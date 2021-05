Es brodelt: Neo Rauch, Hartwig Ebersbach und Stefan Guggisberg zeigen ihre Kunst in Aschersleben

Aschersleben

Der Boden ist heiß, es brodelt. Bei Neo Rauch wird vor dem Atelier mit Feuerbesen saubergemacht. Bei Hartwig Ebersbach marodieren, pulsieren, explodieren die Farben. Und Stefan Guggisberg (er)findet in seiner Malerei eine Urmaterie, aus der Grundfragen aufsteigen. „Vorder-, Mittel-, Hintergrund“ heißt die nunmehr zehnte Ausstellung in der 2012 gegründeten Grafikstiftung Neo Rauch in Aschersleben, wo der in Leipzig arbeitende Maler bei seinen Großeltern aufwuchs. Aber eigentlich geht es hier um den Untergrund. Es sei bei seiner Kunst so wie mit dem Erzgebirge, sagt der in Zwickau aufgewachsene Ebersbach. „Die eigentlichen Schätze liegen in der Tiefe. Das Erz, das Silber, ich hol‘s nur ans Licht.“

Ein Satz, der irgendwie für alle drei Künstler dieser aufregenden Verbindung gilt. „Vorder-, Mittel-, Hintergrund“, das klingt vergleichsweise harmonisch-austariert und spielt auch auf den Umstand an, dass zwischen den Dreien jeweils exakt 20 Jahre liegen. Gemeinsamer Anker der 1940 (Ebersbach), 1960 (Rauch) und 1980 (Guggisberg) geborenen Künstler ist die Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Ebersbach und Rauch studierten hier Malerei. Guggisberg absolvierte nach seinem Studium der Fotografie und Malerei noch ein Meisterschülerstudium bei Rauch, der von 2005 bis 2014 erst als Professor für Malerei und dann als Honorarprofessor an der Hochschule tätig war. Alle leben und arbeiten bis heute in Leipzig.

Drei Teufelskerle

Über den Titel der Schau gab es im Vorfeld fröhliche Uneinigkeit. „Du hattest ,In drei Teufels Namen‘ angeregt“, sagt Rauch beim Pressegespräch zu Ebersbach. Guggisberg habe eingewandt, dass man sich nie selbst als Teufelskerl bezeichnen dürfe. Ein Einwand dem stattgegeben wurde. „Vorder- Mittel-, Hintergrund“ beschreibe die Staffelung des klassischen Bildraums, ermögliche ein gedankliches Spiel, so Rauch. Etwa zu der Frage, wer nun was sei. „Man kann es auch umdrehen, je nachdem.“

Stefan Guggisberg (l) und Neo Rauch vor iPad-Zeichnungen Guggisbergs. Quelle: jkl

Ein munteres, berührendes Gespräch entspinnt sich hier zwischen den Künstlern, halb öffentlich, halb privat – die Fragen der Journalisten stören im Grunde. Rauch über Guggisberg: „Er ist mir auch insofern sympathisch, als dass er sich damals antizyklisch verhalten hat, er ist gegen den Strom geschwommen, wechselte aus der Rautert-Klasse, aus der Fotografie, zu mir, zur Malerei.“

Ebersbach und Rauch: „Wir gucken einander auf die Finger“

Ebersbach zu Rauch: „Ich kannte dich schon vor der Geburt, da warst du noch im Leib der Mutter. Und dann kam der tragische Eisenbahnunfall, bei dem deine Eltern gestorben sind.“ Im Mai 1960 war das, Neo war noch nicht mal einen Monat alt. Er sei eine von sechs Personen gewesen, die eine Patenschaft für das Kind übernommen hätten, erzählt Ebersbach. „Wir hatten uns zwischenzeitlich verloren. Nun ist es eine Freundschaft geworden. Wir gucken einander auf die Finger, es gibt einen gedanklichen Austausch, ohne alles auszusprechen.“

Rauch zu Eberbach: „Dass du altmodisch bist, erkannt man daran, dass du deine Blätter noch an die Wand pinnst.“ Guggisberg zu Rauch, über seine Studienzeit: „Du hast mich in die Farbe geschubst.“ Rauch zu Guggisberg: „Du trägst Ölfarbe auf und reduzierst sie. Eine Irrsinnstechnik.“ Ebersbach über Guggisberg: „Ich war sofort fasziniert, dachte das sind Fotos“.

Stefan Guggisberg zeichnet mit dem iPad

Wir sind damit im ersten Raum angekommen, bei dem in der Schweiz geborenen Stefan Guggisberg, der nicht nur malt und reduziert, sondern auch zeichnet. Seine überraschenden Bildräume entstehen jedoch nicht herkömmlich, sondern mit dem iPad. Schemenhaft, verwaschen wie aus einer unscharfen Erinnerung aufgetaucht geht auf einem dieser Bilder eine Figur aus dem Rahmen, mit gesenktem Haupt, einen Rucksack schleppend. Und ins Bild daneben kommt links oben ein Gesicht und weiter unten eine Hand. Doch der Raum löst sich auf, Kritzelkreise durchziehen ihn, eine Hand wurde angefangen. Man kann sich auch eine Landschaft einbilden, Meer und Himmel. Von „Meta-Bildern“ spricht Guggisberg. Tatsächlich sind es auch Bilder über unsere Bilder von Bildern. Aber es ist mehr als ein intellektuelles Spiel. Man kann sich vergessen, verschwinden in dieser Kunst.

