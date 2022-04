Leipzig

Die turbulenten Bilder Wasja Götzes wirken nur auf den allerersten Blick unbekümmert, fast heiter. Stante pede holt den Betrachter das Gruseln ein, das der Hallenser wie in einem Pop-Art-Puzzle vieldeutig auf seine Bildgründe verteilt. Schrill und laut, statt grau und leise: Das war schon immer Götzes Devise, wenn es um Farbigkeit ging. Verschwenderisch tariert er auf seinen Kompositionen flächig leuchtende Versionen von Gelb, Violett, Türkis, Pink und Orange aus.

Mit seinen Titeln, oft raffinierte Wortspiele, hilft er dem Nachdenken über die großformatigen Katastrophen noch mal ordentlich auf die Beine. „Der schwarze Spiegel oder Nehmen und Geben“: Da sind Aufstieg und Absturz nahe beieinander, öffnet sich lässig die Hand des gesichtslosen Protagonisten, der sich für seine Wahlentscheidung mit Selbstverständlichkeit bezahlen lässt.

Zur Galerie Die Galerie Irrgang zeigt Malerei und Grafik von Wasja Götze, es ist seine erste Ausstellung in Leipzig. Bis 30. April ist sie in der Panitzstraße 2 zu sehen.

Auch für die Zukunft ahnt Götze nichts Gutes: „Wann wir erben Seit’ an Seit’“ gibt in Abwandlung eines alten Arbeiterliedes den Duktus vor. In dieser neuen Zeit wird Wasser zum Engpass. Götze entwickelt in seinen verschachtelten Kompositionen verblüffend bizarre Bildlösungen für trügerische Ansätze: Die Spitze eines Regenschirms, überflüssig geworden ohne Niederschläge, soll im Sanitärtrakt die Wasserspülung ersetzen.

Götze spinnt seine Figuren aber auch ein in detailreiche Narrative, lässt sie abgeschottet vor Bildschirmen mit Globus und Werbung Fernweh ungelebt ausleben. Mit dem Ölbild „Ich will nicht verreisen“ schaffte er bereits vor 15 Jahren eine erstaunlich prophetische Metapher, die den Wunsch nach risikoloser Teilhabe auch in seiner Lächerlichkeit entlarvt.

Verse über ein Möbelstück

Impulse geben Götze gesellschaftliche Phänomene in ihrer ganzen Komplexität. Manchmal aber reißt den Künstler, Jahrgang 1941, auch einfach die Freude an der Farbe mit oder der ungezügelte Spaß an einem seltsamen Wort. Das schweizerdeutsche Sprachkonstrukt „Chuchichäschtli“ für Küchenschrank animierte ihn in den 1970er, 1980er Jahren glatt zu einem Gedicht. Mit seinen Versen rund um das eigene Möbelstück, das einschlägige Geheimwissen hatte er seinerzeit wohl von einem eidgenössischen Partygast, konnte Götze am 1. April auch zur Vernissage in der Galerie Irrgang punkten.

Enormer Gegenwind in der DDR

Mit ihrer nunmehr dritten Ausstellung am neuen Standort in Kleinzschocher widmet sich die Galerie mit Malerei und Grafik aus fünf Jahrzehnten einem Künstler, der – die Macher mussten sich erst ungläubig vergewissern – noch nie eine Ausstellung in Leipzig hatte. Allerdings ist das auch kein Wunder.

Götze, der sich während seines Grafikstudiums auf der Burg Giebichenstein in Halle den Vornamen Wasja zugelegt hatte, um sich von all den Bernds seines Studiengangs zu unterscheiden, hatte in der DDR enorm Gegenwind. Mit seiner Zuwendung zu Stilelementen der westlichen Pop Art machte er sich nicht beliebt. Museen hielten sich mit Ankäufen zurück. Götzes erste Ausstellung in der Hallenser Galerie Marktschlösschen wurde 1979 schnell geschlossen. Das dürfte, perfides Stasi-Ränkespiel, von vornherein geplant gewesen sein.

Humorvoller, kritischer Geist

Götze, der auch als Bühnenbildner, Bänkelsänger und Liedermacher agierte, 1976 gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann eintrat, war bei Horch & Guck unter Kontrolle. Renommierte Kunstwissenschaftler halfen gern mal mit detaillierten Bildbeschreibungen aus, damit weniger kunstaffinen Genossen nichts entging.

Wasja Götze, Vater des Malers Moritz Götze, allerdings ließ sich nicht aus seiner Heimat ekeln und nie unterkriegen, bewahrte sich Humor und Gelassenheit, aber auch seinen kritischen wie aufmüpfigen Geist. Gerade deshalb betont er wohl oft, dass er froh ist, inzwischen über 80 zu sein. „Die nächsten Jahre werden unheilig ausgehen“, prognostiziert er. Seine Bilder nannte Galeristin Hannah Becker zur Vernissage ein „herrliches Chaos. Man kommt da an, wo man gestartet ist. Bei sich selbst.“

Info: Kein Scherz! Wasja Götze, Galerie Irrgang, Panitzstraße 2, bis 30. April, geöffnet Di–Fr 13–18, Sa 12–16 Uhr.

Von Ingrid Leps