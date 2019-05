Leipzig

Mit „Mapping Israel“ ist das diesjährige Off-Europa-Festival überschrieben, das am Montagabend beginnt und für eine Woche ein üppiges Programm an Theater, Performance, Film und Musik, vor allem aber Tanz bereithält. Und das einmal mehr nicht nur auf Leipziger Bühnen, sondern auch in Dresden und Chemnitz – und mit dem Fokus auf ein Land, dessen breite Wahrnehmung in hohem Maße von politisch motivierten Emotionen und ideologischen Reflexen okkupiert ist. Dass es auch anders, mithin differenzierter geht, zeigt jetzt „Mapping Israel“. Ein Gespräch mit Festivalleiter und Kurator Knut Geißler über Tanz, Politik, Schönheit und den unvoreingenommenen Blick.

Erfahrungen aus Israel

Herr Geißler, Sie waren im Vorfeld zu Off Europa für drei längere Aufenthalte in Israel. Mit welcher Erwartungshaltung fährt man in so ein Land, zu dem ja jeder schon irgendwie eine Haltung zu haben scheint?

Ich muss sagen, ich war, was Israel angeht, vor allem sehr neugierig und aufgeregt. Eine Erwartungshaltung in dem Sinne hatte ich aber nicht, bei keinem meiner Besuche dort. Hab ich aber auch sonst nie, wenn ich für Off Europa unterwegs bin. Mein Prinzip ist: Möglichst unvoreingenommen, mit offenen Augen und Ohren reisen und warten, was passiert. Was einem begegnet, was man entdeckt. Wenn man das macht, schlägt Israel schon ziemlich zu.

Wo zuerst?

In Jerusalem, zur „ Jerusalem Dance Week“. Die Ausstrahlungskraft dieser Stadt haut wohl jeden Besucher erst einmal um. Diese Ballung, auch an Konfrontation. Zwischen weltlich-religiös, ultraorthodox und liberal, jüdisch und arabisch, orientalisch und westlich. Und alles auf engstem Raum.

Vital, packend, manchmal aggressiv

Spiegelt sich was von dieser konfrontativen Enge auch in den Arbeiten, die jetzt zum Festival zu sehen sind?

Ja. Wenn man etwa Tanzstücke wie „Rising“ oder „Habitat“ anschaut, lässt sich davon ganz klar etwas spüren. In „Habitat“ allein schon deshalb, weil die Tänzer gezielt nah am Publikum agieren. „Rising“ wiederum ist eine Rückbesinnung auf kulturelle Wurzeln, im konkreten Fall auf die marokkanischen oder jemenitischen Einflüsse, die in Israel lange nicht wirklich wahrgenommen wurden.

Lange Zeit war Tanz in Israel ja eine vorrangig folkloristische Angelegenheit der Traditionspflege. Inzwischen gehört das Land in puncto zeitgenössischen Tanzes zur Weltspitze …

Ja. Es herrscht dort noch immer eine große Dynamik. Vor allem in der konsequenten Befragung des tänzerischen Körpers. Das hat etwas sehr Vitales, Packendes, manchmal was fast Aggressives. Da spielt auch die gute Ausbildung mit hinein, die die Tänzerinnen und Tänzer in Israel bekommen – und an der sich wiederum der hohe Stellenwert zeigt, den zeitgenössischer Tanz in dem Land hat.

Bedeutung des Tanzes

Woher, glauben Sie, rührt das?

Ich glaube, das hat dort wirklich was mit einer allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung zu tun, die damit begann, gezielt Fragen danach zu stellen, welche Identität man annimmt und wie man diese artikuliert. Über den Tanz lässt sich gut zeigen, was das meint: Denn wie schon erwähnt – Tanz gab es in Israel lange Zeit nur im eher traditionell folkloristischen Kontext. Das hat sich stark geändert. Vor allem durch die Arbeit des Choreografen Ohad Naharin mit der Bathseva Dance Company. Da entstand eine völlig neue, heute in aller Welt gefeierte Bewegungssprache. Wie impulsgebend das war und ist, zeigt sich ja nicht zuletzt auch daran, wie viele interessante Künstler aus der Bathseva Dance Company bis heute hervorgehen. Wir starten das Festival also nicht umsonst mit „Mr. Gaga“, einem Dokumentarfilm über Ohad Naharin und seine Company.

Bedeutung des Tanzes

Könnte diese Fixierung auf den Tanz auch eine Art Reaktion wider eine gerade ja im Jüdischen kulturell bedingte, extrem Identität konstituierende „Oberhoheit“ des Wortes sein?

Das kann ich nicht beantworten. Aber ich habe eine Beobachtung gemacht: Wenn man sich in Israel, zum Beispiel auf Festivals, mit Schriftstellern unterhält, merkt man sofort, die sind ganz klar und bewusst in ihren Vorstellungen und auch darin, wie sie die artikulieren. So, wie das auf ihre Art auch für die Tänzerinnen und Tänzer, für die Künstler überhaupt gilt. Und alle verstehen sich sehr stark als Israelis und Juden, diese Zusammengehörigkeit schwingt stets mit, wird stets mitgedacht. Wie kritisch auch immer.

Spielt da auch ein Bewusstsein von Stolz mit hinein?

Ich hab den Eindruck, die treffendere Kategorie ist eher ein Bewusstsein für Wehrhaftigkeit. Und ihre Notwendigkeit. Auch im Sinne eines selbstkritischen „Wir sind füreinander verantwortlich und wir müssen daran arbeiten, weniger Fehler zu machen.“ Das mag zunächst seltsam klingen, wenn man das zum Beispiel im Kontext zur Brutalität der Besatzungspolitik betrachtet, aber die Künstler sind ja nicht gleichzusetzen mit der Regierung.

Im Programmheft zum Festival ist von Ihnen der Satz zu lesen: „Gute Kunst ist immer auch politisch.“ Wie explizit oder implizit zeigt sich das zu „Mapping Israel“?

Diese Festivalwoche zeichnet auf gewisse Weise auch meine Reise nach. Als Stationen dessen nämlich, was mir, wie ich eingangs schon sagte, in diesem Land passiert und begegnet ist; was es für mich dort zu entdecken gab. Wenn man so, will fängt das Festival explizit politisch an – und mündet am Ende in purer Schönheit.

Festival „Off Europa“, Leipziger Termine ab 20. Mai: Montag, 19 Uhr, Cinémathèque in der naTo, Karl-Liebknecht-Straße 46: „Mr. Gaga“; Dienstag, Lofft, Spinnereistraße 7, 20 Uhr: Niv Sheinfeld & Oren Laor, 21.30 Uhr: Rotem Tashach; Mittwoch, Lofft, 18.30 Uhr: Ruby Edelman; 20 und 20.50 Uhr: Shira Eviatar, unter anderem „Rising“, im Anschluss Gespräch; Donnerstag, 20 Uhr, Theater der Jungen Welt, Lindenauer Markt 21: Iris Erez; 21 Uhr, Werk 2, Kochstraße 132: A-WA (Konzert); Freitag, Lofft, 20 Uhr: Adi Boutrous; 21 Uhr: Roni Chadash; Samstag, 20 Uhr, Lofft: Uri Shafir, „Habitat“, Festivalpass 48/33 Euro, Einzeltickets 5 bis 16 Euro; www.bfot.de

Von Steffen Georgi