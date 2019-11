Erzwungene Anmaßung: der „1. Leipziger Herbstsalon“ vor 35 Jahren

Leipzig

Was vor 35 Jahren, am 15. November 1984, im damaligen Messehaus am Markt passierte, durfte es nach der internen Logik des „Arbeiter- und Bauernstaates“ gar nicht geben. Eine Handvoll Künstler eröffnete eine selbstorganisierte Ausstellung, deren Exponate nicht durch eine Kommission des Partei- und Staatsapparates ausgewählt oder auch nur abgesegnet worden waren. „Ein Piratenstück“ nennt sich darum auch das Buch, das vor vier Jahren Doris Liebermann zu diesem unerhörten Vorgang veröffentlichte.

Diese „Piraten“ hießen Hans-Hendrik Grimmling, Lutz Dammbeck, Frieder Heinze, Olaf Wegewitz, Günter Huniat und Günter Firit. Es war nicht als politische Aktion gedacht, erst recht nicht als ein Akt des Widerstandes. Die Sechs wollten einfach nur das tun, was für Künstler seit Beginn der Moderne eine Selbstverständlichkeit ist – autonom und ohne Bevormundung Kunst produzieren und ausstellen. Somit ist in den Werken auch keine explizite Kritik an den Zuständen in der DDR ablesbar.

Zur Galerie Auf den Tag genau nach 35 Jahren dokumentiert das Bildermuseum den „1. Leipziger Herbstsalon“. Sechs Künstler wagten damals im Messehaus am Markt eine Ausstellung, die die Kulturbürokratie lieber nicht gesehen hätte und nur unter Auflagen genehmigte. Wie das aussah, zeigt das MdbK seit Freitag im Untergeschoss.

Der Titel Herbstsalon ist bewusst an Ausstellungen des frühen 20. Jahrhunderts angelehnt, bei denen „Abweichler“ von der gerade in den Verbänden bevorzugten stilistischen Ausrichtung sich selbst organisierten, eine Sezession bildeten. Der zutiefst bürgerliche Begriff Salon musste aber in den 80er Jahren in der DDR auch ironisch verstanden werden.

Auftakt ohne Fortsetzung

Die sechs Männer bildeten keine Gruppe wie einst die Brücke oder der Blaue Reiter. Der Zusammenhalt bestand nicht in ästhetischen Konventionen, sondern im Drang zur Unabhängigkeit und dem Mut, diese auch für eine kurzen Augenblick durchzusetzen. Sicherlich war allen bewusst, dass die Bezeichnung „1. Herbstsalon“ eine Anmaßung sein musste, es wohl keine Fortsetzung geben konnte.

Organisatorischer Kopf dieses „großen Coups“, wie es im Ausstellungstitel des Museums bezeichnet wird, war Günter Huniat. Er war zwar als Künstler Autodidakt, während mehrere andere Beteiligte an der HGB studiert hatten, konnte aber die Mitgliedschaft im Künstlerbund erringen, unabdingbare Voraussetzung für eine freiberufliche Tätigkeit.

Da er im Verband Funktionen übernahm und auch SED-Mitglied war, erregte es zunächst kein Aufsehen, dass er eine Ausstellung in dem außerhalb der zwei jährlichen Messen weitgehend leerstehenden Gebäude am Markt mit dem Briefkopf des Künstlerbundes beantragte.

Besucher aus dem ganzen Land

Als die Obrigkeit im letzten Moment merkte, dass sie hinter- oder umgangen worden war, bemühte sie sich um Schadensbegrenzung. Ein Verbot hätte hohe Wellen geschlagen. Also beschränkte man sich auf die Untersagung jeglicher Werbemaßnahmen und einige weitere Vorgaben.

Trotzdem sprach sich schnell herum, was da Sensationelles in dem Haus passierte, an dem das Transparent für eine Modellbahnausstellung hing. Aus der ganzen DDR reisten Kunstinteressierte an, auch westliche Medien wurden aufmerksam.

Rüge in der Stasi-Akte

Die kleine Ausstellung im Untergeschoss des MdbK zeigt nur wenige Arbeiten der beteiligten Künstler sowie das Plakat. Im Mittelpunkt aber stehen Fotografien Karin Wieckhorsts, sowohl Porträts der Künstler als auch Ausstellungssituationen.

Hinzu kommen originale Dokumente und Zeitungsausschnitte, darunter ein Artikel der LVZ von Henry Schumann. Er erschien zwar erst zwei Wochen nach der Ausstellung, da der Kunsthistoriker aber seine Sympathie für das Projekt nicht unterdrückte, findet sich ein rügender Eintrag in seiner Stasi-Akte.

Sieht man sich heute die Dokumentation dieses Herbstsalons an, erscheint alles wie eine ganz normale Ausstellung, wie man sie nicht nur in Leipzig fast im Wochentakt in diversen Örtlichkeiten erleben kann. Dass es 1984 als Piratenstück wirken musste, zeigt die Paranoia einer Führungsschicht, an der sie letztlich auch scheiterte.

