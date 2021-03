Leipzig

Prosper Lissagaray 1876: „Die Frau, die jetzt die Straße beherrschte, war die starke, hingebende, tragische Pariserin, die zu sterben wie zu lieben weiß, die Pariserin von jener reinen, edlen Art, die seit 1798 als unsere größte Revolutionshoffnung in den Tiefen der Volksschichten lebt.“ Der Journalist muss es wissen. Er war schließlich dabei. In jenen 72 Tagen, in denen sich in Paris erstmals das Proletariat, geführt von Publizisten, Anwälten, Kleinunternehmern und Handwerkern, gegen eine Nationalversammlung erhob, die mit den Deutschen einen teuren Frieden schließen wollte. Die noch junge Republik schien in Gefahr.

Als Stadtkommandant Vinoy am 18. März 1871 versuchte, die Kanonen der Nationalgarde vom Montmartre-Hügel zu entführen, bricht die Rebellion los. Die Generale Thomas und Lecomte werden erschossen, Adolf Thiers, Chef der Exekutive, allgemein „böser Gnom“ genannt, flieht nach Versailles. Das Zentralkomitee der Nationalgarden übernimmt die Macht, am 26. März wird gewählt, am 28. proklamiert sich die Kommune. Rund um Paris stehen, nach dem deutsch-französischen Waffengang, die Deutschen.

Erinnerungen wurden zum Manifest

Louise Michel, 40, Tochter einer Magd und eines Adligen, Lehrerin, Anarchistin, ist begeistert. „Oh, wie schön war damals die Republik“, jubelt sie noch 1896, als sie auf die Pariser Kommune zurückblickt. Auch sie war dabei. Wie Lissagaray, der mit „Die Geschichte der Kommune von 1871“ die nicht allein faktisch beste aller Erinnerungen schrieb – und auch die Kommunen von Lyon, Narbonne, Marseille, Saint-Etienne oder Le Creusot berücksichtigte.

Louise Michel musste gedrängt werden, bevor sie ihre Blicke zurück aufschrieb. Sie wurden mehr ein Manifest. Ein Pamphlet, wild und zornig, empört, oft ekstatisch. Eine Feministin, die jenen Idealisten ein Denkmal setzt, die für die Kommune kämpften und starben. Sie ahnt die Fehler, die militärisch gemacht werden. Sie ist in Klubs unterwegs. Sie wird Sanitäterin. Sie stürmt in der Blutwoche (21. bis 28. Mai) im 61. Bataillon Montmartre. Sie landet im Gefängnis, vor Gericht und wird bis zur Amnestie von 1880 ins ferne, unwirtliche Neukaledonien verbannt. Auch davon erzählt sie anschaulich.

30.000 werden – geschätzt – von den Truppen der Versailler, die die Deutschen passieren lassen und die durch Verrat an der Porte de Saint-Cloud in Paris eindringen, in der einen Maiwoche erschossen. Die Letzten auf der Barrikade in der Rue Ramponneau und auf dem Pere Lachaise. Auch, so sagt Louise Michel, durch „fürchterliche Großzügigkeit“ der Kommunarden, durch Vertrauen und Gutmütigkeit. Zwischen Diktatur und Demokratie wählte die Kommune immer wieder Toleranz und Mehrheitsvotum. Auch zum eigenen Schaden.

Schulstoff in der DDR

In der DDR war die Pariser Kommune Schulstoff – weil eine Abteilung der Arbeiterassoziation erstmals aktiv wurde, Karl Marx und Lenin Lehren für ihre Lehre aus dem Scheitern des Experiments zogen. Allerdings war da immer eine gewisse Besserwisserei im Spiel. Der Blick kam von oben, nicht aus den Gassen und Häusern der Kommunarden. So wie ihn Emile Zola – romantisch gefärbt – im Schlussteil seines „Zusammenbruchs“pflegte.

