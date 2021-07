„Es könnte besser laufen“: Konzertveranstalter hatten sich mehr erhofft vom Kulturneustart in Leipzig

Leipzig

Samstagabend auf der Festwiese. Johannes Oerding spielt – bei bestem Wetter und nicht minder guter Laune, weit über 1000 Menschen sind gekommen, um beim ersten Open-Air-Großkonzert in Leipzig seit anderthalb Jahren dabeizusein. Großkonzert deshalb, weil bis zu 2000 Menschen auf den Stühlen Platz gefunden hätten. Unmittelbar vor der Bühne bleibt nichts frei, doch je weiter man sich entfernt, desto mehr leere Stühle fallen auf. Dieses Bild widerspricht den Erwartungen und Hoffnungen, die noch vor einigen Wochen gehegt wurden: dass es nach so vielen Monaten Kulturflaute einen Ansturm geben würde.

Verunsicherung nach 15 Monaten schlechter Nachrichten

„Wir sind enttäuscht, wie zurückhaltend die Besucher sind“, konstatiert Bernd Aust ernüchtert. Der Geschäftsführer von Aust-Konzerte, die neben Johannes Oerding unter anderem die Auftritte von Sido am 16. und Lea am 17. Juli präsentieren, berichtet, dass der Kartenverkauf in den ersten Tagen zunächst gut laufe, dann jedoch stark zurückgehe. Und er hat einen Hauptgrund dafür ausgemacht: 15 Monate schlechter Nachrichten hätten die Menschen belastet und verunsichert. „Die Leute haben vielleicht schon acht Karten für verschobene Konzerte an der Pinnwand hängen“, die Angst vor einer weiteren Absage oder Verschiebung sorge womöglich dafür, dass manch einer sich zurückhalte. Am Wetter, so Aust, liege es jedenfalls nicht. In Vor-Corona-Zeiten habe man schließlich auch monatelang im Voraus gekauft, ohne zu wissen, wie das Wetter wird.

Verwirrende Corona-Regeln

„Es könnte besser laufen“ ist ein Satz, den man vielerorts zu hören bekommt. Etwa bei der Oper. Sprecherin Gudula Kienemund betont zwar, dass diejenigen, die kommen, umso glücklicher seien, nun endlich wieder Kultur erleben zu können. „Allein dafür lohnt es sich, zu spielen.“ Ausverkauft sei, bis auf die Vorstellungen von „Sweeney Todd“ in der Musikalischen Komödie, bislang aber keine Vorstellung gewesen. Auch Kienemund mutmaßt, dass es eine Verunsicherung wegen der Corona-Regeln geben könnte, zumindest für den Moment, denn: „Der Vorverkauf für Wagner 22 nächstes Jahr läuft außerordentlich gut.“

„Verunsicherung“ und „Es könnte mehr sein“ sagt auch Christoph Awe von den Cammerspielen. Er spekuliert, dass die schwer zu überblickenden Schutzbestimmungen – Getestet oder nicht? Maske oder nicht? – eine Rolle spielen. Unabhängig davon, ob es sich um Außen- oder Innenveranstaltungen handelt.

Überangebot an Freizeitoptionen

Womöglich liegt es an einem gewissen Überangebot, dass Konzertbühnen, Theater und andere Kulturstätten trotz reduzierter Platzkapazitäten derzeit nur selten „Ausverkauft“ melden. Auf mehrere Monate Schließung folgte schlagartig die Öffnung – nicht nur der Kultur, sondern auch der Biergärten, Freisitze und Restaurants, gerade im Sommer starke Konkurrenten. Ganz abgesehen davon, dass nun, wo dies wieder halbwegs problemlos möglich ist, viele die Möglichkeiten zum Verreisen nutzen.

Positives von den Kinos

In den Kinos sieht es besser aus: „Am ersten Tag hatten wir fast doppelt so viele Gäste wie am Tag der Wiedereröffnung im Sommer 2020“, erzählt Petra Klemann von den Passage Kinos. „Das erste Wochenende lief sehr gut, das zweite sogar noch etwas besser. Wir hoffen, dass es so weitergeht.“ Besonders viele Zuschauer habe der Oscar-Gewinner „Nomadland“ angezogen. Auch Familienfilme seien gut besucht. Letzteres gilt ebenso für Cinestar und Regina Palast, beides Kinos, die sich zusätzlich auf Blockbuster stützen. Und die, so Cinestar-Chef Rainer Weber, würden richtig ziehen: „Wir hatten am ersten Wochenende sechs mal so viele Besucher wie am Vergleichswochenende 2019. Das hat unsere Erwartungen deutlich übertroffen.“ Es sei zu spüren, dass die Menschen „Hunger auf Kino haben“. Auch Sven Erfurth vom Regina Palast zeigt sich zufrieden mit den ersten Wochen nach über einem halben Jahr Pause.

Nach wie vor große Resonanz gibt es für die Open-Air-Kinos. So kann Julia Bierstedt von der Cinémathèque berichten, dass es noch immer „richtig viel Zulauf“ gebe. Und dank gelockerter Bestimmungen könne man beim 2cl Sommerkino im Conne Island inzwischen auf Tests verzichten und auch Restkarten an der Abendkasse verkaufen.

Parkbühne: Viele kurzfristige Buchungen

Zurück zu den Konzerten, wo sich zumindest zwei Veranstalter etwas optimistischer äußern. Von den Picknick-Konzerten auf dem Agra-Gelände waren bis zum Mittwoch zwar nur zwei von zehn ausverkauft, laut Jessica Droll von Landstreicher Konzerte ist man jedoch „sehr zufrieden“. Was auch an der im Vergleich zum Vorjahr höheren Kapazität liege. Für Mawi-Konzerte, verantwortlich für die Veranstaltungen auf der Parkbühne im Clara-Zetkin-Park, sagt Geschäftsführerin Silke Ehrlich: „Es gibt manche Konzerte, mit denen wir sehr zufrieden sind, und andere, bei denen wir es nicht sind.“ Ihre Vermutung: Das Publikum müsse sich erst wieder dran gewöhnen, dass es größere Kulturveranstaltungen gebe, und entscheide sich zunehmend spontan. „Wir stellen fest, dass viele Buchungen erst relativ kurzfristig oder an der Abendkasse erfolgen.“

Hoffen auf Impf-Kampagne

Derartiges kann Bernd Aust nicht berichten. Am Samstag auf der Festwiese hätten die Abendkassenverkäufe im niedrigen zweistelligen Bereich gelegen, sagt er. „Das ist nicht signifikant.“ Seiner Ansicht nach liegt die Zurückhaltung auch darin begründet, dass viele positive Nachrichten „zu schlechten gemacht werden. Wie minimal die Ansteckungsgefahr draußen ist, wird zu wenig in Medien und Politik kommuniziert“, meint er. Auf Dauer sorge auch die 3G-Einlassregelung für Belastung und Verunsicherung. Er hoffe, dass die Impfkampagne wieder Fahrt aufnehme, und entwirft sogar ein Gedankenspiel, wonach der Zutritt zu Konzerten in Zukunft vielleicht nur noch mit einer Impfung möglich sei. „Wenn nur das der Weg ist, um wieder Kultur im großen Stil zu ermöglichen, könnte das kommen.“ Rammstein in der Arena mit nur einer paar tausend Sitzplätzen – das jedenfalls hält Aust für ein Ding der Unmöglichkeit.

Von Christian Neffe