„Es geht um die Macht des Stärkeren“: Michael Lüders spricht in Leipzig über den Iran

Leipzig

Reichlich verdruckst haben europäische Politiker und Medien auf die Tötung von General Ghassem Soleimani, dem Chef der iranischen Al-Kuds-Brigaden, reagiert. Bei dem US-amerikanischen Drohnen-Angriff am 3. Januar starben auch der irakische Brigadegeneral Abu Mahdi al-Muhandis und mindestens fünf weitere Menschen sowie ein ziviler Flughafenangestellter.

Als „etwas, was sehr nah an einem Fehler war“, hat das am Mittwoch etwa der Luxemburgische Außenminister Jean Asselborn im „ Deutschlandfunk“ bezeichnet – recht nah an Feigheit. Da tut es gut, mal jemanden zu hören, der nicht für diplomatische Winkelzüge, sondern für Kritik an gängigen Erklärungsmustern und US-amerikanischer Hegemonialpolitik bekannt ist. Am Dienstagabend hielt der Politologe und Islamwissenschaftler Michael Lüders einen Vortrag in der Albertina, auf Einladung des Orientalischen Instituts der Uni Leipzig.

Bedrückende Aktualität

Der Titel der lange geplanten Veranstaltung hat durch die jüngsten Ereignisse bedrückende Aktualität bekommen: „Ein Showdown um den Iran?“ Der Saal ist bis auf den letzten Platz gefüllt, Studenten sitzen auf Fensterbänken, die Sehnsucht nach Orientierung ist greifbar. Lüders hält sich nicht lange mit Vorbemerkungen auf. Das herrschende Narrativ zum Iran sei negativ, wozu das Regime unter anderem mit der Verfolgung Andersdenkender und der Fatwa gegen Salman Rushdie selbst viel beigetragen habe. „Man ist aber immer gut beraten, offizielle Narrative mit äußerster Vorsicht zu genießen“, sagt Lüders.

Es lohne ein Blick auf die Historie, die er wie bei jedem seiner TV-Auftritte im Schnelldurchlauf zu umreißen versucht: Lüders verweist auf den 1953 von CIA und britischem MI6 inszenierten Militärputsch gegen den demokratisch gewählten iranischen Präsidenten Mohammed Mossadegh, der das iranische Öl verstaatlicht hatte. Auf die Installierung des Schahs und den Aufbau des gefürchteten Geheimdiensts SAVAK mit maßgeblicher Hilfe der CIA und des Mossad. Auf den vom Irak begonnenen, Hundertausende das Leben kostenden Irakkrieg, in dem die USA vor allem Saddam Hussein, aber auch verdeckt den Iran mit Waffen versorgten.

Einfache Bilder in vielen Medien

Heute sei das Bild komplexer als das, das in den meisten Medien gezeigt werde: hier die westliche Wertegemeinschaft, die für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte in der Region steht – dort der Schurkenstaat Iran, der die Vorherrschaft in der Region anstrebt und Israel vernichten will. Lüders: „Es geht nicht um Gerechtigkeit, nicht um Logik, es geht um die Macht des Stärkeren.“ Man dürfe die „Revolutionsfolklore“ der iranischen Regierung nicht als Nennwert in der Debatte nehmen. Die iranische Politik habe nichts Fanatisches und Irrationales, sondern sei verlässlich, wofür das Zustandekommen des von den USA 2018 einseitig gekündigten Atomabkommens ein Beispiel sei. Dessen faktisches Ende sei die eigentliche Ursache für die aktuelle Eskalation.

Sanktionspolitik lässt keinen Ausweg

„Die USA sind sehr gut darin, mit ihrer Politik antiamerikanische Gefühle auszulösen“, sagt Lüders. Er spricht ganz bewusst von einer „Ermordung“ Soleimanis und einer klaren Verletzung des Völkerrechts. Der General habe sich auf Einladung des irakischen Präsidenten im Irak befunden. Aus Lüders’ Sicht das Fatale an der Sanktionspolitik der USA: „Sie lässt keinen Ausweg.“ Das Regime werde insbesondere von der ärmeren Bevölkerung unterstützt. Von der Teheraner Mittelschicht werde es eher abgelehnt. „Man müsste das Bürgertum stärken, damit von dort Impulse für einen Wandel kommen.“ Doch das Gegenteil passiere: „Durch die Sanktionen rutscht die Mittelschicht in die Armut.“ Die Hardliner würden die Oberhand gewinnen. „Eine tragische Situation. Der Iran hat allen Grund der Welt, sich von hinten bis vorne verarscht zu fühlen.“

Eine ganze Region in Flammen?

Wie geht es weiter am Golf? Lüders wagt lieber keine Prognose. Mit einem iranischen Gegenschlag (zu dem es dann bereits in der Nacht zu Mittwoch kam), rechnete Lüders fest. „Wenn die USA klug sind, lassen sie es dabei bewenden.“ Andernfalls drohe die gesamte Region in Flammen aufzugehen. „Und das erste Land, das zerlegt würde, ist Saudi-Arabien.“

Man darf dem Nahostexperten sicherlich vorhalten, dass er den gängigen westlichen Narrativen eigene entgegenhält, die man ihrerseits hinterfragen darf. Ist der Iran so friedlich? Sind die USA an allem schuld, was in der Region schiefläuft? Aber Lüders weitet den Blick und stellt das Bild an Stellen scharf, die gerne übersehen werden.

Kleine Retuschen in den „ Tagesthemen “

Rund zwei Stunden später, Anschauungsunterricht in den „ Tagesthemen“. Bericht aus Washington: „US-Außenminister Pompeo weist Irans Behauptung zurück, General Soleimani sei in einer diplomatischen Friedensmission nach Bagdad gereist“, heißt es aus dem Off. Zitat Pompeo: „ Sarif (der iranische Außenminister, Anm. d.Red.) ist ein Propagandist erster Güte, und dies ist schiere iranische Propaganda. Er war definitiv nicht in diplomatischer Mission unterwegs.“ Kleiner Schönheitsfehler an dieser Darstellung: Im vorher gezeigten Interview-Auszug mit Sarif behauptet dieser das gar nicht. Tatsächlich stammt die Aussage vom irakischen Ministerpräsidenten Adil Abd al-Mahdi. In einer Sondersitzung des Parlaments am 5. Januar sagte er, Soleimani sei in Bagdad gewesen, um sich mit ihm zu treffen und im Namen des Irans auf eine durch den Irak vermittelte Note Saudi-Arabiens zu antworten, in der es um die Regelung der politischen Situation im Irak und der Region ging (Quelle CNN).

Aus solchen scheinbar kleinen, kaum wahrnehmbaren Retuschen entstehen schiefe Bilder. Es bleibt ein mulmiges Gefühl. Man sagt, das erste Opfer im Krieg sei die Wahrheit. Sie hat es wohl auch vorher schon nicht leicht.

Von Jürgen Kleindienst