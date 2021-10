Leipzig

Letztes Jahr, das war ein „harter Schlag“. Sagt Malte Springer. Der Kinomann aus der Schaubühne Lindenfels macht, gemeinsam mit Petra Klemann (Passage-Kino), die Französischen Filmtage in Leipzig. Die Pandemie stoppte sie 2020. Alle Pläne zum Nachholen im Frühjahr vereitelte der Lockdown. 6000 Katalogen lagerten im Keller. Petra Klemann „Es tat in der Seele weh.“ Das Gute: Sponsoren standen zum Filmfest, alles wurde bezahlt. „Dass sie uns in dieser dunklen Zeit die Treue gehalten haben, ist toll“, sagt Petra Klemann, „das zeigt, wie fest unser kleines Festival in der Stadt verankert ist.“ Die 6000 Zuschauer, die Jahr für Jahr in die Filme gehen, bezeugen das ebenso.

Den Blick zurück in Wehmut hat nun jedoch ein freudiger Blick nach vorn abgelöst. Es ist wieder so weit. Vom 17. bis 24. November gibt es erneut – in Schaubühne Lindenfels und in der Passage – ein üppiges Fest des französischen Kinos. Die 26. Ausgabe im 27. Jahrgang. Über 30 Filme – inklusive des Cinéfete für die Schulen. 19 Premieren, teils weit vor dem deutschen Kinostart, sorgen in den acht Filmtagen für hochwertige Kinokost.

Spektakuläre Produktionen

Zumal nicht nur der Gewinner von Venedig dabei ist („Das Ereignis“, Thema Schwangerschaftsabbruch), sondern auch andere spektakuläre Produktionen. Etwa das Drama „Benedetta“ von Paul Verhoeven („Elle“), der wenig zimperlich über eine lesbische Nonne in der Toskana im 17. Jahrhundert erzählt. Oder „Annette“, das Musical von Leos Carax („Liebende von Pont Neuf“). Oder Jacques Audiards tiefe Verbeugung vor der Nouvelle vague mit „Wo in Paris die Sonne untergeht“ (Les Olympiades) über junge Leute in der Stadt der Liebe. Bei Audiard war bisher jeder Film ein Meisterstück („Dämonen und Wunder“, „The Sisters Brothers“, „Der Geschmack von Rost und Knochen“). Oder „La Fracture“ über die Gelbwesten-Bewegung. Oder „Ein Triumph“, mit dem in der Schaubühne am 17. November die Filmtage eröffnet werden: ein Schauspieler studiert im Gefängnis mit den Häftlingen Samuel Becketts „Warten auf Godot“ ein.

Zu sehen ist auch „La Traversée“ (Odyssee) von Florence Mialhe, die Geschichte einer Flucht von zwei Geschwistern, aufwendig animiert durch Malerei auf Glas. Teile des Films, mitproduziert von Balance Film aus Dresden, entstanden in Leipzig. Die Musik komponierte der Leipziger Philipp Kümpel.

Investitionen in die Zukunft

Da die Sache mit den kostspieligen Katalogen 2020 schief ging, stellen die Filmtage im Außenauftritt nun um. Für die Hand gibt es, ab Ende Oktober/Anfang November, ein 24-seitiges Heft. Anderes geht auf die neue Website. Da gibt es dann die Programm-Übersicht mit Zeittafel und Filmtiteln samt Inhaltsangaben plus einer Weiterleitung zu Spielort und Ticket. „Damit machen wir uns zukunftsfähig“, ist Petra Klemann überzeugt. Geld hier zu investieren, mache perspektivisch einfach Sinn.

Dass die Kino-Auslastung maximal bei 65 Prozent liegt, grämt alle, ist aber nicht zu ändern. In einer Reihe mit drei Filmen wird ein Blick auf das frankophone afrikanische Kino geworfen – und in einer Hommage an Jean-Paul Belmondo erinnert. Dafür bemüht man sich noch um das Doku-Porträt „Belmondo über Belmondo“, in dem er mit Sohn Paul Orte seiner Karriere besucht und sich durch sein Werk plaudert. „Wir hoffen, dass wir den Film bekommen“, sagt Malte Springer.

www.franzoesische-filmtage.de

Von Norbert Wehrstedt