem Leipziger Kriminalfall basiert. Quelle: Netflix