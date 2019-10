Erweiterungen des Wahrnehmungshorizonts beim „Essay Listening“

Nach öffentlicher Diskussion der fünf Shortlist-Texte hat die Jury am Sonntag den Essaypreis der Literaturzeitschrift „Edit“ an zwei Autoren vergeben: Sophia Eisenhut und Mazlum Nergiz. Sie teilen sich das sich von der Schreib-App Ulysses gestiftete Preisgeld in Höhe von 1000 Euro. Der erstmals ausgelobte Radio Essaypreis geht an Lisa Krusche für einen Text, der sich besonders für eine Inszenierung im Radio eignet: „Heul doch“ wird am 16. Dezember in einer Radiofassung im SWR2 zu hören sein, der den Preis gestiftet hat. Außerdem erscheinen alle drei Gewinnertexte als E-Book bei Matthes & Seitz Berlin.