Erstmals auf Deutsch: „Die Stadt“ des von Stalin ermordeten Ukrainers Walerjan Pidmohylnyj

Hat die Literatur der Ukraine einen eigenen Klang? Was weiß man hierzulande darüber? Antwort: wenig. Immerhin wurde in den letzten Jahren Wassili Grossman („Leben und Schicksal“) einigermaßen bekannt.

Quelle: Guggolz Verlag

Walerjan Pidmohylnyj hingegen war ein Niemand. Geboren 1901 in einem Dorf bei Dnipro, Sohn eines Gutsverwalters, verheiratet mit der Tochter eines Geistlichen, Lehrer, später Literat mit drei blassen Jahren. Der KGB füllte sie mit dem Vorwurf, Pidmohylnyj hätte von 1918 bis 1921 mit Symon Petljura, dem der Vorwurf von Pogromen nachgeht, gegen Trotzkis rote Truppen gekämpft. Ob das eine Erfindung ist oder tatsächlich so war, ist bis heute ungewiss. Seine Erzählungen über den Bürgerkrieg verraten allerdings einige Erfahrung mit Kämpfen. Auf Deutsch sind sie nie erschienen.

Verdammt auf dem Gewerkschaftskongress

Die erste Begegnung mit diesem Mann, der durchaus für die literarische Moderne der Ukraine steht, ist mit Verspätung erst jetzt möglich – durch sein Hauptwerk „Die Stadt“: 1928 erschienen, gefeiert und Ende des gleichen Jahres auf dem Allukrainischen Gewerkschaftskongress verdammt. Erst 1989, in der Perestroika, wurde es wieder gedruckt.

Was die sowjetischen Ideologen einst an „Die Stadt“ so sehr erboste, ist ein Rätsel. Walerjan Pidmohylnyj erzählt von Stepan, einem bäuerlichen Waisenjungen, der Ende der 20er nach Kiew/Kyjiw kommt, um Ökonomie zu studieren. Es ist die Zeit der liberalen NEP, in der der Junge aus der Steppe voller Hohn auf Lichter und Gelichter, Trubel und Treiben sieht, dem frischen Dorfblut vertraut, das das Antlitz der Stadt verändern wird. Die grellen Farben der Revolution sind von weichen abgelöst, stellt er verwundert fest – und stürzt sich, ohne Geld, aber wissbegierig, ins neue Leben. Er schreibt eine erste Geschichte – und vergewaltigt, als ein Kritikerpapst sie verhöhnt, mit Wut im Bauch auf alles, Nadijka, das Dorfmädchen. Er hat eine Liaison mit seiner Hauswirtin, verliebt sich in Zoya, die er aber – erfolgreich geworden – verlässt, landet bei Rita, einer Ballerina. Er ist angekommen.

Flirrender Entwicklungsroman eines Künstlers

Sein grüblerisches Nachsinnen über Glück und Zufriedenheit mündet in einer kurzen wehmütigen Sehnsucht nach ländlicher Einfachheit. Dann schluckt ihn wieder die Stadt mit ihren Verlockungen und Verführungen.Die Schreibblockade ist gelöst. Ein Roman ist im Werden.

„Die Stadt“ ist der flirrende Entwicklungsroman eines Künstlers. Es geht um die Ukrainisierung, die Stalin bald mit dem ersten Fünfjahresplan stoppte, um Aufstieg und Ankunft, Frauen und Sex. Genau beschreibt Pidmohylnyj die Atmosphäre einer Zwischenzeit, ist ironisch und spöttisch, lyrisch (Reigen der Jahreszeiten) und sinnlich, intelligent (Aufstieg als Wechsel von Zimmern) und intellektuell in den Diskussionen in Bierkneipen und Kantinen, realistisch – und gesellschaftskritisch. Die Partei kommt nicht vor, wohl aber die Partei-Bürokratie.

Bittere Briefe

So etwas macht verdächtig. Immerhin hatte Walerjan Pidmohylnyj bereits 1923 Erzählungen an die Emigrantenzeitschrift „Nova Ukraina“ geschickt, positionierte sich 1925 gegen ein ideologisches Schreiben, wurde trotzdem Redakteur bei „Leben und Revolution“, schrieb „Die dritte Revolution“ über den ungeliebten Anarchisten Nestor Machno, arbeitete als Übersetzer (Balzac, France, Maupassant), verfasste den Roman „Kein zu großes Drama“, wurde 1930 als Redakteur entlassen – und, nach der Ermordung von Leningrads Parteichef Kirow, am 8. Dezember 1934 verhaftet. Vorwurf: Mitglied einer terroristischen Vereinigung. Unter Folter gestand er und kam 1935 auf die Solowezki-Insel: zehn Jahre Lager. Am 9. Oktober 1937, Stalins Großer Terror wütete, wurde sein Urteil korrigiert: Erschießung. So starb Walerjan Pidmohylnyj am 3. November 1937. Mit 36 Jahren. Geblieben sind 32 Briefe an Frau und Sohn (sie mussten nach Alma-Ata umziehen), Mutter und Schwester. Er arbeite geistig, lese, lerne, schreibe. Briefe, die lügen, die beruhigen sollen. Bittere Briefe.

Von Norbert Wehrstedt