Es geht endlich wieder los: Tausende feiern Roland Kaiser auf der Leipziger Festwiese

„Gefühlte tausend Tage Sehnsucht./ Vergessen ist, was war./ Wir sind wieder da.“ Und wie! Mit „Kurios“ beginnt Roland Kaiser sein Konzert am Samstagabend auf der Leipziger Festwiese. Er ist wieder da, der coolste Anzugträger des deutschen Schlagers.

Der Song passt – und er passt nicht, denn in „Kurios“ geht es um eine Affäre. Roland Kaiser und seine Fans, das ist aber alles andere als ein One-Night-Stand. Das ist eine Langzeitbeziehung, wenn nicht eine Symbiose. Man braucht einander, hat einander vermisst. Der Mann auf der Bühne genießt den Jubel, das Bad in der Euphorie, die ihm wie eine warme Welle aus dem Publikum entgegenweht in dieser nicht ganz lauen Spätsommernacht.

Es ist das erste von zwei Konzerten in Leipzig und der verspätete Auftakt der Sommerarena auf der Festwiese. Eigentlich sollte es am Freitag losgehen mit Sarah Connor, doch die Sängerin musste ihren Auftritt einen Tag zuvor absagen. Sie sei an Corona erkrankt, hatte sie auf Facebook mitgeteilt.

Die größten Konzerte in Leipzig seit Ausbruch der Pandemie

Knapp 14.000 Karten waren am Samstag für beide Kaiser-Auftritte verkauft worden, teilte der Veranstalter Semmel Concerts mit. Es sind damit die größten Konzerte in Leipzig seit Ausbruch der Pandemie.

Und Roland Kaiser? Zeigt einmal mehr, dass er immer noch ein Marathonmann der gepflegten Unterhaltung ist. Nach Auftritten in Kamenz und Goslar zieht der 69-Jährige auch hier fast zweieinhalb Stunden durch – und fährt anschließend rüber in die Media City, wo er noch bei Florian Silbereisens „Schlagerchallenge 2021 – Der ganz große Traum“ einen Auftritt hat.

Souverän durch vier Jahrzehnte

Der ganz große Traum erfüllt sich für seine zum Teil von weither angereisten Fans schon auf der Festwiese, wo sich Kaiser mit umfangreicher Bandbegleitung souverän durch vier Jahrzehnte seines Schaffens singt. Ein einziger Flirt mit den Fans – und immer wieder der Versuchung – von „Warum hast du nicht nein gesagt“, Santa Maria“ oder „Dich zu lieben“ bis zu „Joana“ und „Ich glaub es geht schon wieder los“. Und irgendwie hört sich an diesem Abend alles an wie die Beschwörung eines baldigen Endes dieser bleiernen Zeit. „Das haben wir lang’ nicht mehr gemacht“.

„Alles was du willst“ bekommen die nimmersatten Zuschauer an diesem Abend nicht, aber sehr, sehr viel. „Bis zum nächsten Mal. Über Zeit und Raum.“

Info: Einen ausführlichen Konzertbericht lesen Sie hier am Sonntag. Für das Konzert mit Roland Kaiser am Sonntagabend auf der Leipziger Festwiese gibt es noch Karten an der Abendkasse

