Erziehen geht jetzt online: Interrobang macht Publikum zum Elternkollektiv

Für wenige Gruppen ist der Sprung zum Streaming-Theater so naheliegend wie für Interrobang. Die Berliner Performer, regelmäßig auch am Schauspiel Leipzig zu Gast, wo sie zuletzt „Soulmachine – das selbstlernende Robotaxi“ koproduziert haben, arbeiten auch im Theaterraum meist interaktiv, reißen unterstützt von technischen Hilfsmitteln die vierte Wand ein. Und beschäftigen sich häufig mit sozialen Folgen der Digitalisierung.

In „Familiodrom – ein Empowerment nach Rousseau“ widmen sie sich jetzt im Videokonferenz-Format der Pädagogik. Das Publikum findet als Erziehungskollektiv zusammen. Am Dienstagabend war für die an den Berliner Sophiensaelen produzierte Interaktions-Performance Premiere im Livestream.

Der Zufallsgenerator legt das Geschlecht des Kindes fest, beschert zur Premiere eine Emilia. Der Name ist abgeleitet von Rousseaus Klassiker „Émile oder über die Erziehung“, der im 18. Jahrhundert das Konzept Kindheit mit revolutionären Gedanken neu dachte. Die versetzen aus heutiger Sicht Eltern zwar punktuell in Angst und Schrecken, wirken aber im Geist des Textes als motivierender Resonanzraum, um ein Erziehungsideal anzustreben.

Bettina Grahs und Lajos Talamonti steuern erzählerisch im Wechsel durch die ersten Jahre Emilias. Sie spitzen Szenen zu, etwa die anschwellende Wut, wenn das Mädchen nicht einschlafen will. Im Vordergrund wachsen derweil die Balkendiagramme der jeweiligen Abstimmung. Was ist zu tun mit dem Trotzkopf? Und soll man die Trotzphase noch so nennen oder respektvoll durch „Autonomiephase“ ersetzen?

Fragen zum Erziehungsideal stehen vielsagend neben kniffligen Alltagsentscheidungen. Auf einer zweiten Ebene kann das Elternkollektiv die Mehrheitsentscheidungen im parallelen Chat verhandeln.

Szenisch geschieht auf dem Bildschirm bewusst nichts. Das soll der Diskussion Raum geben. Die aber greift nicht tief genug und fließt zu wenig zurück in die Erzählung über Emilias erste Jahre, um ernsthaft zu fesseln. Weitere Elternkollektive haben die Chance, es besser zu machen. Die täglichen Erziehungs-Dilemmata zwischen Ideal und seinem Scheitern, arbeitet die Performance aber plastisch heraus. Eine gelungene Schlusspointe rundet den Abend ab: Die Publikumsdaten sind Futter für einen Kindererziehungs-Algorithmus.

www.sophiensaele.com

Von Dimo Rieß