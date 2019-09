Leipzig

Vor zehn Jahren dunkelte die erste Nacht der Kunst (NdK) auf der Georg-Schumann-Straße. Erklärtes Ziel: mit einem breiten Kulturprogramm dem hohem Leerstand an Gewerbeimmobilien entgegenwirken und das Image der nicht gerade prachtvollen Magistrale zu verbessern. Inzwischen hat sich die NdK als eines der größten Events der Stadt etabliert – das zeigt auch die Qualität des aktuellen Programms an diesem Sonnabend, 7. September.

Ministerin Stange kommt

Eröffnen wird das Fest Sachsens Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst, Eva-Maria Stange ( SPD), in der großen Halle bei Kaufland. Hier sind auch Arbeiten verschiedener arrivierter Künstler zu sehen, unter anderem von Marlet Heckhoff, Steve Leweis und Christa Manz-Dewald. Wie immer spannend und Aufsehen erregend dürften die beweglichen Druckluft-Installationen von Aktionskünstler Jim Whiting sein, dem Erfinder der längst legendären Kunststadt Bimbo Town.

Berufsförderungswerk wieder dabei

Von 16 bis 24 Uhr reihen sich zahlreiche Ausstellungen entlang der über fünf Kilometer langen Straße, dazu gibt’s Konzerte, Performances und Lesungen. Nach längerer Abwesenheit ist auch das Berufsförderungswerk wieder dabei. Unter anderem lockt hier eine Ausstellung des bekannten palästinensischen Fotografen Mahmoud Dabdoub in die Einrichtung.

Nebenstraßen sind involviert

Weitere Orte sind unter anderem die Axispassage, das Heisenberg-Gymnasium oder das Glashaus im Verwaltungsgebäude am Viadukt. Die NdK zweigt zudem in manche Nebenstraßen ab, beispielsweise ins Buddehaus an der Virchowstraße mit seinem Skulpturengarten oder in das frühere Autohaus in der Lindenthaler Straße, wo sich Absolventen der Hochschule für Grafik und Buchkunst sowie Künstler der Blech-Galerie Halle präsentieren.

Musik, Akrobatik, Performance

In der Musikkneipe des Kulturzentrums Der Anker spielt ab 20 Uhr die Band Erase The Pace, am Huygensplatz treten schon am Nachmittag junge Akrobaten des BC Eintracht Leipzig 02 und vom SC DHfK auf, am Abend liefern Samira Lehmann und Stefan Wenzel die Westflügel-Produktion „Esra“ – Großfiguren bewegen sich durch den Besucherstrom. Von dem kann man ausgehen, zuletzt wurden rund 7000 Gäste gezählt.

Programm und Infos stehen auf www.ndk-leipzig.de

Von Mark Daniel