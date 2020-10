Leipzig

Nicht alles, was in diesem Jahr anders ist, liegt an einem Virus. Zwar war für die Meisterschülerinnen und Meisterschüler dieses Jahrgangs die Bewältigung der Abschlüsse noch etwas schwieriger als sonst. Doch die eigentliche Überraschung hat damit wenig zu tun.

Mit der noch jungen A&O Kunsthalle nahe des Hauptbahnhofes wurde ein Ort der Präsentation gefunden, der für die Anzahl der Positionen gut geeignet ist. Auch die Komposition der naturgemäß sehr verschiedenen Arbeiten erscheint sehr ausgewogen. Man sucht aber vergeblich nach Schildchen mit Titeln und Autorennamen. Erläuterungen findet man zwar im Vorraum, nicht aber in der Ausstellungshalle. Das gehört zum Anliegen.

Anzeige

15 Absolventinnen und Absolventen treten als Gruppe auf

Silas Mücke – selbst mit einer marktkritischen Aktion dabei – hatte die Idee, dass die 15 Absolventinnen und Absolventen 2020 als Gruppe auftreten. Dass alle zustimmten ist erstaunlich. Künstler sind nicht nur von Haus aus Individualisten, die hier Beteiligten stammen auch aus verschiedenen Fachklassen der Hochschule und hatten bisher nur wenig miteinander zu tun.

Larissa Mühlrath Arbeit Schöpfen (Basecaps, Gips) in der HGB-Meisterschüler-Ausstellung in der A&O Kunsthalle). Quelle: Christian Modla

Höhepunkt des überraschenden Kollektivgeistes ist die Bewerbung für den Preis der G2 Kunsthalle. Dieser wird seit drei Jahren an Meisterschüler vergeben. Die Zehntausend Euro sind eine gute Starthilfe ins freiberufliche Leben. Doch in diesem Jahr haben alle Bewerbungen bis auf den Namen der Einreicher den gleichen Inhalt. Die Jury hat praktisch keine Wahl, steht aber auch vor formalen juristischen Problemen. Das hat nicht nur Konsequenzen für die Splittung des Preisgeldes. Da auch ein Atelierplatz für ein Jahr daran hängt, wollen die Geehrten solange weiterhin kooperieren. Ob das gemeinsame Projekte sein werden, bleibt abzuwarten.

Installationen und Videos dominieren den Raumeindruck

Denn die Arbeitstechniken und Ausdrucksweisen sind doch sehr verschieden. Malerei, mehr abstrakt als erzählerisch, kommt von Jennifer König, Larissa Mühlrath und Juliane Mahler. Installationen und Videos dominieren den Raumeindruck. Dazu gehört „Schimmer“ von Nico Curian. Auf drei Monitoren werden Texte über die Psychoanalyse Wilhelm Reichs und deren gesellschaftlichen Auswirkungen mit einer Performance verknüpft. Stark vertreten ist aber auch die Fotografie.

ulia Debus Arbeit „VIA“ (22 Inkjet Prints) in der HGB-Meisterschüler-Ausstellung in der A&O Kunsthalle. Quelle: Christian Modla

Ein besonderer Reibungspunkt zur Preisvergabe durch einen Immobilienunternehmer ist die Arbeit von Kai-Hendrik Windeler. Er kauft über eine Internetauktion winzige Grundstücke, mit denen man gar nichts anfangen kann, für minimale Beträge auf. Es sind Restbestände des Treuhandbesitzes.

Wichtigstes Exponat der Ausstellung aber ist die Haltung der Künstlerinnen und Künstler. Diese Solidarität ist ein starkes Signal jenseits aller ästhetischen Erwägungen.

Info: M20. Ausstellung der Meisterschüler*innen; a&o Kunsthalle, Brandenburger Straße 2; bis 1. November, Di–Fr 15–19 Uhr, Sa-So 12–18 Uhr; virtueller Katalog: http://www.tendencies2020.de/

Von Jens Kassner