Louise Michel jedenfalls, deren „Pariser Commune“ nun erstmals auf Deutsch erschienen ist, ist nicht nur dabei, sondern mittendrin. Erzählt plastisch vom Begräbnis des Journalisten Victor Noir, den ein Großneffe von Napoleon Bonaparte erschoss, zürnt weiblich-emotional, aber ungerecht gegen Kommunarden („ ... uns (Frauen) hat die Macht noch nicht korrumpiert“), beklagt Zaghaftigkeit und Unentschlossenheit: „Die Kommunarden waren Helden, aber mit Schwächen, die sich oft desaströs auswirkten.“

Sozialgesetze und Pressefreiheit

Dabei hatte die Kommune mit Sozialgesetzen begonnen, die aufhorchen ließen: Aussetzung der Mieten bis 250 Franc, Aufschub für Wechsel der Kleinhändler, Rückgabe von Pfändern aus Leihhäusern bis 20 Franc, Versorgung der Witwen und Waisen von Nationalgardisten, Nachtarbeitsverbot in Bäckereien, Verdoppelung der Lehrergehälter, Wohnungslose können in leerstehende Wohnungen, Fabriken gehen in Kollektiveigentum, wenn der Besitzer geflohen ist, 15 Franc täglich für Kommune-Mitglieder (Angestellte bis 6000 im Jahr – Thiers erhielt 500.000 Franc), Pressefreiheit, Trennung von Kirche und Staat.

Nur an die Banque de France traute sich die Kommune nicht. Die gab ihr zwar auf Druck 16 Millionen Franc, überwies jedoch gleichzeitig nach Versailles an die Regierung Thiers 275 Millionen. Charles Beasley, der unsichere Beauftragte der Kommune, nahm die Bank als heilige Kuh.

Über 10.000 Frauen kämpften für die Kommune

Eine Gedenktafel an der „Mauer der Verbündeten“ auf dem Friedhof Père Lachaise im Osten von Paris erinnert an die „blutige Woche“ der Pariser Kommune vom 21. bis 28. Mai 1871. 147 Aufständische wurden an der Mauer erschossen. Quelle: Christian Böhmer/dpa

Dass oft radikal geredet, aber unglücklich gehandelt wurde, bringt Louise Michel immer noch auf. Wie Felix Pyat, der Schwätzer im Wohlfahrtsausschuss. Dafür verehrt sie Delescluze, den 61-jährigen Jakobiner, der alle öffentlichen Gebäude anstecken wollte und auf einer Barrikade erschossen wird. Was Louise Michel auf die Pétroleusen bringt. Frauen, die nach der Thiers-Propaganda rücksichtslos Petroleum in Keller gossen und entzündeten. Das streitet sie ab. Dass sie nach der Explosion der Munitionsfabrik Rapp (Ursache ungeklärt) gezündelt hat nicht.

Paris hat ja tatsächlich gebrannt – nicht nur durch den Beschuss der Versailler: Stadthaus, die Tuilerien, der Rechnungshof. Es war gespenstisch. Auch wegen jener gnadenlosen Brutalität, mit der die Kommunarden standrechtlich füsiliert, auch in Lazaretten, und ausgeraubt wurden. Für die Verteidigung von Paris, da ist nicht nur Louise Michel überzeugt, haben die Polen Dombrowski (dessen Tod sie aus nächster Nähe erlebte) und Wroblewski mehr als andere getan.

Über 10.000 Frauen kämpften und starben, auch mit ihren Kindern, für die Kommune. Wie jene Sanitäterin Louise, die auf der Barrikade der Rue Fontaine-au-Roi fiel. Der Kommunarde Jean Baptiste Clement widmete ihr sein berühmtes, melancholisch-bitteres Liebeslied „Les temps de cerises“ (Kirschenzeit).

100.000 folgten Louise Michels Sarg

Lissagaray, der schreibende Augenzeuge, ist begeistert von Louise Michel: „Sanft und geduldig zu den Kindern, deren Abgott sie war, wurde sie im Kampf für die Sache des Volkes zur Löwin.“ Dass sie nichts dabei fand, dass der Erzbischof von Paris (sollte gegen den gefangenen Blanqui ausgetauscht werden) als Geisel starb, wird ihr immer wieder zur Last gelegt.

Den misslungenen Sturz der Vendome-Säule hingegen musste der Maler Gustave Courbet als Kommune-Kulturminister ausbaden. Er bezahlte bis ans Lebensende 1877 für ihren Neuaufbau. Als Louise Michel 1905 starb, folgten mehr als 100.000 Pariser ihrem Sarg.

Louise Michel: Die Pariser Commune. Aus dem Französischen von Veronika Berger. Mandelbaum Verlag; 416 Seiten (mit zahlreichen Abbildungen), 28 Euro

Von Norbert Wehrstedt