„Es ist so geil, jetzt hier zu sein“: Udo Lindenberg eröffnet seine Schau in Leipzig

Leipzig

Dass vor einem Udo-Lindenberg-Konzert erst mal Reden gehalten werden, dürfte nicht so oft vorkommen. Da wir uns aber in einer Ausstellungseröffnung befinden, müssen da die 500 Fans durch, die es am Donnerstagabend ins Foyer des Museums der bildenden Künste in Leipzig geschafft haben. Vielleicht mehr als doppelt so viele warteten vor einer Leinwand draußen. „Dr. Weidinger und ich sind die Anheizer, aber bei Udo braucht man keine, oder?“, fragt Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) rhetorisch in den Raum. Der Jubel zeigt, die Fans sind warm, einige von ihnen haben mehrere Stunden vor dem Museum gewartet, um ihr Idol zu sehen. „Was haben Sie nur mit dem Museum gemacht“, sagt Jung dann anerkennend und staunend in Richtung Direktor.

Zur Galerie Seit Donnerstag ist im Museum die Ausstellung „Zwischentöne“ von Udo Lindenberg zu sehen. Zur Eröffnung spielte er ein Konzert. Hier die Bilder.

Der hat gerade eine Lungenembolie überstanden, ist noch etwas blass um die Nase, aber sichtlich überwältigt von der Begeisterung in dem Museum, dem er die Schwellen genommen hat, das er geöffnet hat für die Menschen in der Stadt. Dann erzählt Weidinger, wie er erst lernen musste, Udos Emojis zu entziffern. „Es ist das erste Mal, dass ich eine Ausstellung per Whatsapp und SMS organisiert habe.“

„Die geilste Party meines Lebens“

Udoist jetzt sehr wahrhaftig im Museum, bedankt sich brav für die „tollen, sehr informativen Reden“, begrüßt auch die „Panik-Experten“ draußen und erinnert an die Montagsdemonstrationen, die am 4. September vor 30 Jahren begannen. Die Wochen nach dem Mauerfall seien „die geilste Party meines Lebens“ gewesen, sagt er. Einen Seitenhieb bekommt Egon Krenz, der gestern ebenfalls in Leipzig war, bei einer Lesung: „Er unterschlägt in seinen Interviews immer, dass er es war, der Erich gesagt hat, lass ihn nicht rein.“ Das alles ist zum Glück Geschichte, die jetzt auch im Bildermuseum zu erleben ist

Delegation des Panikorchesters mit „kleiner Session“

Bis 1. Dezember zeigt er dort unter dem Titel „Zwischentöne“ seinen schrillen Bilder-Kosmos mit 50 Gemälden, Aquarellen und Likörellen, zudem fast schon klassischen Requisiten wie Lederjacke und Schalmei, die er 1987 mit Erich Honecker getauscht hatte, und rund 200 historischen Fotos. Jetzt aber spiele „eine Delegation des Panikorchesters eine kleine Session“, kündigt der 73-Jährige an, lässt Eierlikör verteilen, feiert den Museumsdirektor und dessen „zweiten Geburtstag“.

Das Museum singt

Jubel im Publikum, ein Jubel, der 45 Minuten nicht mehr aufhören will. Mit knapp zehn Musikern spielt er ein fantastisches, cooles und berührendes Konzert – mit Songs von der „Rock ’n’ Roll-Arena in Jena“ und „Ich mach mein Ding“ über „Mädchen aus Ostberlin“ und „Cello“ bis zum „Sonderzug nach Pankow“ und „Sternenreise“ am Schluss. Bei „Hinterm Horizont geht’s weiter“ singt das ganze Museum. Udo tanzt, lacht, streckt die Zunge raus und verteilt Kussmünder. „Es ist so geil, jetzt hier zu sein“, sagt er, und das sieht man. 1989 ist für Udo Lindenberg ein Traum wahrgeworden. Er lebt ihn weiter.

Udo Lindenberg: Zwischentöne. Bis 1. 12. im Museum der bildenden Künste Leipzig (Katharinenstraße 10); geöffnet Di, Do–So 10–18, Mi 12–20 Uhr

Von Jürgen Kleindienst