Für seine Subkultur ist Leipzig international bekannt. Ein Mekka des Pop zu sein, steht bisher weniger auf den Fahnen der Messestadt. Dass die hiesige Szene jedoch mehr zu bieten hat, als royalen Charts-Acappella, konnte am Samstag in der Moritzbastei das erste „ Leipzig Pop Fest“ unter Beweis stellen. Nach dem Ableben von Veranstaltungen wie der Musikmesse Pop Up und dem Großen Preis sinnierten Teile der Leipziger Kreativwirtschaft darüber, wie man die lokale Musiklandschaft wieder wirksam featuren kann. Herausgekommen ist eine gelungene Mischung aus Festival, Forum und Branchentreffen, erdacht von der Moritzbastei und Ilses-Erika-Booker Christian Feist, unterstützt von zahlreichen lokalen Partnern.

Die Definitionsunschärfe des Pop, häufig als oberflächlich, ja beliebig verschrien, kommt dem Festival hier durchaus zu Gute, mithin kombiniert mit Leipzigs Ruf, lieber vielfältig und offen als streng grenzziehend zu sein. Zehn Bands unterschiedlicher Popschattierungen traten auf, ein nur kleiner Ausschnitt des lokalen Angebots, wie Feist in einer Zwischenmoderation betont. Dazu gab es Panels mit Diskussionen und Vorträgen, bevor die Nacht in Leipzigs abwechslungsreichster Großdiskoreihe „All You Can Dance“ tanzend aufging.

Dem Thema sei Fluch leider etwas trocken ging es auf dem ersten Podium des Nachmittags um aktuelle Urheberrechtsfragen zu. In den Dschungel digitaler Vermarktung und Bedienmentalität sind noch lange nicht alle sinnvollen Wege geschlagen und letztlich hat keiner etwas davon, wenn am Ende kaum noch ein Künstler von seiner Musik leben kann.

Labelarbeit ist weit mehr als nur Platten rausbringen

Wie zum tragischen Beweis muss Robert Groos nach seinem Konzert zur Kneipenschicht ein paar Straßen weiter. Als Emilys Giant eröffnet er den Bandreigen mit seinem markant melancholischen Singer-Songwriter-Pop und zieht immer mehr Laufpublikum auf die Terrasse. Ausgelassener wird es anschließend mit den jungen Damen von Baby Of The Bunch. Bunt geblümt bringen sie mit ihrem selbstbetitelten Heavy Pop die ersten Beine zum Zucken. Die Stimme von Sängerin Bronte Klippell wartet dabei mit Anleihen von Alanis Morissette und Patti Smith auf. Für Letztere arbeitet zuweilen auch Berthold Seliger, der in seiner Lecture-Show unterhaltsam Einblicke ins große Superstarbusiness gibt.

Wie bunt die Leipziger Musikwelt ist, zeigt sich auch im Hintergrund: Zahlreiche Labels und Konzertagenturen bevölkern die Stadt. Auf dem Podium über ihre Arbeit präsentieren sich einige: vom international erfolgreich agierenden Technoveteran Moon Harbour bis zum kleinen Independentprojekt Defrostica Records. Gemeinsam stellen sie fest: Labelarbeit ist weit mehr als nur Platten rausbringen, und der Wille zur Förderung der Kreativwirtschaft darf seitens der Politik nicht zu kurz kommen.

Immer mit einem ironischen Zwinkern

Mittlerweile geht es auf der gut gefüllten Terrasse in die heiße Phase, auch der dahinterliegende Kurt-Masur-Platz hat sich in ein großes Partyareal der Zaungäste verwandelt. Man tanzt ausgelassen zum exzessiven Funk-Hop von The Ladies Home Journal und singt mit 2ersitz, deren gutgelaunter Indiepop mit Hip Hop und Reggae-Vibes, fern aller Parolen, mit reichlich bunt-weltoffener Einstellung daher kommt.

Vom Sommer-Open-Air steigen immer mehr herab in die schweißtreibende Club-Atmosphäre. Elektronisch getragen beginnt es hier mit Love Is Rare, Das Paradies ist romantisch „auf Umwegen“, und Kamala sorgen mit ihrem wilden Psychedelic-Hipster-Pop für reichlich Schweißperlen auf der Stirn. Bevor Shed Ballet minimalistisch-treibend dem Publikum ordentlich psychedelischen Wave Pop um die Ohren rumpeln, gibt es mit Fabian die wohl avantgardistischste Popversuchung des Abends. Die Band um Sängerin Maria 6668 färben ihren melodiösen Post-Pop mal mystisch-elektronisch, mal modern jazzig, immer mit einem ironischen Zwinkern zwischen den Genres.

Anhand Stimmungslage und Füllstand auf, um und in der Moritzbastei wardas „Pop Fest“wohl ein erfolgreicher erster Versuch. Was die Leipziger Musiklandschaft angeht, kann man es mit KLAN sagen, die den Abend mit reichlich Stimmunterstützung aus dem Publikum in die Partynacht tragen: „Mama, mach dir keine Sorgen!“

Von Karsten Kriesel