Rätselhafte Urmaterie: Stefan Guggisberg Bild „Ohne Titel (Sphäre)“. Quelle: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Ganz anders verfährt der Künstler in seiner Malerei. Mit einer Radiermaschine, die er bei Ebay gefunden hat, trägt er die Farbe ab – eines der so entstandenen Bilder scheint in einen Ur-Zustand zu führen, mit verschlungenen halb-organischen Materialien, unheimlich, unklar und doch ganz nah. Ein Sog. „Ich versuche dem Leben nachzuarbeiten, ein Chaos herzustellen, das das Potenzial hat, in eine Richtung zu kippen“, erläutert Guggisberg.

Verfolgter Künstler? Neo Rauchs Bild „Frei“ (2021), 247 x 206 cm, Öl auf Papier. Quelle: Uwe Walter, Berlin / Neo Rauch, VG Bild-Kunst, Bonn 2021. Courtesy of Galerie EIGEN + ART Leipzig/Berlin; David Zwirner, New York/London/Hong Kong

Einen Raum weiter ertragen Neo Rauchs Figuren, was sie ertragen müssen. Man blicke, so Rauch über seine Kunst, „in eine Parallelwelt, zu der wir keinen Kontakt aufnehmen können, die wir mit unseren Maßstäben nicht beurteilen können, in der sich bestimmte Umstände, Garderoben, Rituale konserviert haben“. „Somon“ heißt eines der Großformate, auf dem der erwähnte Feuerbesen zum Einsatz kommt. Um Reinigung gehe es, „auch um eine Befreiung von den Zumutungen, die der Zeitgeist auf mich legt“.

Und der scheint immer wieder nachzulegen. Das Bild „Frei“ zeigt einen Unfreien – kniend, ausgesetzt. Von hinten wird er festgehalten, von rechts reckt ihm eine Frau ein Mikrofon hin, ein Arm hält einen Säbel ins Bild. Ein Bärtiger sitzt ihm gegenüber auf zu kleinem (Richter-)Stuhl, fummelt dem „Delinquenten“ im Haar – „eine Heiligsprechung, die hergestellt wird oder aufgehoben“, gibt Rauch als Hinweis dazu.

Auch wenn man sich bei diesem Künstler fast immer vor Eindeutigkeit hüten muss, so scheint hier doch sehr deutlich das Bild des medial verfolgten und verurteilten Künstlers auf, ein Thema, das den Maler seit geraumer Zeit persönlich umtreibt, das aber auch sonst in der Luft liegt. „Sind wir nicht frei?“, wird Rauch gefragt. „Wir sind frei, alles zu tun und zu sagen, was wir wollen. Wir müssen nur mit dem Gegenwind auskommen“, sagt der Maler und schiebt nach: „Habe ich das jetzt richtig zitiert?“ Für ihn ist es wohl nicht so weit her mit der Freiheit: Der Gegenwind könne mörderisch sein. Immerhin: „Die Situation ist hoffnungslos, aber nicht ernst.“

Neo Rauchs trockener Humor

So wirkt sein Humor frisch getrocknet. Als Hartwig Ebersbach die Leuchtfarben in Rauchs Zeichnungen anspricht, sagt er nur: „Faber Castell.“ Überhaupt, die kleinen Arbeiten: herrlich verspielt, wild, verrückt, unheimlich, zuweilen erotisch. Rauch spricht von einem „Schwarm von Skizzen, die den Charme der Beiläufigkeit haben.“ In Malpausen lasse er den Pinsel auf dem Papier spazieren, er lege sie dann zurück und hole sie wieder vor. Diese Arbeiten gehörten in die Kategorie Beifang.

Hartwig Ebersbachs Schätze

Entdeckung des Aquarells: Hartwig Ebersbach vor seinen Arbeiten in der Grafikstiftung Neo Rauch. Quelle: jkl

Kommen wir nun zu den Schätzen, die Hartwig Ebersbach aus dem Boden – auch aus seinen Träumen holt – und leuchten lässt. Es sind Aquarelle, eine Technik, die für ihn eigentlich immer nur Mittel zum Zeck gewesen sei. „Und jetzt, mit über 80, ist es mir zum ersten Mal eine selbstständige Gattung.“ Das Leben tobt in diesen Bildern, vor allem in den beiden meterlangen Leporellos. Es gehe um das Gewaltige und das Gewalttätige, sagt er. Um die befreiende Kraft der Obszönität der Kunst in dem einen, um den Papst und die Unfähigkeit der Kirche zur Selbstreinigung in dem anderen. Man muss das nicht erkennen in diesen überbordenden Abstraktionen, aber man kann es spüren.

Ja, es brodelt, es zischt in dieser Ausstellung. Rüttelt an Bildern und Weltbildern. Nicht das Schlechteste, was Kunst leisten kann.

Info: Bis 20. März 2022 in der Grafikstiftung Neo Rauch in Aschersleben (Wilhelmstraße 21-23), geöffnet Mi–So, 11–17 Uhr, Eintritt 4/2,50 Euro, freier Eintritt für Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. Informationen über Anmeldung und Hygieneregeln: www.grafikstiftungneorauch.de

Von Jürgen Kleindienst