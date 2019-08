Über 40 Bands und Musiker wollen die rund 35 000 Besucher des Highfield-Festivals vom 16. bis zum 18. August in Großpösna zum Tanzen bringen. Es ist die zehnte Ausgabe des Festivals am Störmthaler See. Zu den Headlinern gehören in diesem Jahr die US-amerikanischen Bands Thirty Seconds to Mars, The Offspring und Fettes Brot. Außerdem treten Von Wegen Lisbeth, Annenmaykantereit und SDP auf den insgesamt drei Bühnen auf. Das auf der Magdeborner Halbinsel gelegene Festivalgelände mit eigenem Strandabschnitt öffnet am Donnerstag ab 11 Uhr für die Festivalgänger, die ersten Bands treten am Freitag auf. Auf dem Gelände gibt es wie schon in vergangenen Jahren einen Supermarkt, der Lebensmittel und Campingequipment bietet. Die Anreise mit dem Auto oder Wohnmobil ist hinter den Autobahnabfahrten ausgeschildert, vom Leipziger Hauptbahnhof fährt ein Shuttlebus für Zugreisende. Weitere Informationen unter www.highfield.de.

Festivaltickets für das gesamte Wochenende für etwa 156 Euro, Tageskarten für 71 Euro an Freitag und Sonntag bzw. 81 Euro am Samstag – u.a. in der Ticketgalerie Leipzig (LVZ Foyer, Peterssteinweg 19 und Barthels Hof, Hainstr. 1), in allen Geschäftsstellen unserer Zeitung, unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 2181050 sowie unter www.ticketgalerie.de.