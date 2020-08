Europaweit einmalig: Das Musikfestival in Kreisau fand ganz ohne Beschränkungen statt

Krzyzowa

„Eins, zwei und… drei!“ Und schon wirbelt die 20 Monate alte Sophie an den Händen ihrer Mutter Shirley Brill durch die Luft. Die großen braunen Augen leuchten, das kleine Mädchen kann gar nicht genug bekommen – und auch die israelische Klarinettistin strahlt an diesem sonnigen Nachmittag in Kreisau: „Eins, zwei und…“

Glücksgefühle der ganz besonderen Art. Die doch so zahlreich und allenthalben zu beobachten sind auf den Gesichtern der drei Dutzend Musiker, die hier im niederschlesischen Nirgendwo zwischen Eulengebirge, Vorgebirgslandschaften und dem 230-Seelen-Dorf Krzyzowa zum zweiwöchigen Kammermusikfest von Nachwuchstalenten und gestandenen Profis aus mehr als einem Dutzend Staaten zusammengekommen sind: Freudestrahlend liegen sie sich in den Armen nach einer erfüllenden Mozart-Sonate, lachen und diskutieren hautnah beim Abendessen im ehemaligen Gutsspeicher oder kämpfen um den Ball beim nachmittäglichen Kick vor dem Schloss.

Anzeige

Corona ist fern in diesen Tagen

Stimmungen und Bilder aus einer anderen Zeit. Corona ist fern in diesen Tagen, Masken und Abstände sind kein Thema – Dank des Hauptsponsors Centogene. Das Rostocker Biotechnologie-Unternehmen hat einen Test für den SARS-CoV-2-Erreger entwickelt, dem sich alle Musiker und Festivalmitarbeiter wie auch die rund 40 dauerhaften, überwiegend älteren Proben- und Konzert-Gäste nicht nur vorab unterzogen haben, sondern dessen Testkit mit Spatel und Probenröhrchen für den Rachenabstrich nun auch in Kreisau zweimal in der Woche bei allen erneut zum Einsatz kommt. Ein Konzept, an dessen Ende rund 1000 Corona-Tests stehen: allesamt negativ.

Weitere LVZ+ Artikel

Probenpause auf dem Rasen von Kreisau: Alexander Kovalev (Cello), Lilit Grigoryan (Klavier). Quelle: Geert Maciejewski

Doch nicht allein deshalb ist die Stimmung auf dem einstigen Gut in Niederschlesien durchweg positiv. „Ich habe noch nie so einen Haufen dankbarer Musiker erlebt wie hier“, sagt Erika Geldsetzer. Eigentlich hatte die Geigerin des international gefragten Fauré Quartetts 2020 das 25-jährige Jubiläum ihres Ensembles feiern wollen, Touren in die USA und nach Japan waren geplant – doch dann kamen die Viren und mit ihnen die Absagen. Nun eröffnet Krzyzowa-Music ihr die erste Auftrittsmöglichkeit seit Monaten – und wieder ein Einkommen: Denn wie fast alle freiberuflichen Kollegen hat auch die Rheinländerin im vergangenen halben Jahr kein einziges Konzerthonorar verzeichnet.

„Musik aus Kreisau . Für Europa “

Die künstlerische Leiterin und Geigerin Viviane Hagner hatte mit Matthias von Hülsen, Gründungsintendant der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, 2015 erstmals die Idee eines Festivals, bei dem Nachwuchstalente und gestandene Profis Kammermusiken erarbeiten, hier in der polnischen Provinz umgesetzt. „Musik aus Kreisau. Für Europa“: Schließlich ist der Ort eng mit der Geschichte verbunden, initiierte hier Helmuth James von Moltke – ein Onkel von Hülsens – mit seiner Frau Freya in den Jahren 1942/43 den „ Kreisauer Kreis“, um den Widerstand gegen Hitler zu organisieren und Pläne für eine neue Gesellschaftsordnung in Deutschland nach dem verlorenen Krieg zu schmieden.

Europäische Gedanken, die sich in diesen Tagen nicht allein im Programm widerspiegeln – wo sonst lassen sich Trios von Arno Babajanian und Grazyna Bacewicz entdecken oder ein träumerisch-sinnliches Werk wie das Klavierquintett von Amy Beach?! – sondern auch im begleitenden Symposium, das sich dem Thema „Solidarität“ unter Künstlern widmet. Per Video-Live-Schaltung des russischen Cellisten Alexej Stadler zu seinem weißrussischen Dirigentenfreund Vitali Alekseenok nach Minsk wird eine Kreisauer Solidaritätsadresse auf die dortige Demonstration gegen Staatschef Alexander Lukaschenko gesandt. Und als kurz darauf per Mail ein Hilferuf aus dem Umfeld des von der belarussischen Polizei willkürlich verhafteten und brutal misshandelten Pianisten Ashot Drnayan-Barouski eingeht, ist sofort klar, dass die Konzerteinnahmen des Abends dem Tastenkollegen zufließen.

Insel der Glückseligen

Musik und Politik lassen in Kreisau Corona und die Folgen für die Kultur tatsächlich für ein paar Stunden, ja Tage in den Hintergrund treten. Dass zudem von Hülsen zum Festival-Abschluss noch mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande für sein „langjähriges herausragendes ehrenamtliches Engagement“ geehrt wird, sorgt nicht nur unter den Musikern im Schloss Kreisau für lauten Jubel.

Vor dem Aufbruch der Kreisauer Musiker zu einer kleinen Spätsommertour nach Warschau, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern bewusst: „Es wird uns allen schwer fallen, von dieser Insel der Glückseligen in das andere Leben zurückzukehren – und wir werden wohl noch eine ganze Weile von den Erinnerungen zehren.“

Von Christoph Forsthoff